Maternité, science et colère : Le Théorême du flamant rose démonte les mythes de la grossesse

La maternité est souvent racontée comme une évidence intime, un horizon désiré. Le Théorème du flamant rose prend le contre-pied de cette narration lisse. Jennifer Kerner y propose une enquête hybride, mêlant autobiographie, anthropologie et histoire des sciences, pour démonter les illusions entourant la grossesse et la condition maternelle. Le livre frappe par son ambition encyclopédique, mais aussi par sa capacité à transformer l’expérience personnelle en objet de savoir. Sortie le 12 février.
Le 23/01/2026 à 11:23 par Nicolas Gary
23/01/2026 à 11:23
Dès l’ouverture, la métaphore du flamant rose s’impose avec une force à la fois pédagogique et poétique. Jennifer Kerner rappelle le phénomène biologique de la “dépense maternelle” : « Très vite, la femelle s’oublie et s’enlise dans la grisaille. Plusieurs années seront nécessaires pour que maman flamant rose retrouve sa vitalité… et sa couleur. »
La maternité apparaît ainsi comme une épreuve qui efface, épuise, décolore — biologiquement, socialement, symboliquement. L’image, loin d’être décorative, irrigue tout l’ouvrage et lui donne sa cohérence conceptuelle.
Le récit s’ancre dans une première personne qui décrit la grossesse comme une rupture biographique. « Tout cela, c’était ma vie d’avant. Avant d’avoir 100 ans. Avant d’avoir un enfant. Avant de me transformer en maman flamant rose. »
L’hyperbole traduit le sentiment d’un vieillissement accéléré, d’une discontinuité brutale. Le ton confessionnel, parfois appuyé, installe une proximité émotionnelle qui constitue l’un des moteurs du livre, au risque ponctuel d’une emphase qui frôle l’autodramatisation.
L’un des apports les plus stimulants réside dans l’élargissement anthropologique du propos. Kerner convoque traditions africaines, asiatiques et européennes pour rappeler que la grossesse fut longtemps reconnue comme une épreuve physique majeure : « Chez les Touaregs du Mali, ou chez les Ougandais, les femmes en début de grossesse sont appelées “les malades”. »
Cette mise en perspective nourrit une critique sévère de la modernité occidentale, qui, selon l’autrice, n’a pas supprimé la douleur maternelle mais l’a rendue invisible au nom d’un discours médical normatif. La thèse est claire : la modernité a déplacé la souffrance du visible vers le silencieux.
La critique du système médical figure parmi les pages les plus mordantes. « Pourquoi dépenser des milliards à sonder les causes de leurs maux ? Pourquoi tenter de trouver une solution aux vomissements de 807 500 Françaises chaque année lorsqu’on peut se concentrer sur le développement du Viagra sous forme de gomme à mâcher ? »
La charge frôle le pamphlet, mais s’appuie sur une documentation solide, ce qui en renforce l’efficacité polémique. Kerner pointe une asymétrie persistante dans la recherche biomédicale, où le corps féminin demeure un angle mort structurel.
La grossesse est décrite comme un processus de dépossession progressive du corps et du temps. « En devenant mère, on rend service à la Nation par le renouvellement de la population. »
Le corps maternel devient alors enjeu politique, médical et social, soumis à une surveillance diffuse qui entame la subjectivité. L’autrice montre avec acuité comment l’intime se transforme en affaire publique, comment le ventre devient territoire.
Sur le plan stylistique, le texte oscille entre essai savant et récit littéraire, alternant phrases longues saturées de références et formules brèves, quasi aphoristiques. Cette tension donne au livre une respiration singulière, mais peut aussi produire un effet de saturation. L’érudition, réelle, dilue parfois la progression argumentative, au prix de quelques digressions qui ralentissent la dynamique de lecture.
L’ouvrage aborde frontalement la dépression prénatale, encore rarement traitée dans la littérature grand public. « Je suis devenue un ridicule ballon de chair, tour à tour chambre d’hôtel ou salle de jeux pour fœtus. »
La violence de l’image dit la déshumanisation vécue. Elle constitue l’un des passages les plus puissants du livre, tant sur le plan littéraire que politique, tant elle met à nu la réduction de l’identité à une fonction biologique.
Le Théorème du flamant rose impressionne par son ambition et la richesse de sa documentation. En mêlant récit intime et enquête anthropologique, Jennifer Kerner renouvelle le regard sur la maternité comme construction sociale et biologique. L’ampleur encyclopédique du projet entraîne néanmoins longueurs et dispersions ; un resserrement plus strict aurait accru l’impact de la démonstration.
De bien modestes réserves, car l’essai s’impose comme une contribution majeure aux réflexions contemporaines sur la maternité. Kerner transforme l’expérience intime en objet politique et scientifique, rappelant que la maternité demeure un champ de bataille symbolique et social. Un livre dense, parfois excessif, mais nécessaire.
Par Nicolas Gary
Paru le 12/02/2026
272 pages
Editions Gallimard
21,00 €
