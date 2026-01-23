À l'Assemblée nationale, la table ronde sur le livre se tourne vers l'occasion

Présidée depuis quelques mois par Alexandre Portier (Rhône, Droite Républicaine), la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a convié plusieurs représentants du secteur du livre pour une table ronde sur le futur de la filière.

Devant les députés, Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre ; Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l’édition ; Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française ; Patrice Locmant, directeur général de la Société des gens de lettres ; Thomas Fouchault, président de la Ligue des auteurs professionnels, ainsi que Stéphanie Laurent, directrice des produits éditoriaux de Fnac Darty.

À tour de rôle, ils ont évoqué les principaux défis de la filière, en fonction de leur domaine d'activités et de compétences, du respect de la loi sur le prix unique au développement des intelligences artificielles génératives, en passant par le juste partage de la valeur du livre ou la place du marché de l'occasion. Évidemment, les sujets et leurs analyses étaient plus ou moins partagés par les participants...

Les réponses aux interrogations des députés ont fait émerger des éléments plus précis sur les préoccupations des acteurs de la filière, laissant par ailleurs imaginer les futures initiatives parlementaires. Le développement du marché de l'occasion est sorti largement vainqueur, en matière de temps de parole — nous y revenons plus loin dans cet article —, mais d'autres sujets ont été abordés.

Organiser le retour à la lecture

Une des problématiques les plus largement partagées par la filière — et pour cause — n'était autre que le recul des pratiques de lecture, notamment documentée par plusieurs études du Centre national du Livre. Régine Hatchondo, présidente du CNL, a confirmé la publication, le 10 avril prochain, d'un nouveau rapport se penchant sur les habitudes des jeunes âgés de 7 à 19 ans.

Cette catégorie de la population reste très exposée au déclin de la lecture, a-t-elle souligné, notamment en raison des écrans et plus particulièrement des smartphones. « Globalement, tous les jeunes ont un mésusage des écrans, sauf quand les parents sont avec eux », s'alarme Régine Hatchondo. « Il y a là un sujet qui dépasse le livre, même si l’on pense que c’est par le livre que l'on peut proposer une alternative forte aux écrans. »

Se prononçant en faveur de l'interdiction aux moins de 15 ans des réseaux sociaux, elle considère cette proposition « pas du tout liberticide, puisque l'on rendrait [aux jeunes] la liberté de choix face aux algorithmes ». Réclamant de la retenue dans l'usage des outils numériques à l'école, au collège et au lycée, la présidente du CNL suggère aussi un retour au « cahier des correspondances » pour les devoirs assignés aux étudiants.

Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre (capture d'écran Assemblée nationale)

Elle appelle en tout cas de ses vœux un « plan massif de retour à la lecture », qui s'appuierait à la fois sur les collectivités territoriales, le réseau de lecture publique et les librairies, tout en renforçant certaines des actions du CNL, notamment les résidences et rencontres d’auteurs au sein des établissements scolaires.

Alors que le projet de loi de finances 2026 du gouvernement doit être soumis au Parlement par l'intermédiaire d'un article 49.3 de la Constitution, Régine Hatchondo a aussi eu un mot pour les fortes réductions des dépenses publiques dans le secteur du livre. « Le CNL en sait quelque chose, puisqu’il a perdu 22 % de son budget en deux ans », a-t-elle résumé.

Le prix du livre, pas un problème

Plusieurs députés ont pu évoquer le prix des livres pour suggérer d'expliquer le recul des pratiques de lecture, mais les réponses des différents intervenants ont écarté cette hypothèse. Pour Renaud Lefebvre, directeur général du SNE, « le prix du livre en France est inférieur à la moyenne des pays européens », tandis qu'un livre vendu sur quatre l'est au format poche, une solution proposée par le marché pour se procurer des textes à moindre coût.

Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l’édition (capture d'écran Assemblée nationale)

Guillaume Husson, délégué général du SLF, s'inscrit dans son sillage, ajoutant que « le prix du livre augmente moins fortement que le coût de la vie », d'après les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Réduire le prix de vente des livres, selon lui, aurait aussi un impact sur la marge des librairies et sur l'attractivité du métier : « Beaucoup de jeunes libraires partent, car, à l'âge de 30 ans, ils sont encore payés au SMIC, ce qui n'est pas viable », constate-t-il.

À l'instar de Patrice Locmant, la plupart des participants ont aussi salué le maillage territorial des bibliothèques publiques, rendant accessible une diversité d'ouvrages. Régine Hatchondo (CNL) a rappelé, pour sa part, que le coût des livres n'apparait qu'en 5e position des freins à la lecture, dans les études sur le sujet.

Thomas Fouchault, président de la Ligue des auteurs professionnels, apportera un angle d'analyse différent sur les causes du recul des pratiques de lecture, en suggérant que, « les jeunes ne se reconnaissent peut-être pas dans les récits, que d’autres médias les divertissent et divisent le temps d’attention, et que ce que l’on propose ne les atteint pas, car cela n'a pas suffisamment d’intérêt à leurs yeux ». Évoquant le développement de la lecture de webtoons [bandes dessinées diffusées sur écran, NdR], il invite à « amener à la lecture plutôt que de recourir à la coercition ».

Des librairies fragilisées ?

Les librairies, en particulier indépendantes, ont connu une année 2025 difficile : les plus petits commerces, au chiffre d'affaires annuel inférieur à 300.000 €, en sont même sortis fragilisés. Dans ce contexte, la réduction de la voilure du Pass Culture n'apparait pas comme un bon signal, pointe Guillaume Husson, du SLF.

