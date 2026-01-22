Diffusion du livre photo : résoudre “l’impossible équation économique“ des éditeurs

« La réalité d’un livre photo, c’est qu’on le conservera durant une année entière. Et au moment où l’on se décide à le renvoyer, un client le sauvera du retour pour l’acheter. » Cette théorie, qu’une libraire présente dans la salle du Musée de Picardie expose comme amplement vérifiée, concluait les échanges avec humour et délicatesse. Pour autant, l’anecdote dit quelque chose de cette difficulté de diffusion…
Le 22/01/2026 à 18:24 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
22/01/2026 à 18:24
0
Commentaires
0
Partages
La photographie éditoriale demeure un territoire fragile, tiraillé entre ambitions artistiques et contraintes économiques. Lors de la journée de sensibilisation organisée par l’association France Photobook, une table ronde a réuni Mario Alonso, bibliothécaire à la médiathèque L’Odyssée à Lomme, Benoît Trachman, libraire à Douai, et Laetitia Bontan, directrice des médiathèques d’Amiens Métropole, sous la modération d’Éric Le Brun.
Ensemble, ils ont esquissé un panorama lucide, parfois inquiet, mais résolument engagé du rôle des passeurs du livre photographique.
D’emblée, le modérateur a posé la question centrale : comment maintenir le dialogue entre les acteurs de la chaîne du livre, et surtout comment faire émerger ces ouvrages auprès du public ? L’enjeu est autant culturel qu’économique. « L’équation économique de l’édition photographique est impossible à résoudre ; il faut creuser notre relation charnière pour rendre ces livres visibles », a rappelé Éric Le Brun.
Pour Benoît Trachman, l’expérience du Prix des libraires du livre de photographie a constitué un levier décisif. Juré depuis plusieurs années, il a vu se structurer une dynamique collective autour de ce segment éditorial encore marginalisé dans les librairies généralistes. « L’idée était simple : un prix porté uniquement par des prescripteurs, avec une présidence assurée par des auteurices », a-t-il expliqué.
Installée à Douai depuis avril 2024, la librairie Sensations a expérimenté ce dispositif en milieu urbain intermédiaire, dans un territoire marqué par la disparition des librairies généralistes depuis 2018. Le libraire a détaillé la mise en place d’une sélection progressive, du repérage initial à la délibération finale d’octobre, qui a permis d’alimenter les tables de beaux livres. « La délibération a servi à nourrir la mise en avant d’octobre ; cela a créé une vraie visibilité », a-t-il souligné.
Au-delà de l’animation commerciale, l’initiative a suscité un réseau local, en lien avec des associations photographiques du territoire. Une soixantaine de librairies ont participé au dispositif sur trois ans, preuve que la prescription collective peut compenser la faiblesse structurelle de la diffusion.
Mario Alonso, figure bien connue du réseau lillois, a livré un témoignage plus personnel, ancré dans une trajectoire singulière. « J’ai lu des livres de photographie avant d’apprendre à lire », a-t-il confié, rappelant son passé de photographe avant son virage vers les bibliothèques. À Lomme, la constitution d’un fonds photographique a été pensée comme un marqueur identitaire.
L’enjeu n’était pas seulement d’accumuler des ouvrages, mais de leur donner une vie. « J’ai abordé la photographie comme un langage à part entière, presque comme un objet romanesque », a-t-il expliqué, évoquant les ateliers d’écriture à partir d’images, les rencontres avec des acteurs du milieu, et la mise en récit des séries photographiques.
Pour lui, la médiation passe par la narration : montrer que le livre de photographie raconte, qu’il s’inscrit dans un continuum culturel accessible au public. Une approche qui s’inscrit dans la tradition de l’éducation populaire, mais qui nécessite des moyens humains et symboliques.
Laëtitia Bontan a élargi le débat à la dimension institutionnelle. Formée comme bibliothécaire, elle a regretté l’absence des décideurs publics à ce type de rencontres. « Personne n’imagine le travail de dentelle que représente notre métier », a-t-elle insisté, rappelant que la médiation documentaire est aussi une action politique au sens noble.
À Amiens, la stratégie culturelle s’appuie sur un écosystème de l’image : Frac, école d’art, pôle image, structures partenaires, et proximité de la BnF. « Le choix des documents est un acte stratégique : où mettre le curseur, que proposer à la population pour comprendre le monde ? », a-t-elle interrogé.
La médiation se décline en dispositifs multiples : artothèque, fonds patrimoniaux, collections iconographiques, parcours d’éducation aux médias. Le livre photographique s’inscrit dans cette chaîne comme un outil de formation du regard.
