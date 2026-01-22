Chez Microsoft, la bibliothèque historique laisse place à l’IA

Microsoft met fin à son dispositif de bibliothèque d’entreprise, à la fois physique et, en partie, numérique, et revoit à la baisse plusieurs abonnements utilisés par ses salariés, au profit de ce que l’entreprise décrit en interne comme une « expérience d’apprentissage dopée à l’IA » (AI-powered learning experience) via un dispositif baptisé « Skilling Hub ».
Le 22/01/2026 à 12:26 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
22/01/2026 à 12:26
0
Commentaires
3
Partages
La bibliothèque de Microsoft, installée dans campus de Microsoft, à Redmond dans l'État de Washington, voit ses ressources évoluer : la collection de livres, journaux et rapports, ainsi qu’une partie des accès numériques, sont concernés par cette transition.
Une Foire Aux Questions (FAQ) interne citée par The Verge indique que « la bibliothèque a fermé » dans le cadre d’un passage vers une expérience « plus moderne » et « connectée » via le Skilling Hub, en reconnaissant que la décision « affecte un espace auquel beaucoup tenaient ».
Outre celle de Redmond, les bibliothèques de Hyderabad en Inde, Pékin en Chine et Dublin en Irlande ont été fermées « cette semaine » et doivent être « réaffectées » en espaces collaboratifs pour l’apprentissage en groupe et l’expérimentation, afin que les employés puissent explorer des technologies émergentes. Un porte-parole a expliqué à GeekWire que Microsoft fait évoluer ces lieux et services pour mieux soutenir la façon dont les employés « apprennent, restent à jour et développent de nouvelles compétences ».
La réduction touche aussi les abonnements à des services d’information et de rapports. Le mouvement aurait démarré en novembre, certains éditeurs recevant un message automatique annonçant la non-reconduction des contrats à leur expiration.
Parmi les services cités, Strategic News Service (SNS) - fournisseur de rapports depuis « plus de 20 ans », spécialisé dans les technologies, l’économie de l’innovation et les rapports géopolitiques à destination de dirigeants, d’investisseurs et de grandes entreprises - ne fait plus partie de la liste d’abonnements. Un message de SNS a été envoyé aux employés de Microsoft indiquant que « tous les contrats de bibliothèque » doivent être coupés.
Des salariés interrogés par The Verge disent également avoir perdu l’accès à des publications numériques comme The Information et ne plus pouvoir effectuer certains emprunts numériques de livres « business » via le service de bibliothèque.
SNS a publiquement contesté la logique avancée autour de l’IA. Berit Anderson, directrice des opérations de Strategic News Service, estime que l’avenir technologique est façonné par des « flux de pouvoir, d’argent, d’innovation et de personnes », et non par la « régurgitation probabiliste d’anciennes informations », via des modèles de langage. Elle affirme que SNS serait prêt à retravailler avec Microsoft si l’entreprise le souhaitait.
Sur le volet « remplacement », Microsoft dit maintenir l’accès à « plus de 20 ressources et abonnements numériques », en « priorisant » ceux jugés les plus utiles aux employés. Aucun détail n'a été partagé sur ce que recouvrent, concrètement, le « Skilling Hub » et l’« AI-powered learning experience », ni quels abonnements restent au terme de la transition.
Au-delà du service, l’annonce a ravivé une histoire de campus : la légende d’une bibliothèque si lourde qu’elle aurait fait « s’enfoncer » un bâtiment. Un billet situe la bibliothèque historique au deuxième étage du Building 4, au-dessus d’une cafétéria, et explique que la croissance de la collection a fini par peser sur la structure : « Les piliers du parking souterrain commençaient à se fissurer », écrit Raymond Chen tout en restant prudent sur l’idée d’un bâtiment réellement « en train de s’enfoncer ».
Ce dernier rappelle aussi que la bibliothèque a ensuite déménagé avant de s’installer dans un espace dédié au Building 92.
