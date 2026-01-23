Paris 1917, la guerre jusque dans les rues

En 1917, Paris n’est plus tout à fait la même ville. Les soldats en permission arpentent les rues, les femmes assurent la continuité de l’économie et la peur s’installe dans les esprits, nourrie par la menace des espions allemands et la traque des déserteurs. Cette atmosphère lourde et instable forme le décor de Maudite soit la guerre, où la guerre imprègne chaque geste et chaque relation.

Au cœur du récit, Jeanne, jeune actrice animée par le désir de scène et d’évasion, tente de se projeter dans un avenir incertain. Elle partage sa vie avec Maxence, apprenti aux Halles, impatient d’être mobilisé pour suivre la voie de son père et répondre à l’appel du devoir. Leur quotidien bascule lorsqu’un meurtre secoue leur quartier, révélant des tensions bien plus profondes que le simple fait divers.

Chargé de l’enquête, le commissaire Soubielle explore un voisinage où chacun semble dissimuler une part de vérité. À mesure que l’investigation progresse, les non-dits familiaux, les fidélités fragiles et les compromissions imposées par l’époque émergent. Dans ce Paris à bout de souffle, chaque décision devient suspecte et chaque silence peut cacher une trahison.

Avec ce nouveau roman, Gwenaël Bulteau poursuit son exploration des zones d’ombre de l’Histoire, en croisant destin individuel et tourments collectifs. Maudite soit la guerre s’inscrit dans la continuité d’une œuvre attentive aux fractures humaines, portée ici par une fresque à la fois familiale et policière, où les personnages féminins occupent une place centrale.

Déjà remarqué pour Malheur aux vaincus, qui a rencontré un large succès en librairie, l’auteur s’est imposé comme une voix majeure du polar historique. Régulièrement salué par la presse et récompensé, notamment par le prix Landerneau Polar 2021, Gwenaël Bulteau confirme avec ce nouveau titre sa capacité à conjuguer rigueur historique, tension narrative et profondeur psychologique.

Par Clotilde Martin

