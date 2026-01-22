Librairie : un salaire d'entrée revalorisé, pour dépasser le SMIC

En se basant sur l'inflation et l'évolution des salaires, le gouvernement a procédé, le 1er janvier dernier, à une revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). La croissance est de 1,18 % au 1er janvier 2026, portant le SMIC mensuel brut à 1823,03 €, contre 1801,80 € auparavant — soit 1443,11 € pour le SMIC mensuel net. Le SMIC horaire brut, lui, atteint 12,02 € (contre 11,88 € depuis novembre 2024).

Cette revalorisation entraine mécaniquement une modification de la grille des salaires minimums de branche de la librairie, puisque le salaire d'entrée (niveau 1) se limitait à 1812 € mensuels bruts depuis le mois de mai 2025.

La nouvelle grille des salaires, communiquée par le Syndicat de la Librairie française, est la suivante :

Le salaire mensuel brut d'entrée de la grille atteint ainsi 1823,03 €, soit le montant du SMIC. La grille subit immédiatement un tassement de ses salaires d'entrée, puisque le montant au niveau 2, non revalorisé, reste à 1826 € mensuels bruts, limitant considérablement l'intérêt d'une évolution professionnelle.

Le Syndicat de la Librairie française rappelle toutefois la signature d'un « nouvel accord salaire » le 25 novembre 2025, avec la Confédération française démocratique du travail (CFDT). Une nouvelle grille des salaires en sortira donc, dans les prochaines semaines.

Cet accord fait justement l'objet d'un avis d’extension du ministre du Travail et des Solidarités, qui envisage ainsi de rendre ses stipulations obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com