La discussion a également abordé les mutations technologiques, notamment l’irruption de l’intelligence artificielle dans la production et la circulation des images. « Ça va trop vite, et cela nous dépasse chaque jour ; la question est : qui aura la diffusion des images dans les mains ? », a interrogé Éric Le Brun.
La table ronde a rappelé la responsabilité accrue des médiateurs culturels : éditer, diffuser, contextualiser. Un défi éthique, alors que les frontières entre création, reproduction et manipulation deviennent poreuses.
Au cœur des échanges, une réalité économique persistante : la faiblesse de la diffusion. Les diffuseurs privilégient les ouvrages à rotation rapide, laissant les livres photographiques dans une zone grise. « Quand un représentant doit faire des choix, il privilégie ce qui se vend ; les livres photo passent au second plan », a reconnu Éric Le Brun.
L’expérience associative In Extenso, qui avait tenté d’assurer une diffusion spécialisée, illustre la fragilité du modèle : subventionné, mais incapable d’atteindre l’équilibre économique. « Aujourd’hui, ce serait encore plus difficile », a-t-il constaté.
À l’avenir, la première perspective consistera à associer les élus et décideurs à ces journées a émergé comme un prolongement logique. La photographie, longtemps cantonnée aux musées et aux galeries, trouve dans le livre un espace démocratique, gratuit, accessible. Mais cet espace reste sous-financé, sous-prescrit, sous-considéré.
Libraires, bibliothécaires, médiathécaires : autant de passeurs qui travaillent à contre-courant d’une économie éditoriale peu favorable. Leur action, patiente, parfois invisible, façonne pourtant la circulation des images et la formation du regard public.
Dans un paysage saturé de flux visuels, le livre photographique apparaît comme un ralentisseur, un espace de pensée. Encore faut-il qu’il trouve sa place sur les tables, dans les rayonnages, et dans les politiques culturelles.
Crédits photo : “Rappelle à ton souvenir les anciens jours” - Musée de Picardie - ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
La branche Métiers du livre de SUD Culture Solidaires a tenu, vendredi 16 janvier 2026, une conférence de presse à l’annexe de la Bourse du travail de Paris. Ses membres, aux côtés d’autres acteurs engagés du monde du livre, y ont dénoncé la multiplication des attaques d’extrême droite contre les librairies et le climat politique, policier et médiatique qui les rend possibles. Un fait jugé inédit depuis des décennies a été particulièrement souligné : la perquisition, le 7 janvier dernier, de la librairie féministe Violette and Co.
16/01/2026, 18:22
PORTRAIT – Dans les coulisses de la lecture numérique, certains métiers œuvrent loin des projecteurs. Sans eux, pourtant, aucune bibliothèque ne se synchroniserait, aucun livre ne suivrait son lecteur d’un appareil à l’autre. Abdelmajid Ouelbani fait partie de ces artisans essentiels. Lead Developer Backend chez Vivlio, il incarne une expertise technique au service d’une expérience de lecture fluide, presque invisible — et donc réussie. Rencontre avec un ingénieur qui parle de code avec la même précision que de littérature, et pour qui la technologie n’a de sens que si elle s’efface derrière l’usage.
15/12/2025, 09:36
Au musée Guimet, on est pénétré de la solennité de ses pièces, du silence des vitrines, des cartels sages comme des images. Et puis, avec Manga, Tout un art !, exposition qui court jusqu'au 9 mars prochain, le lieu fait un pas de côté. Un pas calculé, qui consiste à prendre le manga au sérieux. À le traiter comme une forme narrative, graphique, industrielle, culturelle - avec ses généalogies, ses ruptures, ses contradictions.
12/12/2025, 18:59
PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur inoubliable. Cette semaine, nous accueillons Lucy Maréchal, chargée d'animation éditoriale chez Vivlio.
12/12/2025, 13:26
Réunis devant le ministère de la Culture, place Colette, autrices, auteurs, illustrateurs, scénaristes et artistes de tous horizons sont venus « célébrer une victoire historique » tout en gardant les yeux braqués sur l’échéance suivante : le vote au Sénat, le 18 décembre, d’une proposition de loi pour une continuité de revenus via l’assurance-chômage.
10/12/2025, 17:53
PORTRAIT – Dans les bureaux de Vivlio, entre deux étagères de liseuses et quatre de bouquins, ActuaLitté a rencontré Loriane Sauvageon. Elle occupe un poste clef dans l'entreprise : customer success manager [responsable de la satisfaction clientèle, NdR]. Et le succès est bien au rendez-vous.
09/12/2025, 15:32
Le dimanche 16 novembre dernier se déroulait la braderie de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL), un rendez-vous annuel depuis trois ans où, cette année, 25.000 livres, CD, vinyles et albums, 441 boîtes-livres et jeux étaient proposés à des prix allant de 1 à 5 €. Le franc succès rencontré par l'événement, qui a attiré au total 3700 visiteurs, contre 2500 l'année dernière, n'est pas un cas isolé.
