#Auteurs

Touhfat Mouhtare lauréate du Prix littéraire de La Renaissance Française 2025

La Renaissance Française a dévoilé la lauréate de son Prix littéraire 2025 : Touhfat Mouhtare, récompensée pour son ouvrage Choses qui arrivent, publié chez Bayard. La remise officielle du prix s'est tenue le mercredi 21 janvier, à l’Académie des sciences d’outre-mer, à Paris, sous la présidence de Daniel Rondeau, de l’Académie française, président d’honneur de La Renaissance Française et président du jury.

Le 22/01/2026 à 17:28 par Hocine Bouhadjera

22/01/2026 à 17:28

Hocine Bouhadjera

Le prix a été remis par Daniel Rondeau, en présence de Denis Fadda, président international de La Renaissance Française, et des membres de son conseil d’administration.

Un récit intime sur la clandestinité et la peur de la joie

Dans Choses qui arrivent, Touhfat Mouhtare explore l’expérience de la clandestinité, du déracinement et de l’inquiétude permanente. Le texte s’ouvre sur une réflexion héritée de la sagesse maternelle : « Il ne faut pas se réjouir trop et trop longtemps », une phrase qui irrigue l’ensemble du récit. Alors que la narratrice interrompt brusquement son séjour légal en France, sa vie bascule dans un quotidien marqué par la peur d’être démasquée, l’urgence et l’impossibilité de s’abandonner à la joie.

Mise dos au mur par une situation devenue intenable, l’autrice se confronte à une question longtemps évitée. En onze chapitres, elle entreprend de dénouer autant de « nœuds » anciens, tressés sur la corde de son existence. D’une grande profondeur, ce texte mêle la spiritualité du récit initiatique à l’espièglerie du conte, et pose une interrogation centrale : comment s’accorder le droit de vivre ?

Née aux Comores, Touhfat Mouhtare a grandi entre son île natale et plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. Venue en France pour poursuivre ses études, elle vit aujourd’hui dans le Val-d’Oise. Son parcours littéraire s’inscrit depuis plusieurs années dans un dialogue entre les territoires, les langues et les héritages culturels.

Elle est l’autrice d'Âmes suspendues (Coelacanthe, 2011) et Vert cru (KomEdit, 2018), ce dernier ayant reçu une mention spéciale du prix du Livre insulaire au salon d’Ouessant. En France, elle a publié Le Feu du milieu (Le Bruit du monde), récompensé par le Prix Alain Spiess du deuxième roman 2022.

Un prix dédié aux voix non natives du français

Créé en 2015 à l’occasion du centenaire de La Renaissance Française, le Prix littéraire de La Renaissance Française se distingue par son engagement singulier : il récompense exclusivement des œuvres écrites en français par des écrivains dont le français n’est pas la langue maternelle. En mettant en lumière des voix venues de divers horizons, le prix célèbre la richesse et l’étendue de la francophonie contemporaine.

En reconnaissant le travail de ces autrices et auteurs, La Renaissance Française entend encourager le dialogue interculturel et promouvoir la diversité au sein du paysage littéraire francophone. Avec Choses qui arrivent, Touhfat Mouhtare s’inscrit pleinement dans cette démarche, offrant un texte à la fois intime et universel, ancré dans l’expérience de l’exil et de la transmission.

Le jury du Prix littéraire de La Renaissance Française est présidé par Daniel Rondeau, de l’Académie française. À ce titre, il conduit les délibérations avec rigueur et impartialité, veillant à ce que les œuvres distinguées incarnent à la fois l’exigence littéraire et la diversité des expressions francophones.

En amont, la commission des prix de La Renaissance Française mène un travail de veille et de sélection tout au long de l’année. Elle identifie des ouvrages répondant aux critères du prix : des textes écrits en français par des auteurs dont le français n’est pas la langue maternelle. La commission procède à deux premières sélections avant de soumettre au jury une liste finale de trois ouvrages.

Cette commission est composée d’écrivains, de critiques littéraires et d’universitaires engagés dans la promotion de la littérature française et francophone.

Composition du jury du prix :
Daniel Rondeau, de l’Académie française, président
Carole Dagher, écrivaine
Luc Dellisse, écrivain, membre de l’Académie royale de langue française de Belgique
Nicolas Monceau, universitaire, écrivain
Timour Muhidine, écrivain, éditeur aux éditions Actes Sud
Alexandre Najjar, écrivain, membre de l’Académie des sciences d’outre-mer
Elyane Dezon Jones, écrivaine, présidente de la commission des prix de La Renaissance Française
Christine Lacan, membre de la commission des prix
La commission des prix
Elyane Dezon Jones, présidente
Olivier Furon Bazan
Christine Lacan
Sabine de La Villehuchet
Carmen Saggiomo
Chantal Sentilhes
Valeria Sperti

L’an dernier, le Prix littéraire de La Renaissance Française 2024 a été attribué à Paolo Bellomo pour son roman Faïel et les histoires du monde (éditions du Tripode). 

Crédits photo : Touhfat Mouhtare (Vollmer-Lo, Bayard)

 
 
 
 
 

Choses qui arrivent

Touhfat Mouhtare

Paru le 27/08/2025

176 pages

Bayard

16,00 €

