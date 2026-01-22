Librairies agressées : le SLF déplore le “silence du ministère de la Culture

Présidée par Alexandre Portier (Rhône, Droite républicaine), la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale organisait, ce mercredi 21 janvier, une table ronde consacrée à l'avenir de la filière du livre, en présence de plusieurs représentants du secteur. Quelques sujets ont été évoqués lors de cet événement, comme le recul des pratiques de lecture, l'impact du marché d'occasion ou du développement des intelligences artificielles génératives.

Une actualité brûlante s'est aussi invitée au programme, par les interventions de la députée Marie Mesmeur (Ille-et-Vilaine, La France Insoumise) et de Guillaume Husson, le délégué général du Syndicat de la Librairie française.

La première a pointé « la multiplication des pressions et des attaques visant les librairies. Depuis plusieurs années, elles sont prises pour cibles par la droite, l'extrême droite et même les pouvoirs publics », a précisé la députée d'Ille-et-Vilaine. Elle a poursuivi en citant le cas de la librairie parisienne Violette and Co, perquisitionnée le 7 janvier dernier dans le cadre d'une démarche qui interroge.

Enfin, Marie Mesmeur a appuyé son propos en évoquant la récente condamnation de l'État pour l'occultation des vitrines de la librairie Les Parleuses, à Nice, en 2022. Le commerce avait affiché des slogans féministes ainsi qu'un ouvrage d'Hélène Devynck, à l'occasion d'une visite de Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur. Des agents de police étaient alors intervenus pour masquer ces éléments, a priori afin de préserver la réputation du responsable politique, lui-même accusé de violences sexuelles, en 2017, par Sophie Patterson-Spatz. Il avait bénéficié d'un non-lieu rendu en juillet 2022, confirmé en appel en janvier 2023.

Une solidarité attendue en vain

S'exprimant sur le sujet au cours de sa réponse devant la commission, Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la Librairie française, a pointé l'absence de réactions du ministère de la Culture à ces multiples agressions.

« Ce qui est attendu en premier lieu, c'est une solidarité, un soutien des pouvoirs publics et ce que l'on constate encore une fois aujourd'hui, c'est l'inverse », a-t-il déploré. « La réponse, c'est une perquisition dans une librairie, largement infondée, et le silence du ministère de la Culture [...]. »

En effet, la recrudescence des agressions et intimidations à l'encontre des librairies n'a suscité, à ce jour, aucune déclaration de la rue de Valois. Fin décembre 2025, le sénateur de Paris Ian Brossat avait arraché une réaction au gouvernement, à l'occasion d'une séance publique.

« [L]e Gouvernement condamne fermement les actes d'intimidation, de dégradation et de menace visant les librairies indépendantes sur l'ensemble du territoire », réagissait alors Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en l'absence de Rachida Dati. Elle ajoutait que ces événements « constituent des atteintes graves à la liberté d'expression et au fonctionnement démocratique de notre société ».

Ian Brossat n'avait pas manqué de souligner le désengagement de la ministre de la Culture, sur la question : « Je regrette, madame la ministre [Stéphanie Rist], que vous ne soyez pas ministre de la Culture, car il y aurait au moins, dans ce gouvernement, quelqu'un qui défend les librairies indépendantes et le pluralisme. »

Ce silence assourdissant du côté de la rue de Valois s'explique sans doute par le fait que son groupe politique, au Conseil de Paris, a été à l'origine d'une tentative de blocage de subventions destinées à une quarantaine de commerces du livre parisiens, en raison de la présence de Violette and Co, justement, parmi ces derniers. En somme, un autre moyen de pression politique, actionné par des proches de celle qui prétend occuper la mairie de Paris...

Une loi surannée ?

Revenant sur la perquisition subie par la librairie Violette and Co dans le cadre d'une enquête préliminaire pour « des faits d’import de publication destinée à la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine », Guillaume Husson a évoqué la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, qui institue notamment la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.

« Je pense qu'il y a vraiment lieu à se poser et à réfléchir à cette loi qui est pour le moins surannée », avance le délégué général du SLF. « Que l’on protège la jeunesse de contenus antisémites, de contenus de haine, de contenus qui prônent la discrimination, tout le monde est d’accord là-dessus, mais qu’on l’instrumentalise comme on le fait aujourd’hui, c’est beaucoup plus problématique », estime-t-il.

Dans un avis rendu en octobre 2025, la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse se penchait sur un livre de coloriage évoquant la situation à Gaza, intitulé From the River to the Sea (Social Bandit Media). Elle y lisait « des éléments à forte connotation politique et des prises de position à l'égard de l'État d'Israël, sans contextualisation sur les raisons ayant conduit à sa création ». Arguant d'« un contexte de tensions exacerbées et de montée de l'antisémitisme », elle recommandait l'interdiction du titre, estimant que celui-ci pourrait « induire chez les enfants une vision biaisée et conflictuelle ».

La législation de 1949 vise à protéger les enfants et adolescents des contenus pornographiques, susceptibles d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à « tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse ».

En vertu de cette loi, l'éditeur de toute publication destinée à la jeunesse doit déposer ou transmettre par voie électronique, gratuitement au ministère de la Justice, pour la commission de contrôle, deux exemplaires de ses parutions. Mais elle impose aussi l'accord préalable du ministère de la Culture pour l'importation de toute publication jeunesse éditée dans un pays qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, comme nous le précisions dans un article.

« Tout le monde avait oublié [cette disposition] », a indiqué Guillaume Husson, en admettant qu'elle avait été redécouverte avec l'affaire Violette and Co. « Vous imaginez bien l'usine à gaz. Même le ministère de la Culture, je me permets de parler pour lui, était très surpris de la résurgence de cette disposition. »

La loi de 1949 avait déjà été lourdement critiquée, en 2023, quand elle avait servi à interdire la vente aux mineurs du livre Bien trop petit, de Manu Causse (Thierry Magnier Éditions), pourtant destiné aux adolescents, en raison de « la description complaisante de nombreuses scènes de sexe très explicites ».

Photographie : Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la Librairie française (capture d'écran Assemblée nationale)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com