À LIRE - Culture et intelligence artificielle : la France s’en remet à Microsoft
La bibliothèque de Redmond était plus généralement un lieu à part sur le campus, où se tenaient des rencontres d’auteurs et où les employés empruntaient des livres papier, y compris des titres recommandés par Satya Nadella, actuel PDG de Microsoft, et d’autres dirigeants. Steven Sinofsky, ancien responsable de Windows, a qualifié la bibliothèque de « trésor de la belle époque » de Microsoft.
Crédits photo : Le Building 92, qui abrite le centre d’accueil des visiteurs de Microsoft (Coolcaesar, CC BY-SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
À l’heure où un simple algorithme peut produire un roman ou un essai en quelques minutes, la question n’est plus anecdotique : si une intelligence artificielle écrit un livre, qui en détient les droits d’auteur ? Ce débat, longtemps théorique, a pris une dimension très concrète dans le monde de l’édition — et pas seulement en Chine, où l’interpénétration entre IA et maisons d’édition est déjà bien visible.
04/01/2026, 09:48
Des détecteurs d’écriture générée par intelligence artificielle peuvent attribuer une forte probabilité « IA » à des textes dont l’origine humaine est parfaitement établie, comme la Déclaration d’Indépendance des États-Unis, signée le 4 juillet 1776... OpenAI indique avoir observé ce type de faux positifs, tandis que Turnitin, acteur très présent dans l’enseignement, rappelle que ses indicateurs ne doivent pas servir seuls à sanctionner un étudiant.
30/12/2025, 14:33
Le Sénat français vient de dégainer un texte coup de poing contre le prétendu pillage des œuvres par l’intelligence artificielle. En inversant la charge de la preuve, un projet de proposition de loi forcerait les géants de l’IA à prouver leur innocence en matière de droits d’auteur. Une idée simple sur le papier – « coupable jusqu’à preuve du contraire » – qui suscite déjà des grincements de dents chez les start-up, et même des doutes sur sa solidité juridique.
29/12/2025, 12:55
Derrière la liseuse Solaris développée avec Inbook, il n’y a pas une accumulation de fonctions gadget, mais une ligne directrice assumée : lever les freins techniques à la lecture numérique. « La pénibilité de la synchronisation qu’on aurait pu avoir par le passé, on la contourne », résume Robin Schulz.
24/12/2025, 11:23
La bibliothèque universitaire de Freiberg a reçu, le 12 décembre 2025, le Sächsischer Bibliothekspreis 2025 (Prix des bibliothèques de Saxe), remis par la ministre saxonne de la Culture et du Tourisme, et par le Bibliotheksverband Sachsen (Association des bibliothèques du Land de Saxe).
24/12/2025, 11:15
L’édition française aime à se présenter comme un paysage d’acteurs indépendants, mais sa réalité capitalistique demeure largement méconnue. Derrière marques, collections et maisons historiques, se déploient des chaînes de propriété, dominées par de grands groupes et des investisseurs puissants. En révélant ces coulisses, l’application WHOISBN ? propose un outil de transparence, imparfait, mais révélateur. Et inversement.
07/12/2025, 19:21
Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) d’Île-de-France adresse une mise en garde sévère contre la politique du tout-numérique imposée dans les lycées franciliens. Santé mentale, inégalités, pédagogie : l’institution liste une série de risques et appelle à la vigilance. Les éditeurs, qui contestent depuis des mois la fragmentation des manuels en « ressources granulaires », saluent un avis qui, selon eux, « reconnaît enfin » les dérives d’un modèle imposé par la région.
03/12/2025, 12:21
Un nouveau procès pour OpenAI, la société à l'origine de l'intelligence artificielle générative ChatGPT. Cette fois, cependant, le litige ne porte pas sur le droit d'auteur, mais sur le droit des marques. OverDrive, distributeur numérique tourné vers les bibliothèques, assure en effet que l'application Sora d'OpenAI porte préjudice à sa propre solution de lecture destinée aux étudiants, également nommée Sora.
27/11/2025, 13:07
La bande dessinée n’a jamais cessé d’expérimenter, mais l’usage mobile a profondément changé la manière dont on lit. C’est dans cet interstice que s’inscrit Bang!, nouvelle application franco-américaine qui ambitionne de réinventer l’expérience de lecture verticale.
