Le livre reste le principal support de diffusion des photographies

Dans cette architecture institutionnelle, la bibliothèque occupe une place centrale. Sa vocation est double : documenter l’histoire de la photographie et accompagner la création contemporaine. L’enrichissement spectaculaire de ses collections, notamment grâce à la donation de plus de 25.000 ouvrages provenant d’un collectionneur privé, doit en faire « une référence mondiale pour le livre photographique ».

C’est dans ce contexte qu’Anne Lacoste, directrice de l’Institut, est intervenue lors de la Journée de sensibilisation au livre de photographie organisée à Amiens par France Photobook, un rendez-vous destiné à interroger la diffusion et la médiation de ce champ éditorial spécifique.

Une collection conçue comme un outil d’exploration

Pour Anne Lacoste, la bibliothèque ne se limite pas à un fonds patrimonial : elle constitue un instrument pédagogique. « Il s’agit de montrer la diversité des usages et des approches de la photographie, en construisant des fils conducteurs qui permettent de découvrir ce médium par thématiques et par pratiques », explique-t-elle.

La directrice insiste sur la nécessité de proposer des ressources structurées, capables de guider le public dans un corpus parfois intimidant. « Nous travaillons avec des fiches pédagogiques et des parcours de lecture qui aident à entrer dans les images et les livres, sans présupposé académique », poursuit-elle.

Ce travail de médiation répond à une ambition explicite : faire du livre photographique un objet culturel accessible, lisible, appropriable, au même titre que la littérature ou l’essai.

Médiation culturelle : inventer des relais

Le discours d’Anne Lacoste ne masque pas les contraintes structurelles. « Nous sommes là pour accompagner, mais nos moyens restent limités : il faut donc trouver des ambassadeurs capables de relayer ces outils », reconnaît-elle.

Dans cette perspective, l’Institut a développé un dispositif original : des mallettes pédagogiques destinées aux médiathèques et aux bibliothèques. « Nous avons constitué une petite dizaine de mallettes contenant des livres, des ressources et des supports pédagogiques, afin de susciter le désir et de répondre aux demandes locales », précise la directrice de l’Institut.

L’objectif est d’initier une dynamique autonome au sein des réseaux de lecture publique. « Ces mallettes existent depuis deux ans ; elles sont conçues pour créer une dynamique durable et donner de l’autonomie aux programmes de médiation », ajoute-t-elle.

Un projet territorial ouvert et reproductible

Si l’Institut est ancré dans les Hauts-de-France, il revendique une stratégie d’ouverture. « Nous travaillons principalement dans la région, mais tout est proposé en open source : l’Institut est porté par la Région, mais nous restons ouverts à la collaboration », insiste Anne Lacoste.

Cette approche s’inscrit dans la mission fédératrice assignée à l’institution : développer la culture photographique auprès du public et soutenir la recherche et la création, en articulation avec les acteurs culturels et éducatifs.

Exposer hors les murs : la mobilité comme principe

L’Institut a également fait du hors-les-murs un axe stratégique. « Nous avons vocation à proposer des expositions en dehors de nos murs ; nous disposons d’une structure modulaire qui permet de nous adapter à différents lieux », indique Anne Lacoste.

L’exposition R comme Regarder, pensée comme un dispositif écoresponsable, incarne cette philosophie. « Le mobilier a été conçu pour simplifier les déplacements ; c’est une exposition appelée à circuler largement, avec une tournée prévue jusqu’en 2027 », précise-t-elle.

Vers le bicentenaire de la photographie

À l’horizon 2027, l’Institut prépare un projet inscrit dans le cadre du bicentenaire de la photographie. « Le livre reste le principal support de diffusion des images depuis l’invention du médium ; c’est sur cette histoire éditoriale que nous souhaitons travailler », explique Anne Lacoste.

Cette réflexion s’inscrit dans une stratégie globale : considérer l’édition photographique non comme un simple prolongement de l’exposition, mais comme un champ culturel autonome.

Soutenir la création jeunesse : un dispositif inédit

Parmi les initiatives présentées figure un fonds de soutien au livre photo jeunesse, porté notamment par Frédérique Destribats. « Il s’agit d’un dispositif bisannuel inédit d’aide à l’édition photographique pour le jeune public ; un appel à candidatures est ouvert jusqu’au 31 janvier », précise Anne Lacoste.

L’initiative témoigne d’une volonté d’inscrire la photographie dans les politiques de lecture dès l’enfance, en articulant création artistique et médiation éducative.

Un écosystème éditorial en construction

Enfin, l’Institut participe à la structuration d’un marché du livre photographique. « Nous organisons un book market les 12 et 13 septembre à la Gare Saint-Sauveur, avec une librairie-boutique dédiée », annonce Anne Lacoste.

Cette manifestation s’inscrit dans un mouvement plus large visant à rendre visible une production éditoriale en expansion, mais encore marginalisée dans les circuits traditionnels de diffusion.

La bibliothèque comme infrastructure culturelle

À travers ces dispositifs, l’Institut pour la photographie affirme une vision stratégique : faire du livre photographique un outil de transmission, un objet culturel à part entière et un levier d’action territoriale.

À LIRE - Un fonds inédit pour soutenir l’édition photo en 2026 : voici comment en bénéficier

Dans un paysage où l’image circule massivement sous forme numérique, la bibliothèque devient paradoxalement un lieu de matérialité critique, où l’on apprend à regarder, à lire et à contextualiser les images. L’intervention d’Anne Lacoste à Amiens a rappelé que ce travail de fond — souvent invisible — constitue aujourd’hui l’un des enjeux majeurs de la photographie contemporaine.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com