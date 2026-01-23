À l’ère de l’hyperconnexion, la lecture tient bon chez les 15-29 ans au Québec

Au Québec, 86 % des jeunes âgés de 15 à 29 ans déclarent avoir lu au moins un livre au cours des douze mois précédant l’enquête, tous formats confondus. Un chiffre élevé, stable d’un sous-groupe d’âge à l’autre, qui rappelle que le livre reste un objet culturel familier, intégré aux temps libres de la jeunesse, malgré la concurrence des plateformes numériques.

Dans le détail, la pratique traverse l’ensemble de la tranche d’âge. 90 % des 15-19 ans ont lu au moins un livre, contre 84,8 % des 20-24 ans et 83,7 % des 25-29 ans. Les écarts restent modestes, et la lecture ne semble pas disparaitre avec l’entrée dans l’âge adulte, même si elle se transforme.

Une pratique très marquée par le genre

C’est sur le terrain du genre que les contrastes deviennent nets. 93,5 % des jeunes femmes déclarent avoir lu au moins un livre, contre 79,8 % des jeunes hommes. L’écart est massif, persistant, et traverse tous les âges. La lecture demeure ainsi une pratique largement féminisée, phénomène bien connu, mais ici confirmé avec force chez les jeunes adultes.

Ce déséquilibre n’est pas qu’une question de volume. Il se retrouve aussi dans les formats. Les femmes sont plus nombreuses à lire exclusivement au format imprimé, mais aussi à avoir lu au moins un livre numérique. Une double présence, à la fois sur les supports traditionnels et numériques.

Papier, numérique, audio : des usages qui se déplacent avec l’âge

Si la lecture est bien installée, les formes qu’elle prend évoluent nettement selon l’âge. Près de 50 % des 15-29 ans ont lu uniquement des livres imprimés au cours de l’année, mais cette moyenne masque des différences marquées.

Chez les 15-19 ans, 44 % ont lu au moins un livre numérique. Une proportion qui chute à 23,5 % chez les 25-29 ans, davantage attachés au papier (60 % lisent exclusivement dans ce format). La lecture audio, elle, concerne un jeune sur cinq environ, avec une légère surreprésentation dans les grands centres urbains.

Des déplacements discrets, mais révélateurs. La lecture ne disparaît pas : elle glisse, elle s’adapte, elle change de support.

L’effet génération : lire plus, lire autrement

Le statut de génération joue un rôle structurant. Les jeunes issus de l’immigration — première et deuxième générations — lisent davantage que ceux de troisième génération ou plus. 87,6 % d’entre eux ont lu au moins un livre, contre 78,6 % chez les jeunes dont les parents sont nés au Canada.

Mais surtout, ils diversifient leurs pratiques. 48 % ont lu au moins un livre numérique (contre 30 % chez les jeunes de troisième génération) et 26 % ont écouté un livre audio (contre 18 %). À l’inverse, les jeunes de troisième génération privilégient plus souvent le papier, parfois exclusivement.

Lorsqu’on s’intéresse aux auteurs et autrices lus, un autre clivage apparaît. 54 % des jeunes lecteurs lisent surtout des œuvres provenant de l’extérieur du Québec. Seuls 14,5 % lisent principalement des auteurs québécois, tandis que 31 % alternent entre les deux.

La géographie pèse lourd. Hors des régions métropolitaines, un quart des jeunes lisent surtout des auteurs du Québec. À Montréal, cette proportion tombe à 10 %. Même logique du côté de la langue : hors RMR, 66 % des jeunes lisent surtout en français, contre 39 % dans la métropole.

Face au jeu vidéo, deux rapports culturels très différents

La comparaison avec le jeu vidéo éclaire ces pratiques sous un autre angle. 81 % des 15-29 ans ont joué à des jeux vidéo au cours de la même période. Une proportion légèrement inférieure à celle de la lecture, mais avec une dynamique inverse.

Le jeu vidéo est massivement masculinisé : 91 % des hommes jouent, contre 70 % des femmes. Là où la lecture s’impose chez les jeunes femmes, le jeu vidéo reste largement dominé par les hommes. Deux pratiques culturelles centrales, mais socialement très différenciées.

Autre différence majeure : l’intensité. Le jeu vidéo s’inscrit souvent dans des usages quotidiens, parfois longs, très connectés. La lecture, elle, s’insère plus discrètement dans les temps libres, sur des durées variables, souvent en complément d’autres pratiques. Moins spectaculaire, peut-être, mais remarquablement persistante.

Une pratique qui résiste, sans faire de bruit

Si la lecture demeure très présente, elle s’inscrit dans un paysage culturel plus large. Les jeunes de 15 à 29 ans sont également de grands consommateurs de musique, de balados et de contenus audiovisuels diffusés sur des plateformes numériques. Ces pratiques occupent une place importante dans leur quotidien et coexistent avec la lecture, sans pour autant l’effacer.

Le livre continue ainsi de trouver sa place au sein d’un ensemble de pratiques culturelles diversifiées, adaptées aux usages et aux trajectoires des jeunes Québécois.

À LIRE - À l'Assemblée nationale, la table ronde sur le livre se tourne vers l'occasion

Vous trouverez ci dessous l'ensemble de l'enquête :

Crédit image : CC0 1.0 Universel / Wendelin Jacob - Read (in) my house

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com