26/11/2025, 12:28
Les bibliothèques de Bordeaux ouvrent une nouvelle porte vers le XVIᵉ siècle. En partenariat avec Asobo Studio, l’un des fleurons du jeu vidéo bordelais, elles dévoilent une expérience immersive inédite permettant de plonger au cœur de la création des Essais de Montaigne, Space Montaigne.
24/11/2025, 18:14
À l’heure où les librairies cherchent à consolider leur présence en ligne sans renier ce qui fait leur singularité, Izibook avance une promesse : offrir un outil technique solide, pensé pour le monde du livre, mais capable de refléter l’âme de chaque établissement. C’est l’axe défendu par Benoît de La Bourdonnaye, directeur général de Nuxos Publishing Technologies, qui insiste sur une évidence devenue cardinale : un site marchand ne doit pas effacer l’identité d’un libraire, mais la prolonger.
24/11/2025, 10:35
Depuis l’avènement des livres numériques et de la dématérialisation culturelle, un constat devenu récurrent s’impose : les créateurs sont marginalisés dans la chaîne de valeur tandis que le public, bien que consommateur actif, se sent empêché d’exercer un véritable droit d’usage. L'entreprise Thotario entend changer la donne.
23/11/2025, 08:00
La Bibliothèque nationale de la Diète japonaise (NDL) vient de livrer une annonce qui a fait froncer quelques sourcils — et suscité un petit tremblement dans le monde de l’édition et des bibliothèques. Le 11 novembre, elle a publié un communiqué pointant une intrusion dans un système en cours de développement, « par le biais d’un prestataire externe ».
22/11/2025, 08:05
À Blois, le 11 octobre, Cécile Deniard a posé très concrètement la question de la « traductibilité » des textes d’histoire par l’intelligence artificielle. À Paris, le 30 septembre, jour de la Saint-Jérôme, Samuel Sfez, président de l’ATLF, a porté, avec ses camarades, une alerte plus générale sur l’IA et le métier de traducteur, entre qualité, responsabilité et rémunération. Sur les réseaux, Edmond Tourriol, traducteur de bande dessinées, scénariste et entrepreneur, défend une approche pragmatique et concurrentielle. Trois scènes, trois focales, un même nœud : qu’attend-on d’une traduction quand la machine s’invite dans la chaîne du livre.
07/11/2025, 16:54
Amazon inaugure Kindle Translate, un nouvel outil intégré à son écosystème Kindle Direct Publishing (KDP). En bêta et réservé à des auteurs sélectionnés pour le moment, il traduit automatiquement un ebook, permet de choisir la langue, de fixer le prix et de mettre en vente le titre en quelques jours. Pour l’instant, les traductions sont possibles entre l’anglais et l’espagnol, et de l’allemand vers l’anglais. Les livres ainsi produits seront clairement signalés par un label « Kindle Translate » et passeront par un contrôle automatique de la traduction, avant publication.
07/11/2025, 13:06
La marque lyonnaise Vivlio souffle ses bougies, 5 ans déjà et, pour fêter ça, un cadeau inattendu : une liseuse collector baptisée Vivlio One, proposée à 84,99 €. Fabriquée en 3000 exemplaires uniquement, cette édition limitée entend rendre hommage à l’esprit d’origine de l’entreprise : une lecture numérique ouverte, indépendante et accessible à tous.
05/11/2025, 14:50
Un virage discret, mais significatif s’opère dans les bibliothèques scolaires : sous l’effet d’une nouvelle législation d’État, plusieurs districts ont recours à l’intelligence artificielle pour lister les livres autorisés aux élèves. La méthode s’inscrit dans le cadre du Senate Bill 13 (SB 13), adoptée par la 89ᵉ législature texane : elle impose aux conseils scolaires l’approbation systématique des acquisitions de livres.
01/11/2025, 15:28
Métadonnées, web des données, intelligence artificielle : la chaîne du livre entre dans une ère où la technique devient outil de médiation. Alors que les identifiants bibliographiques s’interconnectent et que les catalogues se transforment en graphes de connaissances, des projets comme Bibliosurf montrent comment l’automatisation et l’analyse de données peuvent renouveler la découverte, la critique et la circulation des œuvres littéraires en ligne.
