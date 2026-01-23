Radiographie du Brésil : “On vit encore aujourd’hui les résultats de chaque mauvais choix

Lorsque Marcello Quintanilha évoque Eldorado, il ne parle pas d’un décor exotique, mais d’une braise encore vive. L’album, attendu le 30 janvier aux éditions Le Lombard, plonge dans un Brésil de l’après-esclavage et des années 1950, un moment de promesses et de fractures. L’auteur y revient comme on revient à une maison fantôme, pour comprendre ce qui s’y est brisé.

Il explique que cette période concentre, pour sa famille comme pour le pays, une densité presque vertigineuse : « C’est la période où toute l’activité industrielle et culturelle s’est jouée ensemble pour créer une atmosphère très vivante. » Puis tout s’est déplacé, l’économie, l’énergie, l’optimisme. « Toute cette prospérité s’est arrêtée d’un moment à un autre », dit-il, comme si l’histoire avait brutalement tourné la page.

Dans Eldorado, cette rupture devient matière narrative. Quintanilha raconte moins un âge d’or qu’une série d’occasions manquées, à l’échelle d’une famille, mais aussi d’une nation.

Les rendez-vous ratés d’un pays

L’auteur revendique ce sous-texte politique, presque comme une confession. « C’était peut-être le moment le plus important politiquement au Brésil, parce que c’était le moment où le pays a fait ses choix. » Des choix qu’il juge aujourd’hui désastreux : l’obsession de la voiture, la modernité importée des États-Unis, l’abandon des infrastructures sociales.

Dans sa lecture du Brésil, les erreurs politiques produisent des effets sur plusieurs générations. « On vit encore aujourd’hui les résultats de chaque mauvais choix », insiste-t-il. Et d’ajouter : « Les résultats d’un choix politique, on peut les voir pendant quarante ou cinquante ans. »

Cette longue durée irrigue la bande dessinée. La trajectoire des deux frères, séparés puis réunis, devient une métaphore de la nation confrontée à son passé. « Il faut affronter vraiment tout ce qu’on a fait d’erreurs avant pour être capable de les solutionner », résume-t-il, comme une morale civique glissée dans la fiction.

La famille, refuge et prison

Au cœur du livre, la famille. Quintanilha la montre comme un espace paradoxal, protecteur et oppressif à la fois. Il récuse pourtant une lecture exclusivement brésilienne : « C’est une famille formée dans une perspective patriarcale, restrictive, répressive, et c’était joué mondialement. » L’après-guerre occidental, rappelle-t-il, voulait l’ordre, parfois au prix de la liberté.

Ce modèle patriarcal, dans Eldorado, n’est pas un simple décor social. Il structure les destinées individuelles, enferme les aspirations, reproduit les hiérarchies. L’auteur le décrit comme un portrait d’époque, et non comme une singularité nationale.

Football, illusion et ascenseur social

Le football traverse l’album comme un mirage collectif. Dans le Brésil des années 1950, il ne garantissait ni richesse ni reconnaissance sociale. « Être joueur de foot dans les années 50, c’était quelque chose de très embarrassant », affirme Quintanilha. La profession n’avait rien du glamour contemporain. « Une maison, une voiture, et pas plus », résume-t-il, évoquant les gains modestes des stars de l’époque.

Pourtant, le football incarne déjà un rêve de sortie, une fiction sociale. « Le football représentait soit une porte de sortie, soit une illusion destinée à masquer la fragilité de la société. » Dans Eldorado, cette ambiguïté devient un ressort dramatique : le sport comme promesse, mais aussi comme piège.

Une histoire née d’une absence

La séparation des deux frères, pivot du récit, trouve une origine intime. Quintanilha raconte l’histoire réelle de son père et d’un frère disparu, jamais rencontré. « Tous les deux ne se sont jamais rencontrés… Jamais. » La fiction vient réparer cette béance : « J’ai fait une histoire fictionnelle autour d’un frère qui peut exister. »

Le modèle biblique du fils prodigue affleure. « L’inspiration la plus importante, c’est la parabole du fils prodigue dans le contexte de la classe ouvrière brésilienne. » Cette transposition donne au récit une dimension mythique, presque archétypale, tout en restant ancrée dans le quotidien.

Une narration labyrinthique, pensée pour la fluidité

Eldorado adopte une structure complexe, faite d’allers-retours temporels, d’enquêtes, de détours. Quintanilha affirme pourtant ne pas avoir planifié l’architecture. « Je laisse le personnage marcher », dit-il. Mais cette liberté est tempérée par un travail obsessif de réécriture. « Il y a une relecture, relecture, relecture… jusqu’au moment où tout se lit facilement. »

Sa priorité reste la lisibilité. « Même si la structure semble complexe, la lecture doit être très fluide. » Le paradoxe est revendiqué : une narration sophistiquée qui se déploie sans heurts, portée par des personnages volontairement contrastés. « Attachants, insupportables, violents, détestables », énumère-t-il, comme un manifeste du romanesque.

Politique, mémoire et transmission

Quintanilha ne cache pas sa fascination pour la politique, qu’il voit comme un théâtre où les décisions individuelles sculptent l’histoire collective. Il observe une nouvelle conscience civique au Brésil contemporain : « Les gens commencent à comprendre que leur participation politique à un résultat réel. » Cette prise de conscience tardive, après la dictature, nourrit aussi Eldorado, traversé par la question de la responsabilité.

Un Brésil entre ordre et violence

La bande dessinée évoque la police, la corruption, la violence sociale. Quintanilha y voit un héritage historique. « La manière dont la police s’est comportée au Brésil est une évolution de la période de l’esclavage ». Cette continuité explique, selon lui, la fragilité institutionnelle et la persistance des abus.

Dans ce contexte, le football, les spectacles, les mythes collectifs deviennent des anesthésiants. « Du pain et des jeux », cite-t-il, rappelant que les sociétés fragiles se nourrissent de récits compensatoires.

L’Eldorado, ou l’apprentissage des erreurs

À l’arrivée, Eldorado apparaît comme un roman graphique de la désillusion et de la maturité. La réconciliation finale n’est ni nostalgique ni consolatrice. Elle impose de regarder le passé en face. « Il faut affronter nos erreurs comme personnes, comme société. »

Dans la voix de Quintanilha, l’enthousiasme est palpable, mais il est celui d’un auteur conscient de la gravité de son sujet. Enthousiasme pour raconter, pour comprendre, pour relier l’intime et le politique. Eldorado n’est pas seulement un album historique : c’est une méditation graphique sur ce que les nations, comme les familles, font de leurs promesses.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com