Diffusion du livre photo : résoudre “l’impossible équation économique“ des éditeurs

La photographie éditoriale demeure un territoire fragile, tiraillé entre ambitions artistiques et contraintes économiques. Lors de la journée de sensibilisation organisée par l’association France Photobook, une table ronde a réuni Mario Alonso, bibliothécaire à la médiathèque L’Odyssée à Lomme, Benoît Trachman, libraire à Douai, et Laetitia Bontan, directrice des médiathèques d’Amiens Métropole, sous la modération d’Éric Le Brun.

Ensemble, ils ont esquissé un panorama lucide, parfois inquiet, mais résolument engagé du rôle des passeurs du livre photographique.

D’emblée, le modérateur a posé la question centrale : comment maintenir le dialogue entre les acteurs de la chaîne du livre, et surtout comment faire émerger ces ouvrages auprès du public ? L’enjeu est autant culturel qu’économique. « L’équation économique de l’édition photographique est impossible à résoudre ; il faut creuser notre relation charnière pour rendre ces livres visibles », a rappelé Éric Le Brun.

Le libraire, prescripteur et stratège du rayon

Pour Benoît Trachman, l’expérience du Prix des libraires du livre de photographie a constitué un levier décisif. Juré depuis plusieurs années, il a vu se structurer une dynamique collective autour de ce segment éditorial encore marginalisé dans les librairies généralistes. « L’idée était simple : un prix porté uniquement par des prescripteurs, avec une présidence assurée par des auteurices », a-t-il expliqué.

Installée à Douai depuis avril 2024, la librairie Sensations a expérimenté ce dispositif en milieu urbain intermédiaire, dans un territoire marqué par la disparition des librairies généralistes depuis 2018. Le libraire a détaillé la mise en place d’une sélection progressive, du repérage initial à la délibération finale d’octobre, qui a permis d’alimenter les tables de beaux livres. « La délibération a servi à nourrir la mise en avant d’octobre ; cela a créé une vraie visibilité », a-t-il souligné.

Au-delà de l’animation commerciale, l’initiative a suscité un réseau local, en lien avec des associations photographiques du territoire. Une soixantaine de librairies ont participé au dispositif sur trois ans, preuve que la prescription collective peut compenser la faiblesse structurelle de la diffusion.

Laetitia Bontan, directrice des médiathèques d’Amiens Métropole, Mario Alonso, bibliothécaire à la médiathèque L’Odyssée à Lomme, Éric Le Brun (riant modérateur) et Benoît Trachman, libraire à Douai

La bibliothèque en laboratoire narratif

Mario Alonso, figure bien connue du réseau lillois, a livré un témoignage plus personnel, ancré dans une trajectoire singulière. « J’ai lu des livres de photographie avant d’apprendre à lire », a-t-il confié, rappelant son passé de photographe avant son virage vers les bibliothèques. À Lomme, la constitution d’un fonds photographique a été pensée comme un marqueur identitaire.

L’enjeu n’était pas seulement d’accumuler des ouvrages, mais de leur donner une vie. « J’ai abordé la photographie comme un langage à part entière, presque comme un objet romanesque », a-t-il expliqué, évoquant les ateliers d’écriture à partir d’images, les rencontres avec des acteurs du milieu, et la mise en récit des séries photographiques.

Pour lui, la médiation passe par la narration : montrer que le livre de photographie raconte, qu’il s’inscrit dans un continuum culturel accessible au public. Une approche qui s’inscrit dans la tradition de l’éducation populaire, mais qui nécessite des moyens humains et symboliques.

Médiathécaires, passeurs culturels et interlocuteurs politiques

Laëtitia Bontan a élargi le débat à la dimension institutionnelle. Formée comme bibliothécaire, elle a regretté l’absence des décideurs publics à ce type de rencontres. « Personne n’imagine le travail de dentelle que représente notre métier », a-t-elle insisté, rappelant que la médiation documentaire est aussi une action politique au sens noble.

À Amiens, la stratégie culturelle s’appuie sur un écosystème de l’image : Frac, école d’art, pôle image, structures partenaires, et proximité de la BnF. « Le choix des documents est un acte stratégique : où mettre le curseur, que proposer à la population pour comprendre le monde ? », a-t-elle interrogé.

La médiation se décline en dispositifs multiples : artothèque, fonds patrimoniaux, collections iconographiques, parcours d’éducation aux médias. Le livre photographique s’inscrit dans cette chaîne comme un outil de formation du regard.

IA, diffusion et responsabilité éthique

La discussion a également abordé les mutations technologiques, notamment l’irruption de l’intelligence artificielle dans la production et la circulation des images. « Ça va trop vite, et cela nous dépasse chaque jour ; la question est : qui aura la diffusion des images dans les mains ? », a interrogé Éric Le Brun.

La table ronde a rappelé la responsabilité accrue des médiateurs culturels : éditer, diffuser, contextualiser. Un défi éthique, alors que les frontières entre création, reproduction et manipulation deviennent poreuses.

La diffusion, talon d’Achille du livre photographique

Au cœur des échanges, une réalité économique persistante : la faiblesse de la diffusion. Les diffuseurs privilégient les ouvrages à rotation rapide, laissant les livres photographiques dans une zone grise. « Quand un représentant doit faire des choix, il privilégie ce qui se vend ; les livres photo passent au second plan », a reconnu Éric Le Brun.

L’expérience associative In Extenso, qui avait tenté d’assurer une diffusion spécialisée, illustre la fragilité du modèle : subventionné, mais incapable d’atteindre l’équilibre économique. « Aujourd’hui, ce serait encore plus difficile », a-t-il constaté.

Vers une reconnaissance institutionnelle

À l’avenir, la première perspective consistera à associer les élus et décideurs à ces journées a émergé comme un prolongement logique. La photographie, longtemps cantonnée aux musées et aux galeries, trouve dans le livre un espace démocratique, gratuit, accessible. Mais cet espace reste sous-financé, sous-prescrit, sous-considéré.

Libraires, bibliothécaires, médiathécaires : autant de passeurs qui travaillent à contre-courant d’une économie éditoriale peu favorable. Leur action, patiente, parfois invisible, façonne pourtant la circulation des images et la formation du regard public.

Dans un paysage saturé de flux visuels, le livre photographique apparaît comme un ralentisseur, un espace de pensée. Encore faut-il qu’il trouve sa place sur les tables, dans les rayonnages, et dans les politiques culturelles.

Crédits photo : “Rappelle à ton souvenir les anciens jours” - Musée de Picardie - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com