Le dispositif d'incitation a pu incarner jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires des librairies, « il en représente aujourd'hui moins de 2 % », souligne-t-il. « Pour une économie sur le fil du rasoir, perdre plus de 2 % de CA et la fréquentation de jeunes qui, auparavant, ne venaient pas dans les librairies et ne s’y rendent plus désormais, c’est préjudiciable. » Outre la baisse des crédits associés au Pass, signalons que ce dernier s'est à présent plus largement ouvert aux autres secteurs culturels, avec un impact immédiat et attendu sur la part orientée vers le livre par les jeunes bénéficiaires.

Guillaume Husson s'est bien sûr exprimé sur la situation des librairies indépendantes, parfois militantes, exposées à une vague de violences sans précédent. Concédant qu'il n'est pas possible de « mettre un agent de sécurité devant chaque établissement », il a toutefois ouvertement critiqué le manque de soutien des pouvoirs publics, et plus particulièrement du ministère de la Culture, alors que la librairie parisienne Violette and Co a subi une perquisition de ses locaux début janvier.

La situation des librairies francophones à l'étranger a aussi été évoquée, le délégué général du SLF soulignant que « les réductions drastiques de budget dans le dernier PLF vont les frapper de plein fouet : les aides au transport vont diminuer, et le livre français à l’étranger sera vendu beaucoup plus cher qu’il ne l’est aujourd’hui ». Sur le même sujet, Renaud Lefebvre, du SNE, a pour sa part appelé à un soutien de la Centrale de l'Édition, qui propose des solutions de transport groupage pour les éditeurs.

La bonne occasion

Le marché de l'occasion aura été au centre du débat organisé par la Commission des affaires culturelles, le sujet éclipsant même, une fois n'est pas coutume, celui des intelligences artificielles génératives - sur ce dernier point ont été évoqués la proposition de loi inversant la charge de la preuve face au pillage organisé par les fournisseurs d'IA, par Patrice Locmant, et les questions juridiques quant au droit d'auteur applicable aux œuvres générées totalement ou partiellement par l'IA, par la voix de Thomas Fouchault.

Régine Hatchondo, présidente du CNL, s'est montrée favorable à l'instauration d'une taxe sur la vente des ouvrages d'occasion, tandis que la possibilité d'un droit de suite lui « parait totalement légitime ». Renaud Lefebvre, du SNE, lui emboîte le pas, parlant d'une « solution naturelle » via le droit d'auteur et la création d'une nouvelle rémunération des auteurs et des éditeurs, à l'instar du droit de prêt, du droit de copie ou de la taxe sur la copie privée.

Patrice Locmant, de la SGDL, rappelle que les auteurs ne sont « pas opposés » au marché d'occasion, mais que son développement, aidé par de nombreuses plateformes, causerait « un préjudice économique à une filière, en particulier à un maillon qui est l’auteur ». Il plaide ainsi pour « une contribution au financement de la création » de ces acteurs, par le prélèvement d'un pourcentage sur leur chiffre d'affaires, à partir d'un certain seuil atteint.

Patrice Locmant, directeur général de la Société des gens de lettres (capture d'écran Assemblée nationale)

Redistribuée aux éditeurs et aux auteurs par un organisme de gestion collective, cette contribution « ne cassera pas le marché de l'occasion », selon lui : l'ajout de quelques dizaines de centimes au prix d'un livre d'occasion ne le rendra pas moins attractif. Stéphanie Laurent, pour Fnac Darty, ne s'oppose pas à la réflexion, « à la condition sine qua non qu'elle intègre le chiffre d'affaires réalisé par les plateformes d'échanges entre consommateurs [CtoC, NdR], qui est en forte croissance et qui draine le marché ».

Quelques bémols viendront animer la discussion. Du côté des librairies, Guillaume Husson signale que le marché de l'occasion marquerait le pas dans son développement, avant de souligner que, pour le livre neuf, certains éditeurs accordent une faible remise aux libraires. « Rappelons aujourd'hui que vendre du livre d'occasion, pour une librairie, est plus rentable que vendre du livre neuf. Il serait donc paradoxal que les librairies sous rémunérées par les éditeurs, contribuent, par une taxe, à la rémunération de ces mêmes éditeurs. »

Thomas Fouchault, de la Ligue des auteurs professionnels, sans nier la « manne à obtenir sur ce secteur » indique pour sa part que les projets de taxation pourraient se heurter au droit européen et à la doctrine de l'épuisement des droits après la première vente d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. Par ailleurs, décochant une flèche aux éditeurs, il avance qu'« il vaudrait peut-être mieux payer correctement l'auteur dès la sortie de l’ouvrage qu’attendre la mise en place d’un mécanisme compliqué de rémunération collective pour récupérer une fraction de rémunération plus tard ».

Thomas Fouchault, président de la Ligue des auteurs professionnels (capture d'écran Assemblée nationale)

Une réflexion qui s'inscrit dans une remise en perspective plus large de l'industrie contemporaine de l'édition, où la surproduction écrase à la fois les auteurs et les libraires. « Il ne faut pas se focaliser uniquement sur le marché d’occasion au détriment du problème original, c'est-à-dire la faible rémunération des auteurs », expliquait-il en début de table ronde. « Il faut rééquilibrer le partage de la valeur, publier moins pour publier mieux. »

La table ronde complète peut-être suivie à cette adresse, sur le site de l'Assemblée nationale.

Photographie : Alexandre Portier (Rhône, Droite Républicaine), président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale (capture d'écran Assemblée nationale)