03/12/2025, 16:42
Pandora Hearts, l’incontournable shōjo fantastique de Jun Mochizuki, bien que terminé depuis dix ans, s’offre une adaptation en comédie musicale jouée avec un réel succès à Tokyo en ce mois de novembre. Ce format chanté, en direct sur scène, connaît un succès croissant au Japon, où de plus en plus de succès éditoriaux se retrouvent interprétés par des acteurs-chanteurs cosplayés à la perfection. Reportage à Tokyo.
02/12/2025, 17:50
Du 21 au 23 novembre 2025, le Salon L’Autre Livre a investi la Mairie du 5ᵉ, réunissant près d’une centaine de maisons d’édition. Un déplacement qui marque une ouverture plus large pour l’édition indépendante, décidée à maintenir un espace commun. Entre rencontres, lectures et échanges, les éditeurs ont souligné la vitalité et la solidarité d’un secteur toujours fragile.
27/11/2025, 16:22
PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur Inoubliable. Cette semaine, au tour de David Dupré, le président exécutif, de se prêter au jeu.
25/11/2025, 09:42
Maurice, on est là ! Crie notre guide dans la toute petite maison à Monfort-l’Amaury. Nous montons les quelques marches du perron, elle ouvre avec les clefs la porte de la maison de Maurice Ravel, qui avec sa forme géométriquement curieuse, comme l’a dit Manuel Rosenthal, fait penser à une tranche de Camembert mal taillée.
25/11/2025, 07:40
La rencontre entre Armelle, tortue paisible au museau curieux, et Mirko, luciole intrépide, s’est déclinée au fil de quatre albums poétiques. Chacun explore un pan différent de cette amitié singulière, avec un dessin lumineux qui joue des transparences et des éclats pastel. L’exposition qu'offre le festival BD Boum ne se contente pas d’accrocher des originaux : elle recompose un univers.
22/11/2025, 09:59
À Blois, les allées du BD Boum bruissent de chuchotements émerveillés : des centaines d’élèves, venus de toute l’académie, s’arrêtent devant les stands, happés par les récits dessinés. Entre curiosité spontanée et apprentissage en mouvement, le festival montre une fois encore comment la bande dessinée peut devenir un formidable outil pédagogique — et un terrain d’aventures pour toutes les classes.
21/11/2025, 13:22
PORTRAIT – ActuaLitté est allé à la rencontre des équipes de Vivlio, l’alternative française à Amazon et Kobo, avec une idée fixe (wouaf !) : leur proposer de présenter un livre inoubliable. Fameux défi. Julien Simon aura mis du temps à choisir le sien. Normal, sans doute, pour quelqu’un qui vit entouré de textes du matin au soir.
19/11/2025, 10:20
Le vendredi, les élèves des écoles périgourdines se rendent au festival du livre gourmand. Tout un programme d’activités qui les attend, avec des jeux, des animations et bien d’autres. Devant nous, une partie de la classe de CP et CE1 de l’école Simone Veil se réunit autour d’un jardin… extraordinaire, bien entendu.
16/11/2025, 10:52
Le Festival du livre gourmand de Périgueux, s’ouvrait sur deux démonstrations culinaires ont révélé des conceptions du goût aussi éloquentes que singulières. Un beurre miso présenté par le Parisien Simon Auscher et le fricando, recette de la Catalane Maria Nicolau. L’occasion de parler d’alimentation… autant que d’amour.
15/11/2025, 11:07
La table ronde inaugurale du Festival du Livre Gourmand 2025 a offert un moment suspendu, presque intime, où quatre voix singulières ont esquissé une vision nuancée de la gastronomie contemporaine. Dans l’amphithéâtre, Pierre Gagnaire, Jean-Robert Pitte, Antoine Cristau et Stéphane Servain ont mêlé souvenirs, convictions et images éclatantes d’un monde culinaire en mutation. Et l’on aurait dit que, par instants, le plaisir – ce mot si simple, si essentiel – guidait chacun de leurs pas.
14/11/2025, 19:52
ActuaLitté s’est rendu à Fort-de-France, à l’occasion de la première édition du salon Tous Créoles. Ici, la littérature a un visage familier, celui d’Aimé Césaire, référence morale indiscutée. Sur une fresque de Terre Sainville, dans le centre culturel du quartier Trénelle, dans l’ancien hôtel de ville, son regard doux et déterminé continue de croiser celui de ses administrés.
