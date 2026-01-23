Meilleures ventes : Pierre Lemaitre marche sur l’Amérique

Les Belles Promesses de Pierre Lemaitre (Calmann-Lévy) conserve ainsi, pour la deuxième semaine consécutive, la première place du classement avec 33.129 exemplaires vendus, portant le total à 75.335 livres écoulés en quinze jours. Une très belle performance pour l’auteur français.

Faut-il vraiment faire durer le suspense une nouvelle fois ? Rien ne change par rapport à la semaine dernière. Bien rangés, les titres de Freida McFadden conservent leurs positions. La Femme de ménage reste deuxième avec 29.134 exemplaires vendus, tandis que La Femme de ménage, tome 2 : Les secrets de la femme de ménage s’installe en troisième position en séduisant 24.942 lecteurs supplémentaires.

Mais ce n’est pas tout. En quatrième position, La Femme de ménage voit tout totalise 24.808 ventes, devant La Femme de ménage, tome 3 : La femme de ménage se marie, cinquième avec 15.561 exemplaires, et La Psy, sixième, à 15.155 ventes. Des traductions signées Karine Forestier, publiées aux éditions J’ai Lu et City.

À noter que les ventes restent quasiment similaires d’une semaine à l’autre, signe d’une régularité impressionnante après plus d’un an et demi passé dans le haut du classement. La Femme de ménage signe cette semaine sa 120ᵉ semaine de présence dans le classement.

Pour le reste du palmarès, les auteurs français sont à l’honneur. À la septième place, Mélissa Da Costa avec Fauves (Albin Michel), qui écoule 15.113 exemplaires supplémentaires. Juste derrière, Delphine de Vigan fait une entrée remarquée avec Je suis Romane Monier (Gallimard), qui attire 10.310 lecteurs pour sa première semaine.

Enfin, les deux dernières places reviennent à Lisa Gardner, avec une traduction de Cécile Denjean pour Dernière soirée (Le Livre de Poche) et 9000 exemplaires vendus, puis aux irréductibles Gaulois avec Astérix, tome 41 : Astérix en Lusitanie (Hachette), de Fabcaro et Didier Conrad, qui totalise 8915 albums écoulés.

Une amélioration ?

Côté résultats, la 3e semaine marque un léger redressement du marché du livre par rapport à la semaine précédente. Les ventes en volume atteignent 4,63 millions d’exemplaires, contre 4,29 millions en S02. Le chiffre d’affaires progresse lui aussi sur une semaine, passant de 55,58 millions € à 59,36 millions €.

Les grandes surfaces spécialisées demeurent le premier circuit de vente, avec 2,48 millions d’exemplaires écoulés. Elles devancent les librairies, qui totalisent 1,54 million d’exemplaires, et les grandes surfaces alimentaires, à 0,61 million. En volume, ces circuits représentent respectivement 54 %, 33 % et 13 % des ventes.

En valeur, la hiérarchie reste identique. Les grandes surfaces spécialisées génèrent 31,91 millions € de chiffre d’affaires, les librairies 21,49 millions € et les grandes surfaces alimentaires 5,96 millions €. La répartition du chiffre d’affaires s’établit ainsi à 54 % pour les grandes surfaces spécialisées, 36 % pour les librairies et 10 % pour l’alimentaire.

