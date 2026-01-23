L'administration Trump poursuit son attaque contre les bibliothèques

En mars 2025, quelques semaines seulement après son investiture, le 47e président des États-Unis signait l'ordre exécutif 14238, baptisé « Poursuivre la réduction de la bureaucratie fédérale », qui visait à réduire drastiquement plusieurs agences fédérales créées par le Congrès, en les supprimant purement et simplement.

Parmi celles-ci figuraient l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), organisme chargé de financer et de soutenir 125.000 bibliothèques et 35.000 musées à travers le pays, la Minority Business Development Agency (MBDA), qui accompagne les entreprises détenues par des minorités, mais aussi le Federal Mediation and Conciliation Service (FMCS), service indépendant spécialisé dans la médiation des conflits du travail.

L’administration justifiait ce décret par la nécessité de réduire la bureaucratie fédérale, d’éliminer ce qu’elle considère comme des fonctions gouvernementales non essentielles, et de recentrer les missions des agences sur les obligations légales définies par le Congrès. Elle mettait aussi en avant la volonté d’« efficacité », de patriotisme, et de limiter les financements jugés idéologiques.

En imposant dès la signature à ces agences de fonctionner avec une « présence minimale », l'administration Trump avait provoqué des licenciements et des mises en congé administratif, le gel de subventions et l'arrêt brutal de nombreux programmes.

À LIRE - États-Unis : la police de l'immigration abat Renee Nicole Good, poétesse

Les professionnels de la lecture publique s'étaient immédiatement manifestés contre cette attaque directe de l'IMLS, puisque ses subventions permettent de financer la gratuité d'accès et des services, la modernisation des établissements ou encore de proposer des programmes orientés vers les populations défavorisées. Dès le mois de mai 2025, plusieurs établissements suspendaient ainsi des services, comme le prêt de livres numériques ou de livres audio.

Une initiative autoritaire

Deux actions en justice s'étaient élevées contre le décret présidentiel. La première, connue sous le nom de Rhode Island v. Trump, a été intentée par une coalition de 21 procureurs généraux d'État, qui ont estimé que seul le Congrès dispose du pouvoir de créer ou de supprimer des agences. Elle avait débouché, en mai dernier, sur une injonction préliminaire qui bloquait temporairement l'application de la mesure trumpiste.

La seconde, ALA v. Sonderling, a été portée par l'American Library Association et le syndicat et L'AFSCME (American Federation of State, County and Municipal Employees, puissant syndicat américain de travailleurs du secteur public) contre l'IMLS et son directeur par intérim Keith Sonderling depuis mars 2025, dans le but d'obtenir le rétablissement complet des activités de l'agence. Dans cette autre procédure, la justice n'avait cette fois pas répondu favorablement à la demande d'injonction préliminaire des plaignants.

En novembre 2025, la cour de district des États-Unis pour le district de Rhode Island a changé l'injonction préliminaire accordée dans le cadre de la première action en justice en injonction permanente. Le juge John J. McConnell, dans sa décision, indiquait que Trump, en signant ce décret, avait purement et simplement violé le principe de séparation des pouvoirs, indispensable dans une démocratie digne de ce nom. En effet, la suppression d'une agence fédérale comme l'IMLS relève d'un vote du Congrès, et non d'une décision unilatérale du président des États-Unis...

Une menace persistante

Les professionnels américains de la lecture publique s'était réjoui de cette décision de justice, tandis qu'un rétablissement des aides versées par l'IMLS avait suivi, dès le mois de décembre 2025.

Toutefois, le répit a été de courte durée, et les craintes du secteur se sont confirmées : l'administration Trump a fait appel de la décision de la cour de district des États-Unis pour le district de Rhode Island, annonce Publishers Weekly.

EveryLibrary, organisation non gouvernementale de défense des bibliothèques publiques, explique à la publication que l'appel pourrait avoir été fait pour des raisons « politiciennes », avec des arguments peu solides. « Le juge a été très clair dans son application de la loi », note ainsi son directeur exécutif John Chrastka.

À LIRE - Au Texas, des passages de Platon censurés dans un cours universitaire

L'organisation appelle cependant les membres du Congrès à voter « des budgets stables pour l'Institute of Museum and Library Services et les Archives nationales » avant le 30 janvier prochain, afin de mettre ces services à l'abri des lubies présidentielles...

Photographie : Donald Trump au Forum économique mondial, à Davos, le 22 janvier 2026 (World Economic Forum, CC BY-NC-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com