29/10/2025, 18:33
À l’approche de l’édition 2025 du BD boum, à Blois, du 21 au 23 novembre prochains, ActuaLitté propose un portrait des autrices taïwanaises mises à l’auteur. Débutons ce cycle avec Pei-Hsiu Chen, dont la finesse tranquille dessine les lignes de forces invisibles de nos villes, de nos vies : un travail graphique qui invite à la pause, à la contemplation, à l’écoute.
29/10/2025, 12:58
Mardi 21 octobre, une dizaine de militants de L214 se sont rassemblés devant le restaurant où se tenait la soirée de remise du Prix Landerneau des lecteurs, organisée par les Espaces culturels E.Leclerc. Sous les lumières du soir et les regards curieux des invités venus célébrer la littérature, les banderoles de l’association rappelaient une tout autre réalité : celle, bien plus sombre, des élevages intensifs de cochons qui approvisionnent la chaîne de supermarchés.
23/10/2025, 16:30
À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Stéf, libraire depuis 2019 ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage particulièrement marquant : Hellboy, dans une édition édition spéciale que propose le réseau Momie, avec Delcourt.
23/10/2025, 12:11
Ancien libraire indépendant devenu universitaire, David Piovesan s’est lancé en 2022 dans un périple de quatre ans à travers l’Europe afin de prendre le pouls des librairies du continent. Il a visité 23 pays et rencontré plus de 250 acteurs du monde du livre : libraires surtout, mais aussi éditeurs, auteurs, traducteurs ou responsables d’associations. Ce grand tour d’observation, effectué en train et en bus, lui a permis d’amasser un matériau unique sur l’évolution du secteur.
06/10/2025, 13:30
La vérité d’un jour, l’éternité d’un chef-d’œuvre. Relire aujourd’hui Une journée d’Ivan Denissovitch, c’est plonger dans l’un des textes les plus saisissants du XXᵉ siècle. Non pas un simple roman, mais une expérience de lecture qui bouscule et laisse une empreinte durable.
28/09/2025, 10:45
Étudier Colette à l’école, ce n’est souvent qu’effleurer son style et ses récits ; et c’est ignorer à quel point elle fut une femme d’exception, libre et singulière. L’été 2024, France Inter nous avait ouvert d’autres portes, révélant cette vie hors norme, loin des clichés scolaires. Cette fois, c’est la BnF qui s’empare de l'icône littéraire, avec l’ambition de « donner à voir et à entendre qui elle fut, à travers les mondes qu’elle a traversés, en jouant sur son parcours de transfuge, sa force ».
23/09/2025, 19:13
À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Claire, libraire depuis cinq ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage marquant de la rentrée BD : Kiss the Sky – La vie de Jimi Hendrix en BD, publié chez Glénat et proposé dans une édition spéciale par le réseau Momie.
08/09/2025, 10:59
Quel manuscrit les précieuses éditions des Saint Pères ont-elles choisi de mettre à l’honneur cette fois-ci, dans une somptueuse édition limitée ? Après L'Écume des jours du sosie de l'actuel président, et les Poèmes de la paix et de la guerre d'Apollinaire, le testament de celui que Friedrich Nietzsche considérait comme l’incarnation la plus achevée du « surhomme ». Le 15 avril 1821, penché sur ses feuillets, l’Empereur des Français est un homme gravement atteint, à quelques pas de basculer vers l’autre rive…
29/08/2025, 19:19
Au cœur du festival Agir pour le vivant, le CNRS et ses chercheurs en résidence invitent le public à un exercice inédit : transformer ses préoccupations, ses doutes ou ses rêves en véritables questions de recherche. Un dialogue fertile, où l’imaginaire citoyen se mêle à la rigueur scientifique, pour interroger ensemble les futurs possibles.
25/08/2025, 18:55
Achille Mbembe a profondément marqué la pensée africaine en mettant au jour la coexistence de deux mondes. Derrière la brutalité coloniale et ses ravages, une part des cultures précoloniales a résisté. Restées discrètes, ces métaphysiques africaines ont traversé le temps, se transformant au fil des générations. Aujourd’hui, elles offrent des clés précieuses pour imaginer l’avenir de l’humanité tout entière. Rencontre d'exception.
25/08/2025, 09:41
Chaque rentrée littéraire vient avec ses chiffres : nombre de titres, genres dominants, tendances stylistiques. Cette année, un autre indicateur s’impose : après une décennie de progression, les femmes n’ont jamais été aussi présentes. Et bien que la reconnaissance critique reste plus fragile, les dernières années montrent un net mouvement de rattrapage. Les données et analyses qui suivent proviennent de la veille quotidienne menée par Bibliosurf sur les rentrées littéraires de 2015 à 2024.