30/10/2025, 17:08
Il compte parmi les personnalités les plus populaires chez DC Comics et les artistes les plus réputés. Jim Lee qui prend la parole sur la question de l’IA, adoptant une position très ferme, voilà qui donne envie d’écouter attentivement. Car les arts et l’humanité ne sauraient se laisser influencer par la machine, assure-t-il en substance.
30/10/2025, 10:55
Dans l’océan des millions d'ouvrages de titres disponibles, comment un livre trouve-t-il son lecteur ? Au-delà du texte et de la couverture, tout se joue désormais dans l’invisible : les métadonnées. Véritable carte d’identité numérique, elles déterminent la visibilité d’un ouvrage, son accessibilité et, souvent, sa chance d’exister.
22/10/2025, 16:41
Il était une fois — et c’était bien réel — l’ère où un auteur mettait des années à polir son manuscrit, peaufinait le style, peinait sur les relectures. Aujourd’hui, sur Amazon, on peut publier en un clin d’œil un livre généré par une intelligence artificielle, avec peu ou pas de contrôle éditorial. Et ça, dit-on, ça commence à poser problème.
19/10/2025, 09:15
Rakuten Kobo lève le voile sur la Télécommande Kobo, un nouvel accessoire conçu pour offrir une expérience de lecture mains libres et ininterrompue. Disponible en ligne et en magasin à partir du 4 novembre 2025, cette télécommande sans fil a pour vocation d'enrichir l’univers des liseuses Kobo.
14/10/2025, 11:55
Depuis quelques mois, le monde des liseuses Kindle est agité par une annonce qui pourrait modifier en profondeur les usages des lecteurs numériques. Amazon prévoit de supprimer, à partir du 26 février 2026, la fonctionnalité « Download & Transfer via USB ». Autrement dit, la possibilité de télécharger ses livres depuis son compte Amazon vers un ordinateur, puis de les transférer manuellement vers un Kindle via un câble USB.
07/10/2025, 14:30
Commandé par le ministère danois de la Culture, le rapport de l’Ekspertgruppe for ophavsret og kunstig intelligens, publié en septembre 2025, dresse un constat sans détour : les modèles d’intelligence artificielle, nourris de textes souvent protégés, bouleversent en profondeur la création et la diffusion culturelle. Parmi les secteurs scrutés, celui du livre apparaît comme l’un des plus exposés — et des plus symboliques — de cette mutation.
07/10/2025, 11:10
Dans l’univers feutré des gestionnaires d’ebooks, une nouvelle version de Calibre fait date : la version 8.11.1 introduit un onglet « Ask AI » au sein du panneau de dictionnaire du lecteur intégré. Désormais, l’utilisateur peut surligner un passage dans son livre numérique et poser une question à une IA — pour obtenir résumé, explication ou contexte — le tout sans quitter l’application.
01/10/2025, 17:15
Créé pour distinguer celles et ceux qui œuvrent à rendre l’information accessible aux apprenants du monde entier, le Prix Internet Archive Hero Award sera décerné cette année à Sir Tim Berners-Lee, inventeur du World Wide Web, « dont le travail révolutionnaire a ouvert la porte à un monde connecté et a jeté les bases de notre histoire numérique commune ».
30/09/2025, 13:05
Il arrive désormais qu'un lecteur demande un livre à une bibliothèque qui cherche... et découvre qu’il n’existe pas. Pas un titre ancien au stock épuisé, non : une fiction pure, née des élucubrations d’une IA, des faux titres générés par la machine. Les “AI-hallucinated books” s’invitent dans le monde réel, avec un froncement de sourcil des professionnels de la documentation.
21/09/2025, 11:29
Lyvre, LA plateforme de lecture immersive, est un projet alliant le plaisir de la lecture aux multiples possibilités qu’offrent les autres médias et les technologies modernes. Sons, ambiances musicales, animations de texte ou encore arrière-plans, les créateurs agrémentent leurs récits, grâce à notre constructeur en ligne innovant, afin de proposer une totale immersion à leur public. L’objectif est de rassembler auteur.ices et lecteurs.ices autour de l’envie de donner un nouveau souffle à la lecture. Alors, rejoignez les pionniers de cette aventure dès maintenant !
