Un pavé pour un art du minuscule : le Bouquin du haïku

L’ouvrage du traducteur et spécialiste, installé au Japon il y a belle lurette, est le fruit de décennies de lectures et de recherches. La promesse est limpide : les anthologies françaises ont trop souvent découpé le haïku en « pièces détachées », sans les haijin (auteurs), sans les conditions de publication, sans la logique des recueils. L'auteur veut faire l’inverse dans cette somme : réincarner.

On comprend mieux pourquoi c’est gros comme un dictionnaire, malgré le papier bible des meilleurs objets-livres de la littérature française (la collection Bouquins) : il ne s’agit pas seulement d’empiler des textes, mais de rétablir les continuités : d’un auteur à travers les saisons, les années, les deuils, les villes, d’un poème avec les autres (échos, contradictions, reprises), d’une forme poétique avec l’histoire (Meiji, modernisation, guerres, catastrophes etc.).

Le haïku, loin d’être un refuge hors du temps, porterait la trace des secousses, parfois sismiques, de l’archipel nippon.

Mais d’abord, le mot « haiku » : il aurait été popularisé (voire créé) par Masaoka Shiki à la fin du XIXᵉ. Les encyclopédies disent volontiers, d’un geste large, que la forme ne fut « connue sous le nom haiku » qu’au XIXᵉ siècle, après avoir été hokku. Pascal Hervieu montre que le mot existe bien avant, mais rare, parfois ambigu, parfois lié à des contextes d’impression ou de graphie.

l'automne s'en va et la mort ne voulut pas de moi je suis de retour - Masaoka Shiki (1867-1902)

La première occurrence identifiée du mot apparaît en 1683, dans La Bogue vide de Kikaku, disciple de Bashō. Elle figure dans un « envoi parodique » calqué sur Du Fu, prenant la forme d’un clin d’œil érudit : presque un manifeste discret, glissé dans une postface, plus suggéré qu’affirmé. Le terme existe déjà, mais il circule encore dans un espace marginal, allusif. D’autres traces ponctuent ensuite les décennies suivantes - en 1694, 1752, 1808 puis 1830 - dans des compilations, des carnets ou des essais.

Un tournant s’opère autour de 1876. Le terme commence alors à désigner un hokku pris pour lui-même, détaché du haikai-renga, une forme de poésie collective japonaise composée de vers enchaînés écrits à plusieurs mains, dont il constituait jusqu’alors le premier vers.

Entre 1875 et 1880, l’usage se déplace et s’élargit. On le retrouve d’abord en kanbun - une forme de chinois classique utilisée au Japon pour les écrits sérieux -, puis dans la presse comique et satirique, avant son apparition dans un magazine spécialisé.

Dans les années 1880, des rubriques intitulées « Haiku » se multiplient dans différents périodiques. La diffusion du terme accompagne alors un changement de régime médiatique : elle doit autant à l’évolution des formes poétiques qu’aux technologies de l’imprimé et à l’essor de la presse.

sa maladie est incurable au-dessus du sceau à braises ses ongles si beaux - Ryūnosuke Akutagawa (1892-1927)

Au Japon, le haïku relève moins de la « pépite » que de la discipline. Pas l’ascèse comme posture, plutôt une pratique quotidienne qui finit par fabriquer, à force de reprises et de montage, une œuvre où les poèmes se répondent.

Un haïku, isolé, peut être délicieux. Dix haïkus, replacés dans une même semaine de vie deviennent une prosodie du quotidien, avec ses retours, ses obsessions, ses silences.

celle à qui je jette un sort c'est elle que j'aime rouge passerose - Sugita Hisajo (1890-1946)

On dit parfois que le haïku est un art de l’élagage. Pascal Hervieu, lui, pratique l’élagage… en replantant la forêt autour. Et c’est paradoxalement ce retour du « trop » (trop de contexte, de vies, de pages) qui rend au haïku sa vraie netteté : non pas le petit poème qui fait joli, mais l’instant qui coupe dans la durée.

Et puisqu’on est dans un Bouquins, trois lignes d’un lecteur qui vient de soulever 954 grammes de brièveté :

un haïku tient dans la paume, ce livre dans les deux bras