18/08/2025, 10:02
La librairie engagée Violette and Co, installée dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, a récemment dénoncé une campagne d’intimidation et de dégradations liée à la présence en vitrine d’ouvrages sur la Palestine. Dès le 6 août, un groupe de cinq personnes serait venu les « intimider », puis, dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine a été taguée à la peinture à l’acide... ActuaLitté s'est rendu sur place pour constater les dégradations, et recueillir les témoignages de l’équipe et des fidèles du lieu.
14/08/2025, 19:07
L'Habitation Clément, qui héberge la Fondation Clément, est un lieu surprenant : à quelques détours de Fort-de-France, elle reste proche de la capitale tout en s’ouvrant sur le large, aux vents et aux horizons de l’Atlantique. C’est un domaine d’une richesse rare : distillerie de rhum en activité, vitrine d’art contemporain, bibliothèque, vaste espace de promenade, et désormais hôte d’un salon littéraire. Sur ses 160 hectares, dont quinze dédiés à la culture, patrimoine, création et artisanat se regardent en manicou de madras.
08/08/2025, 18:42
ActuaLitté était invité par l'Institut français en Inde (IFI), un des 98 établissements de la diplomatie culturelle française, pour découvrir le réseau de résidences « Villa Swagatam », déployé dans le but de favoriser les échanges franco-indiens. L'occasion de comprendre un peu mieux comment la littérature peut concrètement créer des ponts entre deux pays.
08/08/2025, 14:20
Une simple impression suffit parfois à donner naissance à toute une histoire, à la déployer indéfiniment, avec ses ramifications, ses passions, ses joies et ses tragédies humaines. Un bref passage de deux heures à Nancy, sur la route vers l’Italie, a suffi à Henri Beyle, plus connu sous le nom de Stendhal, pour situer dans cette ville son roman Lucien Leuwen. Initialement prévue dans une ville imaginaire nommée Montvallier, l’action se déroule finalement en grande partie à Nancy.
04/08/2025, 09:36
Sociologue et écrivaine, Floriane Zaslavsky est depuis quelques semaines en résidence d'écriture en Inde, dans le cadre du réseau Villa Swagatam, porté par l'Institut Français. Perchée à 2000 mètres d'altitude, à l'Himalayan Writing Retreat, dans le village de Satkhol, elle pose les bases d'un livre de non-fiction, à la croisée entre récit de voyage et réflexions sur la mémoire individuelle ou collective des lieux. Nous avons pu nous entretenir avec elle au sujet de cette expérience d'écriture hors du temps.
31/07/2025, 16:50
Nous l’avons suivi. En marchant de son appartement dans lequel il habitait avec son épouse pendant les dernières années de sa vie, sur la rue d'Arbins gade 1 à Oslo (jadis Christiania) vers la brasserie Grand Café, où il se rendait deux fois par jour.
01/07/2025, 10:55
Kyoto, 10 heures du matin. Le soleil tape déjà, et j’ai la gueule en vrac à force de traîner mes baskets dans cette ville qui ressemble à un vieux décor de cinéma : des temples en bois, des jardins millimétrés, des touristes hagards… et au milieu de tout ça, un OVNI culturel posé en pleine ville : le Musée international du Manga.
27/06/2025, 12:29
Autres articles de la rubrique À la loupe
À l’occasion de la journée de sensibilisation au livre de photographie organisée à Amiens, ce 22 janvier par France Photobook, Éric Cez a ouvert les échanges en proposant un autre regard. Cofondateur de la maison d’édition Loco et président de l’association, il invite à « nous armer contre la violence de notre monde d’images », par la photographie.
22/01/2026, 11:00
Bibliothécaire à la médiathèque L’Odyssée de Lomme, Mario Alonso retrace, dans cet entretien, la création d’un rayon consacré au livre de photographie, les choix de médiation qui l’accompagnent et l’évolution du regard du public sur ce type d’ouvrages. Il revient sur sa manière d’aborder la photographie comme un langage narratif, sur l’importance de l’éducation à l’image et les raisons qui le conduisent à intervenir lors de la prochaine journée professionnelle dédiée au livre photo, organisée à Amiens.
22/01/2026, 10:14
Ce 22 janvier parait la première édition intégrale bilingue des poèmes de Robert E. Howard (1906-1936), intitulée Toujours vient la nuit/Always Comes Evening. Imaginée par Mecanic Books, cette publication jette une nouvelle lumière — assez noire — sur l'œuvre du créateur de Conan le Barbare et de Solomon Kane, en présentant ses poèmes traduits par François Truchaud et Patrice Louinet. Les éditeurs reviennent sur cet ouvrage insolite, au façonnage audacieux, sublimé par les illustrations d'Antoine Leisure.
