Les 5 finalistes de la 1ère édition du Prix littéraire Robert de Sorbon, doté de 10 000 €

Doté de 10.000 €, ce nouveau prix entend distinguer un romancier européen, écrivant en langue française ou traduit en français, dont l’ouvrage paraît à la rentrée littéraire de janvier 2026, et qui ne bénéficie pas encore d’une reconnaissance jugée suffisante.

Pour cette première sélection, le jury a retenu cinq titres :

Cécile Coulon, Le visage de la Nuit, L’Iconoclaste

Marie-Hélène Lafon, Hors champ, Buchet Chastel

Hadrien Laroche, La mort clandestine, Seuil

Florent Oiseau, Ma gloire, Gallimard

Sandro Veronesi, Septembre noir, Grasset (traduit de l'italien par Dominique Vittoz)

Le lauréat sera annoncé lors de la soirée de remise du prix. À cette occasion, un extrait de chacun des cinq romans sera lu sur scène par Éric Ruf, en présence des auteurs et du jury.

Le jury de cette première édition est présidé par Cécile Ladjali. Il réunit également Pascal Dusapin, Isabelle Giordano, Carole Martinez, Dieudonné Niangouna, Makenzy Orcel, Véronique Ovaldé, Léonor de Récondo, Thomas B. Reverdy et Heinz Wismann.

Jean-François Bensahel, président du Conseil de surveillance de la Fondation Robert de Sorbon, souligne que ce choix répond à une volonté claire de soutien à la création littéraire et aux auteurs. Le lauréat devra, en contrepartie, accompagner la fondation pendant un an, en participant notamment à trois rendez-vous culturels organisés par celle-ci.

La Fondation Robert de Sorbon présente la création de ce prix comme une réponse à la « nouvelle configuration du monde » et à ses « désordres », avec l’ambition de faire entendre de grandes voix littéraires européennes. Le prix vise spécifiquement des romans publiés à l’occasion de la rentrée littéraire de janvier, période à laquelle il entend désormais s’inscrire durablement.

