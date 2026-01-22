Inscription
Le Parc national du Mercantour

John D. Thompson

À peine revenus des vacances de Noël, nous pensons déjà aux prochaines escapades. Ce livre, que l’on peut déplier et replier au rythme de nos envies, donne à découvrir un Mercantour aussi fascinant à explorer l’hiver que l’été, toujours dans le respect de la faune et de la flore. Le Parc national du Mercantour. Un territoire d’exception, publié dans la collection Hors-Série Découvertes chez Gallimard, invite à regarder ce territoire autrement : comme un espace vivant et, par conséquent, fragile.

Créé en 1979, situé à l’extrême sud des Alpes, à la rencontre des climats méditerranéen, montagnard et alpin, le Mercantour concentre une diversité de paysages remarquable : vallées encaissées, alpages, forêts, lacs, crêtes minérales et sommets de plus de 3000 mètres. Cette richesse explique une biodiversité exceptionnelle, parmi les plus importantes de France métropolitaine.

Le livre montre combien protéger suppose d’abord de connaître. Géologie, flore, faune, patrimoine et pratiques agropastorales sont étudiés sur le long terme grâce à des inventaires précis et des suivis patients des espèces : bouquetins, gypaètes, loups, lagopèdes ou plantes endémiques. Une attention constante, indispensable pour comprendre l’évolution des écosystèmes dans un contexte de changement climatique.

Magnifiquement illustré, l’ouvrage offre une immersion visuelle saisissante, où paysages, faune et traces humaines dialoguent avec les textes. Dirigé par John D. Thompson, président du conseil scientifique du Parc national du Mercantour, ce livre est une invitation à découvrir, comprendre et respecter un territoire d’exception.

 
 

ActuaLitté

Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
22/01/2026