22/01/2026, 09:57
Dans l’édition photographique, le livre n’est jamais un simple contenant. Format, papier, rythme des pages, respiration des images : tout concourt à transformer une série de photographies en un objet lisible, manipulable, partageable. Ce travail de mise en forme, souvent invisible pour le lecteur, est pourtant au cœur de la création éditoriale. Designer graphique spécialisée en identité visuelle et typographie, autrice et enseignante, Lucie Baratte en a fait son terrain de pratique et de réflexion, notamment à travers sa collaboration de longue date avec les éditions Light Motiv.
22/01/2026, 07:16
Au Congo, Jevic Josué Otiléon, fondateur de Centrale Comics, est le lauréat du Prix Lili 2025, mais c’est aussi un auteur, dessinateur, entrepreneur, acteur engagé, rêveur, passeur et bâtisseur. Une belle personnalité, calme et attentive aux autres, qui construit un catalogue ambitieux en accompagnant patiemment ses auteurs de BD. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).
19/01/2026, 12:34
Il y a dans l’industrie du livre quelque chose d’un ballet étrange : une danse de bilans déficitaires, de discours vertueux, de concentrations “raisonnables” et de communiqués qui jurent, la main sur le cœur, que tout cela se fait au nom de la diversité. On fusionne pour mieux défendre la pluralité, on rationalise pour préserver la création, on licencie pour sauver la chaîne du livre — cette créature mythologique que tout le monde invoque mais que plus personne ne nourrit vraiment.
16/01/2026, 12:22
Créée en 1991 et basée à Viroflay dans les Yvelines, la maison d’édition Feryane, spécialiste des rééditions en grands caractères, a annoncé sur son site sa cessation d’activité au 31 décembre 2025. L’entreprise familiale laisse derrière elle plusieurs centaines de titres, et une histoire de lecture partagée, portée dès l’origine par une femme convaincue qu’un lecteur malvoyant devait pouvoir lire « la même chose que sa cousine ».
15/01/2026, 17:10
« L’Histoire ne se répète pas, elle bégaie » avait déclaré Mendès-France à la tribune de l’Assemblée Nationale. L’Iran, pour son grand malheur, se prête parfaitement à cette maxime. Massoumeh Raouf, journaliste iranienne, a fui son pays à la suite de sa condamnation à 20 ans de réclusion. Elle réussit à s’évader de prison et a raconté sa détention ainsi que son évasion en 2022 aux éditions Balland dans Évasion de la prison d’Iran.
15/01/2026, 16:46
À l’origine de Bang!, il n’y a ni pitch de start-up calibré ni fascination naïve pour la technologie. Il y a d’abord un constat, presque évident que pose Clément Cousin : l'offre de BD numérique actuelle, ne fonctionne pas. Ou plutôt, « la façon de consommer de la BD en digital est cassée », résume-t-il sans détour. Trop souvent, l’adaptation numérique se contente de transposer la page papier sur un écran qui n’a jamais été pensé pour elle (ni peut-être à elle). Résultat : une expérience inconfortable, peu fluide, parfois décourageante.
15/01/2026, 16:09
Marion Mazauric rend hommage à Pierre Bordage, compagnon de route et géant de l’imaginaire, en retraçant trente ans d’amitié, de livres et d’audace littéraire. Un texte personnel et puissant, à la mesure d’un écrivain dont l’œuvre et la vie n’ont jamais cessé de se confondre. Voici l’hommage que le Diable lui a rendu par la voix de Marion Mazauric.
15/01/2026, 11:45
Première moitié du XIXème siècle… Fils d’une tenancière de bordel, l’aventurier viennois Redo Hauptsammer débarque dans l’austère commune de Szonden, bourgade imaginaire située dans le détroit de l’Oder, en Prusse orientale. Par Étienne Ruhaud.
14/01/2026, 11:48
“Les sources“. En arabe, cela se dit Laâyoune, aujourd’hui la plus importante ville du Sahara occidental. Riche en nappes phréatiques dans une zone de désert, la ville a toujours représenté un lieu de repos. Et d’approvisionnement. En eau. Donc en vie. Et c’est là que Nicolas Rouillé installe son nouveau livre, Laâyoune, en attendant. Et malgré le silence du désert, de nombreux échos se font entendre.
14/01/2026, 11:15
Il y a des transmissions qui ressemblent à des bilans. Or celle de Simon de Jocas, ancien président des Éditions Les 400 coups, tient plutôt du déplacement : quitter la barre sans quitter la route. Au moment où l’on voudrait l’installer dans une « après-vie » paisible, il rectifie le récit, d’un ton ferme et souriant. « Quand on me demande si je prends ma retraite, je dis non, ce n’est pas prendre ma retraite. »
14/01/2026, 09:33
Dans une lettre ouverte, le photojournaliste franco-iranien Reza Deghati interpelle le président de la République, Emmanuel Macron, sur la répression en cours en Iran. À travers le destin de Rubina, jeune étudiante tuée lors d’une manifestation, le photojournaliste franco-iranien appelle la France à un sursaut politique et moral.
