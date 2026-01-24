Heated Rivalry : comment une romance entre hockeyeurs a déclenché une folie mondiale

HBO Max a annoncé la diffusion de la série canadienne, Heated Rivalry de Jacob Tierney, à partir du 6 février prochain en France (disponible également sur Canal+). Elle s'inspire directement des histoires de Game Changers de Rachel Reid – 9 tomes en tout, qui seront tous retraduits.

Le nouveau phénomène mondial ?

La trajectoire de Game Changers confirme le succès que rencontre la romance depuis une dizaine d’années : After, né sur Wattpad, est devenu une franchise éditoriale et cinématographique mondiale. En France, pour donner un exemple, le seul tome 1, sorti en 2016, cumule plus de 1,27 million d'exemplaires (grand format, poche, BD...). Et quatre autres livres ont prolongé les aventures de Tessa : on parle tout de même de 4,1 millions de ventes sur l'ensemble des cinq opus. De quoi faire des envieux.

Réussite plus modeste, toujours en France la saga Kissing Booth, de Beth Reekles (trad. Brigitte Hébert) sorti en 2020 aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, Hachette et ORGI vend 89.251 exemplaires – et dans la même logique, elle a conduit à une trilogie sur netflix. Dans tous ces cas, la romance a perdu son image de mauvais genre. De son lectorat numérique, le genre est devenu un incontournable du marché : selon GFK, la New Romance en France pesait 7,6 millions d’exemplaires vendus en 2024 – et le mouvement était mondial.

Et Game Changers s’inscrit dans cette dynamique, avec des codes qui lui sont propres : deux hommes, joueurs de hockey, deux rivaux, portant les couleurs de deux équipes concurrentes, qui s’aiment en secret. Dans un milieu où l’homosexualité reste largement invisibilisée, le pitch avait de quoi marquer les esprits.

Le hockey comme espace de rupture

Ah, les sportifs, mâles : le sport collectif, les corps en sueur, la chaleur des douches, la promiscuité physique… de quoi inspirer de nouvelles publications ? C’est d’ailleurs ce qui caractérise le genre et séduit le lectorat : la romance sportive M/M (Male/Male) qui raconte pas une stricte histoire d’amour, mais reconfigure les imaginaires associés à la masculinité.

Sauf que le genre n’est pas apparu avec les héros de Rachel Reid : des centaines de livres traitaient déjà d’histoires d’amour entre hommes dans le milieu du hockey sur glace – et même du hockey sur gazon !

Sarina Bowen & Elle Kennedy avec Him et Us ont raconté des amours sur glace dès 2016. Et côté gazon, Talaith Gladvert avec Love Over Gold une romance F/F (female/female), publié en 2019. Bien entendu, le succès de ces ouvrages, provoque un engouement mondial dans l’édition : les moutons de Panurge bêlent en chœur et se précipitent sur l’achat de droits de traduction de tout ce qui ressemblera à du Rachel Reid... L'édition aime la diversité dans l'uniformité.

Crosse road… (ou read ?)

Lorsque la romancière s’exprime dans Maclean’s en décembre dernier, elle insiste sur le caractère presque accidentel du succès. « Ce livre n’était au départ qu’un simple passe-temps créatif – je n’aurais jamais imaginé qu’il deviendrait un succès », confie-t-elle.

Elle s’est d’ailleurs volontaire éloignée des récits LGBTQ+ classiques : « Nombre d’histoires LGBTQ+ sont truffées de stéréotypes et se concentrent exclusivement sur l’homophobie, qu’elle soit intériorisée ou non. J’ai discuté avec de nombreux hommes gays et bisexuels afin d’obtenir des conseils sur la manière d’aborder leur expérience avec délicatesse et sensibilité. » Elle reconnaît que « le succès fulgurant était peu probable », tout en espérant qu’il incitera les éditeurs à « rechercher ces romances et à les promouvoir largement ».

Numéro 1 des ventes de romance aux États-Unis

Les chiffres lui donnent raison. Selon Forbes, l’adaptation télévisée de Heated Rivalry a propulsé le roman au sommet du marché américain : après sa diffusion sur Crave puis sur HBO Max, le livre est devenu numéro 1 des ventes de romance aux États-Unis, portant les ventes cumulées de la série Game Changers à environ 650 000 exemplaires vendus fin 2025.

Le phénomène est tout aussi visible au Canada. D’après le classement hebdomadaire des best-sellers relayé par la CBC, établi à partir des données de Bookmanager, Rivalité exacerbée occupe la première place des ventes, Révolutionnaire se classe quatrième, et Le jeu à long terme cinquième, aux côtés de fictions et d’essais grand public.

Cette bascule se constate également dans les bibliothèques américaines où les établissements de lecture publique font face à une demande qui déborde largement leur capacité. Le 20 janvier les fans ont “envahi” les bibliothèques de Tampa Bay : 49 lecteurs attendaient pour quatre exemplaires papier, tandis que 55 réservations concernaient 11 versions numériques. Les 37 exemplaires du livre audio étaient tous empruntés. Dans le comté de Hillsborough, la situation est encore plus spectaculaire : 55 réservations pour 13 exemplaires imprimés, et 331 réservations pour 52 ebooks.

Pour endiguer cet afflux, les bibliothèques s’appuient sur le prêt numérique, notamment via Hoopla, offrant un accès instantané aux versions numériques et aux audiolivres. Une manière très concrète de répondre à l’enthousiasme débordant des lecteurs — et de rappeler que le « smut de hockey gay » est désormais un objet culturel suivi, compté et scruté.