16/09/2025, 10:05
L’ABC International Excellence Award for Accessible Publishing a récemment dévoilé ses lauréats. Parmi les finalistes, l’éditeur québécois Les 400 Coups a été salué pour son engagement en faveur de l’accessibilité : albums adaptés aux lecteurs dyslexiques, versions vidéo en langue des signes… Une reconnaissance qui salue une véritable transformation éditoriale.
11/09/2025, 12:02
La question nous revient souvent : pourquoi n’avez-vous pas une application facilitant l’accès à ActuaLitté sur smartphone ou tablette ? Eh bien, c’est simple : pour ne pas subir les multiples contraintes et impératifs qu’imposent les plateformes. Pour autant, ActuaLitté sur appareil iOS ou Android, c'est tout de même possible, d'un simple geste.
05/09/2025, 12:35
Quand les maîtres des intelligences artificielles éprouvent les garde-fous de leurs machines, les résultats sont sidérants. Deux rapports communiqués sur des réponses que les IA sont susceptibles de communiquer ont fait trembler les murs...
31/08/2025, 09:13
Après la fin de Pocket, les liseuses Kobo se dotent d’une nouvelle arme pour les amateurs de lecture différée : Instapaper. Le service, désormais intégré via une mise à jour, permet d’enregistrer et de lire ses articles web directement sur son appareil, sans publicité ni distraction.
29/08/2025, 11:32
À Pékin, la frontière entre SF et réalité a vacillé. Lors de la World Robot Conference, le Dr Zhang Qifeng, fondateur de Kaiwa Technology basé à Guangzhou, a présenté un projet étonnant. Il s’agirait d’un robot humanoïde équipé d’un utérus artificiel, capable de porter une grossesse complète d’environ dix mois et de donner naissance à un bébé, a priori en pleine santé.
21/08/2025, 11:10
La 37ᵉ édition de l’Eden Mills Writers' Festival, prévu le 5 septembre, devait accueillir Aiden Cinnamon Tea, un modèle génératif conçu comme partenaire créatif. Face aux critiques, les organisateurs reconnaissent une communication ratée et un malaise profond dans le milieu littéraire. Aiden a été déprogrammé...
19/08/2025, 18:17
Chez les éditions de Mortagne, l’accessibilité n’est pas une option. Depuis une dizaine d’années, la maison québécoise explore les usages du numérique, forte d’un catalogue de guides pour les parents (collection Les Boîtes à outils), qui renferment aussi des albums documentaires pour les jeunes. Avec la transposition de la directive européenne sur l’accessibilité entrée en vigueur le 28 juin 2025, la démarche prend aujourd’hui une tout autre ampleur.
19/08/2025, 11:19
Autres articles de la rubrique Numérique
Spotify, le géant suédois de la musique à la demande, a investi depuis un moment déjà le domaine du livre audio. Au sein de la version 9.1.18.282 de l'application, une ligne de code suggère la présence d'un outil inédit, « Page Match », permettant de commencer la lecture d'un livre audio là où celle d'un ouvrage imprimé s'est arrêtée, en scannant simplement une page.
21/01/2026, 15:18
Les manuscrits d'Anne Frank (1929-1945) mêlés à des considérations techniques relatives au blocage géographique et à l'utilisation de VPN (pour virtual private network, réseau privé virtuel) ? Telle est l'affaire qu'examine actuellement la Cour de justice de l'Union européenne : l'avocat général, Athanasios Rantos, a rendu ses conclusions le 15 janvier dernier.
20/01/2026, 11:49
Selon une plainte amendée déposée devant la Cour du district nord de Californie, la multinationale Nvidia aurait délibérément cherché à s’approvisionner auprès d’une bibliothèque clandestine de livres piratés pour entraîner ses modèles de langage. On évoque un volume de 500 téraoctets de livres, soit près de 200 millions d'ouvrages...
