Le programme complet du 3e Festival des Littératures Urbaines

Placée sous le signe des résistances culturelles et littéraires, cette nouvelle édition interroge le pouvoir de la langue à un moment où les mots sont largement instrumentalisés par des discours qui déforment le réel, le rendent plus fragile et tentent de le contrôler. En s’appuyant sur les littératures urbaines, le festival revendique une ambition claire : faire exister des récits trop souvent relégués à la marge et proposer des clés de lecture pour appréhender le monde contemporain dans toute sa complexité.

La ville comme espace vivant, conflictuel et narratif

Au cœur du projet, une conception de la ville qui dépasse le simple décor. Ici, l’espace urbain est envisagé comme un lieu en transformation permanente, façonné par des réalités sociales, culturelles et économiques, elles-mêmes traversées par des rapports de force persistants. Cette approche permet de faire émerger une polyphonie de récits attentive à la diversité réelle des voix qui racontent les villes, enrichie par le travail d’auteurs, de journalistes, de chercheur·e·s et d’acteurs de terrain.

Tables rondes, discussions participatives, formats fishbowl, atelier d’écriture : la programmation se déploie sur deux journées pour ouvrir des espaces de réflexion autour de questions centrales. Mutations des pratiques de lecture, angles morts institutionnels, élections municipales, gentrification, dégradation des conditions de vie, représentations des quartiers populaires, des corps et du désir, ou encore résistances culturelles face à la montée des logiques autoritaires figurent parmi les thèmes abordés.

Une soirée d’ouverture autour des parcours et de l’écriture collective

Le festival s’ouvrira le vendredi 30 janvier avec une soirée consacrée aux trajectoires et aux récits qui bifurquent. De 19h30 à 21h, un échange réunira les membres du studio Radio Making Waves et les co-auteurs et co-autrices du roman collectif Le Retour du roi Jibril (L’Iconoclaste), en partenariat avec le pass Culture, dans le cadre du temps fort « métiers des arts et de la culture » (Vis ma vie).

Maïram Guissé, Ramsès Kefi, Saïd de L’Arbre, Rachid Laïreche et Faïza Zerouala reviendront sur leurs parcours vers l’écriture, les détours empruntés, les hésitations, les moments de décalage et les brèches qui finissent par s’ouvrir. La seconde partie de la rencontre sera consacrée au projet du Retour du roi Jibril : sa forme polyphonique, les choix d’écriture, et ce que représente aujourd’hui la création d’un roman collectif, tant sur le plan politique que littéraire.

L’échange sera mené par des personnes en formation aux métiers de la radio au sein du chantier d’insertion de Making Waves, dont les trajectoires résonnent avec celles des auteur·ice·s invités. La soirée est gratuite sur inscription.

Vivre en ville : combat, lecture et résistances

Le samedi 31 janvier, la programmation se déploiera sur plusieurs espaces de la Gaîté Lyrique. À l’auditorium, la journée débutera à 13h30 par une table ronde intitulée Comment rêver de vivre dans des villes où la vie devient un combat ? Avec Emmanuelle Cosse, Nora Hamadi, Karim Miské et El Négociateur, la discussion abordera les loyers, la gentrification, les violences policières, les manifestations identitaires, les canicules et la pollution, dans un contexte marqué par la progression de discours autoritaires.

À 15h30, un autre débat questionnera frontalement une idée reçue : Les jeunes ne lisent pas. Et alors ? Asya Djoulaït, Régine Hatchondo, Alexandre Lansky et Mouhamadou le Prof discuteront des mutations de la lecture, de la place du livre et des réponses institutionnelles face à ces transformations.

La journée se poursuivra avec une table ronde consacrée à la résistance culturelle face aux réalités politiques, sociales et économiques contemporaines, réunissant Hugues Jallon, Mame-Fatou Niang et Sanaa Saitouli.

Discussions participatives et regards croisés

En parallèle, le Forum accueillera de 12h à 18h15 une série de discussions participatives consacrées aux élections municipales et aux discours politiques à l’épreuve de la littérature. À travers l’analyse de tracts et de programmes, auteurs et autrices croiseront leurs regards avec les expériences citoyennes, interrogeant silences, imaginaires et mises en scène du politique.

La Petite Galerie proposera plusieurs discussions participatives, notamment autour des représentations des quartiers populaires, des corps, du désir et de l’identité, ainsi qu’une réflexion sur la place des musulman·e·s dans l’espace public et le débat politique. Un dernier échange reviendra sur les expériences d’écriture, d’édition et de publication, en interrogeant les hiérarchies culturelles et les normes qui continuent de peser sur la reconnaissance des récits émergents.

Un atelier d’écriture animé par Asya Djoulaït, consacré à la mémoire, à la révolte et aux fantômes intimes, se tiendra également sur réservation.

Le Prix des Littératures Urbaines 2026

Le festival sera ponctué par la remise du Prix des Littératures Urbaines 2026. La sélection romans distingue, dans la catégorie Femme, Ibn d’Asya Djoulaït, La Maison des Rêves de Nora Hamadi, Comme Ali de Fatima Ouassak et Allô la Place de Nassera Tamer. Dans la catégorie Homme figurent Les Gréveuses de Romuald Gadegbeku, Quatre jours sans ma mère de Ramsès Kefi, Ramsès de Paris d’Alain Mabanckou et Les Jardins perdus de Rouda.

La sélection essais met en avant, côté femmes, Et si on rentrait au bled en train ? de Nassira El Moaddem et Privilèges d’Alice de Rochechouart, et côté hommes La Cité des musulmans de Hamza Esmili, Une histoire plurielle de la Seine-Saint-Denis d’Antoine Tricot et Grands ensemble de Fabien Truong et Gérôme Truc.

Le jury est présidé par Mame-Fatou Niang et réunit Yvon Atonga, Nadège Erika, Alexandre Lansky, Lydie Salvayre, ainsi que Azra et Yeli, deux jeunes non-lecteur·ice·s associés au pass Culture.

Par Hocine Bouhadjera

