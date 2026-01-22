Chaïm Kaliski, l’art brut au service de la mémoire de la Shoah

Au cœur de l’exposition se trouve Jim d’Etterbeek, double graphique de l’auteur et matrice d’une œuvre monumentale consacrée à l’Occupation à Bruxelles. Cet ensemble, constitué de plus de 5000 dessins, forme un témoignage d’une ampleur exceptionnelle sur le sort des juifs bruxellois durant la Seconde Guerre mondiale.

Une enfance bouleversée par la guerre

Aîné de quatre enfants, Chaïm Kaliski naît à Bruxelles en 1929, entre la gare du Midi et les abattoirs, dans une famille juive polonaise. Son père, Abram, est maroquinier, sa mère, Fradla, couturière. L’invasion de la Belgique par la Wehrmacht, en mai 1940, bouleverse leur existence. Après une fuite vers la France, la famille revient à Bruxelles faute de ressources, entamant une survie précaire marquée par la peur des contrôles, des dénonciations et des rafles.

Ils échappent à la grande rafle du quartier juif de Cureghem, les 3 et 4 septembre 1942, mais le père est arrêté le 12 février 1944, emprisonné, puis transféré à la caserne Dossin avant d’être assassiné à Auschwitz. Fradla parvient alors à placer les plus jeunes enfants et se cache avec Chaïm jusqu’à la Libération. Pour l’artiste, la vie s’arrête symboliquement le jour de l’arrestation de son père, traumatisme qu’il revivra toute son existence.

La Terreur, 1942-1944 – Anne d'Amsterdam 1997 Encre de Chine et aquarelle. Collection particulière. mahJ.

Dessiner pour raconter, des décennies plus tard

Chaïm et sa mère survivent dans la clandestinité jusqu’à la Libération. Après-guerre, Chaïm travaille dans la maroquinerie. C’est tardivement, à l’âge de 60 ans, en 1989, sur les conseils de sa sœur Sarah, elle-même artiste, que Chaïm Kaliski entreprend de dessiner leur histoire. Il s’y consacre pendant dix-huit années, produisant des milliers de dessins.

Son trait, d’apparence enfantine, est d’une précision implacable. Les scènes d’arrestations et de rafles, obsédantes, traduisent la mémoire d’un « enfant caché », marqué à jamais par la peur et l’angoisse. Réalisées principalement à l’encre de Chine, ces images mêlent texte et dessin dans une forme dense et répétitive. Elles sont décrites comme des dessins « très sonores », évoquant cris, hurlements, moteurs de camions et cliquetis d’armes, formant un tourbillon de refrains et de litanies.

À travers les conversations entre le père de l’artiste et les membres de la communauté juive qu’il croise lors de ses déambulations, l’œuvre restitue la vie quotidienne d’un monde en voie d’anéantissement.

Bruxelles, octobre 1943 1997 Encre de Chine et aquarelle. Collection particulière. mahJ.

Une chronique de la Shoah en Belgique

Les dessins de Chaïm Kaliski constituent à la fois la chronique bouleversante d’une enfance juive et un témoignage d’une précision exceptionnelle sur les juifs bruxellois sous l’Occupation. Relevant pleinement de l’art brut, cette œuvre est celle d’un homme hypermnésique, probablement atteint d’une forme d’autisme, doté d’une vaste culture historique, longtemps resté méconnu en France.

Son travail s’inscrit dans la tradition des Memorbücher et des Yizker-bikher, livres du souvenir dédiés aux communautés détruites et aux martyrs. À travers un récit graphique obsessionnel, rédigé en plusieurs langues, Chaïm Kaliski donne une voix aux disparus, reconstitue dialogues, peurs et espoirs, et documente avec minutie la clandestinité, les dénonciations, mais aussi les gestes de solidarité qui ont permis des sauvetages.

L’exposition est commissariée par Virginie Michel, attachée de conservation au mahJ, avec le concours de Joël Kotek, historien des génocides et professeur à l’Université libre de Bruxelles, et de Laurence Schram, historienne à Kazerne Dossin, à Malines.

Pogrom à Anvers, 14 avril 1941, 1990, Encre de Chine et aquarelle. Collection particulière. mahJ.

Autour de l’exposition

À noter, la parution, en juin 2024, de Jim d’Etterbeek, aux éditions La 5e Couche, le premier ouvrage à présenter de manière extensive les planches de Chaïm Kaliski, auteur d’une œuvre comptant plus de 6000 dessins et planches, souvent réalisés sur de grandes feuilles de Canson.

À LIRE - La galerie Martel met en regard Guido Crepax et le dessin contemporain

Plusieurs événements accompagnent la présentation, dont une rencontre à l’auditorium consacrée à Jim d’Etterbeek, des visites guidées, y compris en langue des signes française et en audiodescription, ainsi qu’un atelier de gravure pour adultes intitulé Mémoire gravée, mémoire calligraphiée, inspiré de l’œuvre de Chaïm Kaliski.

Crédits photo : Chaïm Kaliski, dit Jim, photographié par sa sœur Sarah Kaliski, 2007. Collection particulière. mahJ.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com