19/01/2026, 17:42
Longtemps cantonnée aux marges des pages culturelles ou aux revues spécialisées, la critique occupe aujourd’hui un espace beaucoup plus large. Elle s’invite dans les usages quotidiens, accompagne les choix culturels et structure le rapport aux œuvres comme aux services. Du livre imprimé aux plateformes numériques, elle n’a cessé d’évoluer, sans jamais perdre sa fonction première : éclairer, contextualiser, interroger.
19/01/2026, 17:36
Paul Claudel (1868-1955) est à l'origine d'une œuvre foisonnante, faite de pièces de théâtre, mais aussi de recueils de poésie et d'essais, un certain nombre étant marqué par sa révélation de la foi chrétienne en 1886. L'entrée de sa bibliographie dans le domaine public permet d'en redécouvrir la substance, au format numérique.
16/01/2026, 10:26
Ce 15 janvier 2026, l’Association of American Publishers (AAP) a annoncé une étape nouvelle dans ce combat judiciaire : deux grands éditeurs, Cengage Group et Hachette Book Group, ont déposé une motion pour intervenir directement dans l’affaire In re Google Generative AI Copyright Litigation, jusqu’ici portée par un groupe d’illustrateurs et d’écrivains.
15/01/2026, 20:35
L’association Paris Librairies lance L’Écho des libraires, un podcast qui propose une immersion sonore au cœur des librairies indépendantes d’Île-de-France. Pensé comme un prolongement des rencontres littéraires organisées dans ces lieux, le programme donne à entendre lectures, entretiens et échanges entre libraires et acteurs du livre, sans quitter ses écouteurs.
09/01/2026, 15:54
Six mois après son lancement, Fiole a déjà opéré des choix structurants. Portée par les retours de sa communauté, l’application a renoncé à la publicité et repensé en profondeur son expérience de lecture. Un pari encore fragile économiquement, mais assumé, pour tenter de concilier numérique et écosystème du livre sans les opposer.
08/01/2026, 10:27
Dès l’origine, le projet autour de la liseuse Solaris est clair : faire de la liseuse un prolongement naturel de la librairie indépendante. Pas un cheval de Troie, pas une solution concurrente. Robin Schulz le répète : « Notre cœur de métier, notre engagement profond, c’est la librairie. »
07/01/2026, 11:30
Anna’s Archive, bibliothèque en ligne non officielle spécialisée dans l’accès à des livres et textes numériques, a vu son nom de domaine principal, annas-archive.org, suspendu début janvier 2026. La plateforme reste toutefois accessible via d’autres adresses. Ses responsables affirment que cette suspension n’est pas liée à la récente mise en ligne d’une vaste archive musicale issue de Spotify.
06/01/2026, 17:23
Le journaliste du New York Times John Carreyrou et plusieurs écrivains, non cités nommément, ont engagé une action en justice contre des entreprises majeures de l’intelligence artificielle, dont OpenAI, Google, Meta, Anthropic, xAI et Perplexity. Ils les accusent d’avoir utilisé des copies piratées de leurs livres pour entraîner des modèles de langage à l’origine de chatbots.
24/12/2025, 13:21
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a rendu public, en décembre 2025, un rapport de mission très attendu consacré à la loi applicable aux modèles d’intelligence artificielle générative commercialisés dans l’Union européenne. Confiée à Tristan Azzi, professeur à l’École de droit de la Sorbonne, et à Yves El Hage, maître de conférences à l’université Jean Moulin Lyon 3.
19/12/2025, 11:02
À première vue, la liseuse Solaris portée par Tite Live et son partenaire industriel Inbook n’a rien de spectaculaire. Écran 6 pouces, gabarit classique, poids contenu : elle s’inscrit dans les standards du marché. Et pourtant, derrière cette apparente sobriété, l’objet raconte autre chose. Une volonté claire : revenir à l’essentiel, à l’acte de lecture lui-même, débarrassé des contraintes techniques qui ont longtemps parasité l’expérience numérique.
18/12/2025, 16:44
Parfois moquée pour ses couvertures pastel et ses intrigues codifiées - tout en étant, paradoxalement, une vraie « école » où nombre de traductrices ont fait leurs armes - Harlequin, maison culte de la romance populaire, se retrouve au cœur d’une contestation inédite. Accusée par des traducteurs de basculer massivement vers la traduction automatique, l’entreprise fait face à une fronde qui dénonce un « plan social invisible » et, plus largement, ce qui est perçu comme la première étape d’une remise en cause profonde - et possiblement durable - du métier. HarperCollins France, groupe auquel appartient Harlequin, défend sa décision.
