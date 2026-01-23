Nuremberg, adaptation de l'essai Le Nazi et le Psychiatre de Jack El-Hai

Écrit par James Vanderbilt lui-même, le scénario de Nuremberg s'inspire du livre Le Nazi et le Psychiatre, du journaliste américain Jack El-Hai, traduit en français par Daniel Roche et publié aux éditions Les Arènes en novembre 2023.

Pour rédiger ce livre, Jack El-Hai s'est appuyé sur les travaux et archives de Douglas Kelley, psychiatre qui a été chargé en 1945 d'évaluer la santé mentale des 22 hauts responsables du régime nazi accusés dans le cadre du procès de Nuremberg.

Vanderbilt était particulièrement intéressé par la relation entre Douglas Kelley et Hermann Göring, incarné à l'écran par Russell Crowe. « J’étais très intéressé par ces deux personnages qui se retrouvent face à face », se rappelle le réalisateur, qui a découvert cette histoire dans un article de Jack El-Hai, paru avant son ouvrage sur le sujet.

Par Antoine Oury