13/01/2026, 12:43
À Marseille, les Éditions du Chemin des Crêtes ont longtemps raconté l’aventure aux adultes, sacs au dos, baudriers serrés et récits plein la tête. Randonnée, escalade, parapente, course à pied : la maison a bâti son identité autour du plein air et de celles et ceux qui l’arpentent. Aujourd’hui, le regard se décale, à hauteur d’enfant.
13/01/2026, 10:00
Les Éditions Quanto ouvrent un nouveau chapitre de leur histoire éditoriale avec le lancement d’une collection jeunesse, conçue comme une extension naturelle de leur travail autour de la transmission des savoirs. Portée par une approche exigeante, attentive au langage et à la narration, cette collection entend s’adresser aux enfants sans les infantiliser, tout en créant un espace de lecture partagé entre générations.
12/01/2026, 14:26
TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 8. Il fallait marquer une pause, pour vous autant que pour moi. J'ai partagé pas mal de choses dans ces colonnes, mais les confiseurs n'ont pas le monopole de la trêve. Je m'appelle Victoire. J'ai eu la révélation que je cherchais.
10/01/2026, 10:38
Figure majeure et pourtant trop discrète de la science-fiction française, Michel Jeury aura profondément marqué la littérature de l’imaginaire en bouleversant notre rapport au temps, au langage et à la conscience. À l’heure où sa Trilogie chronolytique s’apprête à renaître en librairie, cet article propose une traversée mémorielle et critique de l’œuvre d’un écrivain essentiel, à la croisée du romanesque terrien et des audaces conceptuelles de la SF, dont l’héritage continue d’irriguer silencieusement notre présent.
09/01/2026, 10:51
Particulièrement sensible aux commentaires survenus suite à la publication de sa Lettre à Nicolas Demorand, l’auteur Christophe Esnault a voulu revenir sur le sujet. « J’y ai vu beaucoup de personnes en souffrance psychique, aussi je me pose en hyper-délirant et ai écrit ce texte sous neuroleptique, comme tout ce que j'ai écrit depuis à peu près quinze ans. » En découle le texte qui suit.
08/01/2026, 12:33
Allez savoir pour quelle raison les débuts d’année sont propices aux bilans des mois passés : un côté bicéphale janusien, probablement. Pas encore détachés de ce qui s’achève, on peine à se projeter dans l’avenir. Ou bien, puiser des forces dans les réussites qui insuffleront l’énergie indispensable. En ce mois de janvier, c’est bien le cas : notre média a explosé les compteurs.
07/01/2026, 16:53
Il faut forcément un événement d’importance pour m’arracher à mon Angleterre chérie et m’éloigner de mes cottages humides et de mes thés parfaitement infusés. Mais les réjouissances de décembre et l'organisation de grands bals constituent une excuse parfaitement recevable. Plus encore lorsque ces festivités se tiennent à Paris… Tenez-vous le pour dit, moi, Lady en Passant revient en cette nouvelle année. Avec mes meilleurs voeux...
07/01/2026, 10:51
Lectrice de toujours, autrice et praticienne confirmée, Céline Mas retrace ici le chemin qui l’a conduite à la bibliothérapie. De la découverte fondatrice de Sadie Peterson Delaney à la construction d’une méthode croisant littérature et sciences cognitives, elle raconte une pratique exigeante, engagée, et profondément ancrée dans le réel. Un témoignage à la première personne qui éclaire les enjeux, les responsabilités et les promesses d’un accompagnement par les livres.
05/01/2026, 11:56
Il est de ces mots qui n'ont l'air de ne rien demander, tout en exigeant beaucoup. “Concentration”, par exemple. Au hasard. Terme apparemment sage, presque scolaire, il convoque des réalités autrement plus explosives qu'en apparence. En ce début de 2026, c’est avec lui que l’on vous souhaite une bonne année. Bien concentrée. Très concentrée...
01/01/2026, 21:25
Un titre qui surgit hors de la longue nuit carcérale, et un emballement médiatico-économique qui s’ensuit... En ce dernier jour de l’année, invitons chacun à prendre de bonnes résolutions et ses responsabilités. ActuaLitté propose ici une Lettre ouverte à Nicolas Sarkozy, l’enjoignant à la générosité.
31/12/2025, 10:56
Auteur d’une grosse dizaine de romans depuis 1992, célébré par Arnaud Viviant ou Frédéric Beigbeder (entre autres), Basile Panurgias revient à ses origines familiales, pour évoquer Athènes à travers un nouvel opus percutant, publié par les soins des éditions Séguier : Le Roman de Vassilis. On y suit un génie du backgammon, architecte franco-grec, accusé, à tort, d’être responsable du décès de sa femme, s’exiler sur ses terres ancestrales, pour y retrouver sa mère, ex-star de la télévision hellène. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.