17/12/2025, 18:15
Gaël Faye, Guillaume Musso, Amélie Nothomb, ou encore Albert Camus, Joël Dicker comptent parmi les écrivains pillés par Anthropic, la société américaine derrière l’intelligence artificielle Claude.
15/12/2025, 19:29
Lecture numérique : un virage déjà amorcé, désormais enraciné. En cette fin d’année 2025, Bibliopresto — l’organisme québécois qui chapeaute les plateformes Pretnumerique, Biblius et BibliMags — publie les titres les plus empruntés et consultés chez les abonnés des bibliothèques publiques et scolaires. Au fil des listes dévoilées, un constat s’impose : le goût du numérique ne se dément pas, mais il épouse des formes de plus en plus diversifiées.
14/12/2025, 12:09
Le Japon mise plus que jamais sur la puissance de son industrie culturelle pour soutenir sa politique d’influence et son économie. Manga, anime, jeux vidéo : ces secteurs sont désormais au cœur d’une stratégie nationale qui vise à quadrupler les exportations d’ici 2033 et à atteindre l’équivalent du chiffre d’affaires actuel de l’industrie automobile. Mais un obstacle s’interpose entre Tokyo et ses ambitions : le piratage massif, en particulier en provenance… des États-Unis.
11/12/2025, 17:51
C’est une première en Occitanie, assure ALIDO : les librairies indépendantes de la région sont désormais accessibles en un seul clic sur smartphone grâce à une nouvelle application pensée pour simplifier la recherche, la réservation et la commande de livres en librairie. Cet outil est disponible sur iOS et Android.
11/12/2025, 12:05
La jeune société iséroise Thotario ambitionne de transformer la circulation des biens culturels numériques. Dans un écosystème où l’achat d’un ebook ou d’un jeu PC ne confère souvent qu’un droit d’usage strictement personnel, la plateforme propose une alternative : permettre la revente légale d’œuvres numériques tout en assurant, à chaque transaction, une rémunération pour les créateurs.
08/12/2025, 16:14
En l’espace de quelques années, le livre audio est passé du statut de marché marginal à celui d’un secteur structuré, identifié, et en pleine expansion. Cette mutation s’incarne aujourd’hui dans la publication du Livre blanc du livre audio 2025, porté par le Syndicat des Producteurs et Indépendants de l’Audio (PIA), qui propose un cadre commun, défend les spécificités du format et accompagne une dynamique de cette croissance.
24/11/2025, 14:48
La multinationale chinoise Shein, basée à Singapour, déploie une offre de livres d'occasion sur sa plateforme américaine, en partenariat avec la société locale Alibris. Environ 100.000 références sont annoncées, dont des manuels scolaires, particulièrement onéreux de l'autre côté de l'Atlantique.
17/11/2025, 09:52
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), organisme de gestion collective, assigne la plateforme TikTok en référé devant le Tribunal judiciaire de Paris. La SACD demande réparation du préjudice subi par les auteurs et autrices des œuvres exploitées ou représentées sur la plateforme, sans autorisation ni « contreparties acceptables ».
13/11/2025, 10:39
Le 5 novembre 2025, l’Assemblée nationale a voté la clarification du dialogue social et l’organisation d’élections professionnelles pour les artistes-auteurs au sein de leur régime de sécurité sociale. Ce vote historique — adopté par 186 voix contre 72 — marque une étape majeure vers la reconnaissance du scandale Agessa et la reprise en main du régime social par les bénéficiaires eux-mêmes.
06/11/2025, 17:31
L'« aire de jeux numérique » Kidjo, plateforme de diffusion de dessins animés et de vidéos éducatives, annonce la reprise du catalogue de Bloom, la radio des enfants. Au sein de celui-ci, des contes, des comptines et diverses émissions pour les enfants de 3 à 12 ans, qui viennent élargir le catalogue de Kidjo, une filiale du kiosque numérique Cafeyn.