Un fandom en ligne

Le New York Times souligne que Heated Rivalry a rapidement dépassé le cadre d’un simple succès de plateforme. La série a généré des volumes de streaming impressionnants aux États-Unis en l’espace d’un mois, tandis que, sur Archive of Our Own, les fanfictions consacrées au couple Shane–Ilya se sont multipliées à grande vitesse, entre réécritures de scènes clés, saisons imaginaires et univers alternatifs.

Sur les réseaux sociaux, le phénomène est tout aussi vivant : montages vidéo au ralenti de leurs affrontements sur la glace, GIFs viraux de leurs regards en conférence de presse, compilations TikTok mettant en parallèle interviews publiques et relation secrète.

Le phénomène en France

Les données de vente illustrent clairement l’ampleur du mouvement romance en France à partir des années 2010, comme on l'a vu, et l'heureux et nouvel éditeur, propriétaire des droits de Game Changers piaffe donc d’impatience à l’arrivée des joyeux hockeyeurs dans l’Hexagone.

D'autant que le titre aujourd'hui suscite cette adhésion... alors qu'il est absent des librairies. Sur la Toile, nombre de lectrices et lecteurs racontent avoir découvert les romans par la série. Et ne se sont pas privés d’acheter les ouvrages, en version originale. Alors, sur Instagram, l’annonce d’une réédition a déclenché l’enthousiasme : « Et c'est une VICTOIRE pour le peuple francophone les amis, Game Changers revient en France. »

Le décalage entre la demande et l’offre conduit à de véritables aubaines : la première traduction française, introuvable (et pour cause), est devenue un objet rare, au point que certains exemplaires circulent encore à des prix vertigineux, le tome 1, Zone de sortie, est proposé jusqu’à 2000 €, en occasion… pas de petits profits.

Deux salles, deux ambiances

Juno Publishing a publié en 2021 le premier volume, Zone de Sortie (traduit par Lee Hanna). Fondée en 2015 par Valérie Bristow et Jade Baiser, la maison s’est très tôt positionnée sur la romance M/M : « Juno Publishing a été créé à une époque où il n’y avait aucune maison d’édition qui faisait ce genre de littérature. On voulait absolument diversifier l’offre. »

Traduction d’auteurs encore inconnus, publication de textes plus “explicites”, elle a progressivement construit un lectorat. Lorsque Valérie Bristow découvre Game Changers, le choix du hockey relève d’une intuition éditoriale plus que d’un calcul : « Le hockey est un sport hyper masculin avec énormément d’a priori. Deux joueurs professionnels, dont l’un est russe, cela sortait vraiment de l’ordinaire. »

Sortie de zone trouve rapidement son public – l’éditrice revendique 3000 exemplaires en ebook : « Le livre avait très bien marché, le lectorat était enchanté, mais on n’avait pas du tout anticipé ce qui se passe actuellement. »

La bascule intervint avec l’annonce de HBO : fin 2024, l’agent de Rachel Reid récupère les droits français. « C’était une question d’argent. La série allait tourner, donc c’était plus intéressant de la remettre sur le marché avec des maisons capables de lui donner plus. », nous confie Valérie Bristow.

Le livre est retiré de la vente. Certains exemplaires de cette première traduction atteignent alors des prix très élevés sur le marché de l’occasion : « C’est vrai qu’il y a ce petit regret. On se dit : mince, c’est nous qui l’avions découvert. »

Désormais observatrice, Valérie Valérie Bristow alerte sur la perspective d'une saturation du marché : « On le voit actuellement avec la romantasy où finalement il y a tellement de choix, ça s'essouffle, et puis les lectrices n'ont pas des budgets illimités. »

Un nouveau goût dans le palet

C’est Chatterley, fondée en 2023 du groupe Editis, qui a remporté la mise. Pour Julie Cartier, Directrice générale Fleuve Editions / Chatterley / New Rules, s’inscrit naturellement dans l’ADN : « Chatterley est la maison idéale pour la série Game Changers. Nous avons déjà publié des sports romance avec succès, mais aussi des romans décrivant des relations LGBTQIA+. »

Et de souligner la qualité du texte et l’emballement culturel autour de la série pour justifier l’investissement : « Quand j’ai lu les romans de Rachel Reid, j’ai été impressionnée par les thématiques sociétales qu’elle aborde, en plus d’une romance très émotionnelle. Les très bons débuts de la série TV ont fini de me convaincre. »

La nouvelle version change aussi de braquet : « Nous travaillons avec deux traducteurs : l’une connaît très bien le hockey, l’autre vit au Canada. Les lecteurs français comme québécois attendent cette traduction avec impatience. » Et surtout, cherche un plus large lectorat : « Si la romance est très majoritairement lue par des femmes, nous espérons aussi toucher de jeunes hommes grâce à la notoriété de la série TV. »

La recette givrée de Game Changers fonctionne donc sur la base de références sportivles et culturelles fortes en Amérique du Nord (et quelques autres territoires d'Europe) : une romance homosexuelle entre footballeurs, univers encore très viril, frappé de tabous et saturé d’argent aurait-elle un impact aussi puissant en France – et dans les pays où le foot est vécu plus ardemment qu’une religion ?

Non que les récits n'existent pas d'ailleurs : Everything for You de Chloe Liese, paru en 2021 a tenté l’aventure, suivant sur ce terrain Playing for Keeps d’Avery Cockburn, sorti en 2017. Mais aucun des deux n’a (encore ?) soulevé les foules ni le marché grand public.

Le changement, c’est maintenant, disait un président de la République : assistera-t-on à une mutation éditoriale ? Et parlera-t-on autant de sport que d’amour lors du salon Y/CON, consacré aux homo-fictions et aux romances contemporaines ? Ce dernier, qui se tiendra les 11 et 12 avril prochain à Paris Montreuil Expo, accueille quelque 6000 visiteurs et une centaine d’exposants.

Alors, crosse de hockey ou crampons pour le cosplay cette année ?

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com