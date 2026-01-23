Une certaine tristesse, récit d’une enfance bouleversée

Convoqué dans le bureau de la directrice à la suite d’un exercice scolaire censé préparer les élèves à une fusillade, Noé décide de rompre avec l’absurdité de la situation. Au lieu de reprendre le cours normal de sa journée, il s’éloigne, s’échappe, et commence à écrire. Dans un carnet offert par sa mère, il se lance dans un long récit sans pause, une phrase qui s’étire comme sa pensée, pour tenter de comprendre ce qui lui arrive et ce qu’il ressent.

Son errance intérieure est traversée par le souvenir de sa grand-mère, disparue l’été précédent lors d’une crue exceptionnelle du fleuve Saint-Laurent. De la maison où elle vivait, il ne reste plus qu’une étendue d’eau où nagent des canards, image obsédante autour de laquelle tourne son chagrin. Noé écrit pour dire la tristesse, l’angoisse, la culpabilité aussi, et pour chercher une manière d’exister sans s’effacer, dans un monde qui lui paraît soudain instable et menaçant.

Porté par une écriture sensible et traversée d’humour discret, le roman donne voix à des enfants intensément vivants mais déjà submergés par les peurs collectives et les dérèglements du monde adulte. Mattis Savard-Verhoeven y déploie une tendresse lucide pour cette génération inquiète, tout en interrogeant, à hauteur d’enfance, ce que signifie devenir quelqu’un de juste.

Les éditions La Peuplade vous proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1995, Mattis Savard-Verhoeven vit et travaille à Montréal. Comédien reconnu, il s’est illustré au théâtre, à la télévision et au cinéma avant de se tourner vers l’écriture. Une certaine tristesse marque son entrée en littérature et constitue son premier roman.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com