Chez Microsoft, la bibliothèque historique laisse place à l’IA

La bibliothèque de Microsoft, installée dans campus de Microsoft, à Redmond dans l'État de Washington, voit ses ressources évoluer : la collection de livres, journaux et rapports, ainsi qu’une partie des accès numériques, sont concernés par cette transition.

Une Foire Aux Questions (FAQ) interne citée par The Verge indique que « la bibliothèque a fermé » dans le cadre d’un passage vers une expérience « plus moderne » et « connectée » via le Skilling Hub, en reconnaissant que la décision « affecte un espace auquel beaucoup tenaient ».

Outre celle de Redmond, les bibliothèques de Hyderabad en Inde, Pékin en Chine et Dublin en Irlande ont été fermées « cette semaine » et doivent être « réaffectées » en espaces collaboratifs pour l’apprentissage en groupe et l’expérimentation, afin que les employés puissent explorer des technologies émergentes. Un porte-parole a expliqué à GeekWire que Microsoft fait évoluer ces lieux et services pour mieux soutenir la façon dont les employés « apprennent, restent à jour et développent de nouvelles compétences ».

Des contrats non renouvelés, des accès qui sautent

La réduction touche aussi les abonnements à des services d’information et de rapports. Le mouvement aurait démarré en novembre, certains éditeurs recevant un message automatique annonçant la non-reconduction des contrats à leur expiration.

Parmi les services cités, Strategic News Service (SNS) - fournisseur de rapports depuis « plus de 20 ans », spécialisé dans les technologies, l’économie de l’innovation et les rapports géopolitiques à destination de dirigeants, d’investisseurs et de grandes entreprises - ne fait plus partie de la liste d’abonnements. Un message de SNS a été envoyé aux employés de Microsoft indiquant que « tous les contrats de bibliothèque » doivent être coupés.

Des salariés interrogés par The Verge disent également avoir perdu l’accès à des publications numériques comme The Information et ne plus pouvoir effectuer certains emprunts numériques de livres « business » via le service de bibliothèque.

SNS a publiquement contesté la logique avancée autour de l’IA. Berit Anderson, directrice des opérations de Strategic News Service, estime que l’avenir technologique est façonné par des « flux de pouvoir, d’argent, d’innovation et de personnes », et non par la « régurgitation probabiliste d’anciennes informations », via des modèles de langage. Elle affirme que SNS serait prêt à retravailler avec Microsoft si l’entreprise le souhaitait.

« Un joyau des débuts »

Sur le volet « remplacement », Microsoft dit maintenir l’accès à « plus de 20 ressources et abonnements numériques », en « priorisant » ceux jugés les plus utiles aux employés. Aucun détail n'a été partagé sur ce que recouvrent, concrètement, le « Skilling Hub » et l’« AI-powered learning experience », ni quels abonnements restent au terme de la transition.

Au-delà du service, l’annonce a ravivé une histoire de campus : la légende d’une bibliothèque si lourde qu’elle aurait fait « s’enfoncer » un bâtiment. Un billet situe la bibliothèque historique au deuxième étage du Building 4, au-dessus d’une cafétéria, et explique que la croissance de la collection a fini par peser sur la structure : « Les piliers du parking souterrain commençaient à se fissurer », écrit Raymond Chen tout en restant prudent sur l’idée d’un bâtiment réellement « en train de s’enfoncer ».

Ce dernier rappelle aussi que la bibliothèque a ensuite déménagé avant de s’installer dans un espace dédié au Building 92.

La bibliothèque de Redmond était plus généralement un lieu à part sur le campus, où se tenaient des rencontres d’auteurs et où les employés empruntaient des livres papier, y compris des titres recommandés par Satya Nadella, actuel PDG de Microsoft, et d’autres dirigeants. Steven Sinofsky, ancien responsable de Windows, a qualifié la bibliothèque de « trésor de la belle époque » de Microsoft.

