Cinq finalistes pour le Prix Gibert : verdict le 11 mars prochain

Les finalistes du Prix Gibert 2026

L’Usine de Robin Conche alias Frs Taga, Jouuue ! éditions

Le Visage de la nuit de Cécile Coulon, éditions de L’Iconoclaste

L’Enfant du vent des Féroé d’Aurélien Gautherie, éditions Noir sur Blanc, coll. Notabilia

Ici tombent les filles de Stephene Gillieux, éditions Phébus

Peuple de verre de Catherine Leroux, éditions de L’Olivier

Les libraires Gibert qui font partie du jury sont appelés à voter pour leur roman préféré (ce vote comptera pour 50 % de la note finale), les libraires Gibert non jury pourront également voter (ce vote comptera pour 25 %).

Enfin, les clients des librairies Gibert auront aussi leur mot à dire, ils et elles pourront voter via un formulaire "Google form" accessible en scannant le QR code des bandeaux mis sur les livres en librairies ainsi que sur les affiches ou encore via le lien sur le site de Gibert (ce vote comptera pour les 25 % restants).

Le 6 mars, les votes seront clôturés, le 11 mars, le roman lauréat sera annoncé officiellement et le 19 mars, aura lieu la cérémonie de remise du prix dans la librairie Gibert historique, située au 26 bd Saint-Michel dans le 6e arrondissement de Paris, avec la présence du parrain de cette édition, Gauz, qui a reçu ce même prix en 2014.

Le ou la lauréate bénéficiera d’une grande opération de communication et d’une mise en avant dans toutes les librairies Gibert de Paris et de province.