04/11/2025, 10:04
Le 28 octobre, à Manhattan, le juge fédéral Sidney Stein a donné son feu vert à l’action collective menée par un groupe d’auteurs - parmi lesquels un certain George R.R. Martin. L’élément central retenu par le juge est un échange où ChatGPT esquisse le plan d’un roman postérieur à A Clash of Kings, divergent de sa suite, A Storm of Swords. Baptisé A Dance with Shadows, il poursuit l'œuvre de George R.R. Martin sans lui.
03/11/2025, 13:03
Alors que l’audio jeunesse connaît une croissance rapide, Bayard Jeunesse et Gallimard Jeunesse, deux éditeurs française de premier plan du livre pour enfants, annoncent une collaboration sur BayaM, la plateforme numérique entièrement dédiée aux enfants de trois à dix ans.
09/10/2025, 12:35
Relai de croissance, secteur à explorer bien que coûteux si l'on souhaite travailler proprement : le livre audio a pris une place aussi importante dans les réflexions que l'ebook en son temps. Avec un ratio pour l'heure identique : beaucoup d'énergie, pour peu de retours financiers.
01/10/2025, 16:45
Le jeudi 25 septembre 2025, le juge fédéral de San Francisco William Alsup, magistrat senior du district nord de Californie, a donné son approbation préliminaire à un accord inédit conclu entre Anthropic, société à l'origine du modèle Claude, et les auteurs et éditeurs qui l’accusaient d’avoir siphonné illégalement des millions d’ouvrages pour entraîner ses systèmes. Elle versera un dédommagement d'au moins 1,5 milliard $, une somme qui pourrait augmenter si l’inventaire des titres piratés venait à s’allonger.
26/09/2025, 12:36
La question paraît simple – lire un livre ou l’écouter, est-ce équivalent ? – mais la littérature scientifique répond par des nuances. Plusieurs travaux montrent que lecture et écoute aboutissent globalement à une compréhension similaire, surtout pour des textes informatifs ou narratifs linéaires.
24/09/2025, 17:40
Le géant du livre audio Audible, filiale d’Amazon, se retrouve au centre d’une bataille juridique qui pourrait redéfinir les contours de l’abonnement numérique. Début septembre, la juge fédérale Tana Lin, siégeant à Seattle, a refusé de mettre un terme à une action collective visant la plateforme. L’affaire, initiée par un consommateur, Jonathon Hollis, porte sur la politique de crédits “périssables” d'Audible.
23/09/2025, 17:57
Installée dans la maison natale d'Albert Londres, à Vichy, la résidence de professionnalisation homonyme se déroule du 24 au 28 novembre, avec une dotation de 4000 €. Suite à un appel à candidatures, la première résidente est Jeanne Seignol, journaliste de la chaine YouTube « Jeannot se livre ».
19/09/2025, 13:01
Disney et Webtoon Entertainment ont annoncé un accord pour créer une nouvelle plateforme de bandes dessinées numériques réunissant, pour la première fois, plus de 35.000 titres issus de Marvel, Star Wars, Disney, Pixar et 20th Century Studios. D’après le communiqué de presse, ce service inédit proposera des décennies d’histoires sous un seul abonnement et sera construit et opéré par Webtoon.
18/09/2025, 15:06
Quelques heures à peine après l’assassinat de Charlie Kirk, figure de la droite radicale américaine, des ouvrages aux titres sensationnalistes étaient déjà visibles sur Amazon. Problème : certains semblaient avoir été publiés… avant la fusillade. De quoi alimenter une pluie de spéculations en ligne sur un scénario orchestré.
18/09/2025, 10:39
Le retentissant procès intenté par des groupes d'édition américains à Internet Archive en cachait un autre, cette fois porté par des majors musicaux. Ces derniers reprochaient la diffusion sur la plateforme de titres numérisés à partir de 78 tours, sans autorisation des ayants droit. La procédure s'est conclue sur un accord à l'amiable, dont les conditions n'ont pas été précisées.
17/09/2025, 10:37
Top ArticlesGrand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini “Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives
Commenter cet article