30/12/2025, 11:15
Le « momo » Ilios Chailly revient avec un texte ample et nerveux, consacré à Antonin Artaud et à l’idée d’une révolution vivante de l’esprit. Au fil d’une traversée du surréalisme, des ruptures avec Breton et des secousses mexicaines, notre spécialiste déroule une lecture combative, pleine d’éclats. Artaud y apparaît moins comme une figure à célébrer que comme une déchirure qui oblige à sortir des automatismes. Un long format pour qui veut prendre le temps d’une secousse intérieure.
29/12/2025, 13:11
Face à la concentration croissante de l’édition, l’application Quisbn ? ambitionne de rendre visibles des liens de propriété largement méconnus du public. En scannant un ISBN, elle permet d’identifier les groupes auxquels appartiennent les maisons d’édition, au moment même de l’achat. Fondé sur le croisement de sources publiques et une veille contributive, l’outil entend démocratiser l’accès à des données économiques complexes et nourrir une compréhension plus éclairée du monde du livre.
26/12/2025, 10:18
Voici l'histoire d'un renoncement intérieur. Loin de l’image d’un secteur agressé de l’extérieur, l'industrie du livre serait gagné par le conformisme, la frilosité intellectuelle et l’autosatisfaction morale, où la curiosité éditoriale s’est effacée au profit de la reproduction, de la sécurisation et de l’alignement idéologique. Un diagnostic sévère qui interroge la perte de sens du métier d’éditeur et pointe une crise moins visible mais plus radicale : celle du désir, du risque et de la confiance dans l’intelligence du lecteur.
25/12/2025, 09:45
En 2022, j’ai publié sur Actualitté une tribune dans laquelle je décrivais des symptômes physiques apparus dans les semaines ayant suivi ma vaccination contre le Covid-19. À l’époque, je traversais une période d’errance médicale profonde. Je ne savais pas ce que j’avais. Je ne disposais d’aucun diagnostic. Je tentais simplement de mettre des mots sur ce que je vivais, avec les outils dont je disposais alors : l’écriture et le témoignage. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Par Guilhem Méric.
24/12/2025, 10:26
À première vue, on croit connaître le livre de photographie : des photos - logique -, un « beau livre », un objet qu’on feuillette. Mais il n’est ni un simple album, ni une exposition mise en pages, ni une illustration chic d’un texte. C’est un récit, un langage à part entière - et c’est précisément parce qu’il reste méconnu, parfois mal identifié, que l'association France PhotoBook inaugure une Journée de sensibilisation au livre de photographie, le jeudi 22 janvier 2026 à Amiens, de 9h30 à 17h30.
23/12/2025, 17:32
Parti guilleret de son atelier à Bastille, Arthur de Pins nous attendait devant l’Institut du Monde Arabe. On s’était promis de parcourir ensemble la bibliothèque et les ouvrages médiévaux, parler de l’art de la forge au XIIIe siècle, dans le Royaume d’Israël… et ce n’était que l’apéritif. Une immersion complète pour aborder son dernier livre Knight club, un roman graphique entre tempête de sable et vis comica.
23/12/2025, 11:04
Après l’arrêt brutal de La Librairie francophone, Emmanuel Khérad retrouve l’antenne avec Le Club francophone, un nouveau programme culturel diffusé sur TVMonaco et YouTube. Télévision, production indépendante, jeunesse, lecteurs, libraires et francophonie : l’animateur et producteur revient sur la genèse du projet, et ses ambitions pour l'année à venir.
22/12/2025, 18:01
Depuis plus de dix ans, la France tente de contenir l’influence des géants du commerce en ligne sur le marché du livre. Après la loi de 2014, puis la loi « Darcos » de 2021, un seuil minimal de facturation des frais de livraison a été instauré pour éviter que certains acteurs — Amazon en tête — ne pratiquent des tarifs quasi nuls.
22/12/2025, 17:59
Même au-delà des frontières de l'Hexagone – et peut-être plus encore – le dernier ouvrage de Nicolas Sarkozy fait polémique. Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations de l’industrie. Il pose les bases de principes ethiques et moraux dans le commerce du livre, et ses librairies en particulier.
20/12/2025, 15:25
TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 7. Dans une série télévisée, on approcherait du dernier épisode : happy end, drame humain, mariage improvisé, explosion de volcan, paix mondiale, invasion d'aliens, c'est selon. Je m'appelle Victoire. Et je relis actuellement V pour Vendetta.
20/12/2025, 11:59
Top ArticlesGrand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini “Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives
Commenter cet article