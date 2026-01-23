À la trace, un podcast consacré aux livres spoliés par les nazis

Le ministère de la Culture annonce la mise en ligne de la nouvelle saison des podcasts « À la trace », consacrés aux livres spoliés pendant la période nazie. Ils donnent à entendre le monde de la recherche sur les œuvres d’art et les livres spoliés, la politique de réparation des spoliations et les enquêtes au long cours qui rendent possible la restitution.

Chaque épisode raconte l’histoire d’une ou plusieurs œuvres ou livres spoliés à Paris, Bordeaux, Nice, Vienne ou Munich, dont il a fallu retracer la provenance et identifier les propriétaires, et parfois les ayants droit. S'y expriment les descendants ou représentants des propriétaires spoliés, les chercheurs de provenance et les musées ou bibliothèques qui conservaient ces biens.

Entre 5 et 10 millions de livres volés

La spoliation des livres reste moins connue que celle des œuvres d’art. Pourtant, en France, pendant l'Occupation, les Allemands, le régime de Vichy et leurs complices ont volé entre cinq et dix millions de livres. Ils les ont saisis dans des bibliothèques appartenant à des Juifs, ains qu’à des réfugiés antinazis, des opposants politiques ou des résistants. Les bibliothèques de diverses institutions ont également été visées.

L’épisode 1, L’atelier pillé, porte sur plusieurs dizaines de livres retrouvés à la Bibliothèque municipale de Lyon, ayant appartenu à Jakob Pawlotzky. Né en Russie dans une famille juive en 1881, docteur en médecine, érudit et polyglotte, Jakob Pawlotzky a circulé en Allemagne, en Pologne, en France, en Italie et en Suisse, avant de s’installer à Nice en 1931.

Il échappe de peu à une arrestation en 1943 puis se cache avec sa famille. Son appartement est entièrement pillé à l’été 1944 et sa bibliothèque de 12.000 ouvrages est emportée. Les quelques ouvrages arrivés à Lyon dans des circonstances qui restent obscures révèlent l’histoire du docteur Pawlotzky.

L’épisode 2, L’ex-libris faisant foi, raconte l’histoire mouvementée d’une biographie du peintre Carpaccio spoliée à August Liebmann Mayer, saisie dans les collections de Göring par la Deuxième Division blindée Leclerc en Bavière en 1945, et retrouvée récemment à la Bibliothèque nationale de France. Le livre portait l’ex-libris d’August Liebmann Mayer, historien de l’art allemand, juif, ayant dû fuir les persécutions en 1936.

À LIRE - Vers une loi-cadre pour la restitution des biens culturels spoliés

Installé en France, il est arrêté à Nice en 1944, déporté et assassiné à Auschwitz, tandis que sa fille demeure cachée. Son appartement parisien et sa bibliothèque de plus d’un millier de volumes sont pillés. En mai 1945, l’armée française le saisit avec des milliers d’autres dans la demeure de Göring, à Berchtesgaden, et l’offre à la Bibliothèque nationale. C’est tout récemment que l’histoire de l’ouvrage a pu être retracée ; le livre a été restitué en juin 2025 à la fille d’August Liebmann Mayer.

Une politique de restitution

Ces nouveaux épisodes d’« À la trace » mettent en lumière la nouvelle politique de recherche des livres spoliés conduite dans les bibliothèques publiques. Sur ce terrain encore relativement neuf, qui n’a pas fait l’objet d’autant d’études que celui des œuvres d’art spoliées, le ministère de la Culture (Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 et Service du livre et de la lecture) coordonne le travail de recherche mené par un nombre croissant de bibliothèques, contribuant à la restitution à venir de plusieurs centaines d’ouvrages.

Après la guerre, entre 2 et 3 millions de livres spoliés ont été retrouvés en Allemagne ou dans des dépôts allemands en France, et 500.000 environ ont été restitués. Plus de 150.000 autres ont été attribués ou vendus par l’administration à près de 150 bibliothèques publiques dans l’immédiat après-guerre. Cette histoire est encore mal connue et fait actuellement l’objet de recherches de la part du ministère de la Culture.

Encouragées par celui-ci et par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, plusieurs bibliothèques ont débuté des recherches sur les livres spoliés ou présumés spoliés présents dans leurs fonds. Les bibliothèques mènent ainsi un travail proactif afin d’identifier dans leurs fonds des ouvrages portant des marques de provenance, permettant, selon les cas, d’identifier les propriétaires spoliés et d’envisager une restitution.

À LIRE - Un livre volé à Marc Bloch, conservé par l'INHA, restitué à sa famille

La Bibliothèque municipale de Lyon et la Bibliothèque nationale de France, présentes dans les épisodes d’« À la trace », illustrent cet engagement nouveau dans la recherche sur un pan parfois oublié de l’histoire des spoliations. Ces investigations nouvelles conduisent au retour de certains de ces ouvrages dans les mains de leurs propriétaires légitimes.

« À la trace » est une série documentaire produite par le ministère de la Culture (Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945), écrite par Léa Veinstein, racontée par Florence Loiret Caille et réalisée par Arnaud Forest. Près de 50 000 écoutes du podcast ont été comptabilisées depuis mars 2023.

Les podcasts sont accessibles à cette adresse.

Photographie : Ministère de la Culture

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com