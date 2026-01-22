Calmann-Lévy recrute Aude Cirier en provenance de Gallimard

Ces huit dernières années, elle occupait la fonction de directrice éditoriale de la collection « Quarto » chez Gallimard. Auparavant, entre 2008 et 2016, elle avait été éditrice de la Bibliothèque de la Pléiade, avant de devenir responsable éditoriale de plusieurs collections chez Folio, parmi lesquelles Biographies, Sagesses et Bilingue.

Parallèlement à son activité éditoriale, Aude Cirier a enseigné à l’université, notamment à Poitiers et à Paris-Est. Titulaire d’un doctorat en histoire médiévale, elle a consacré ses recherches postdoctorales à l’histoire du Renseignement, dans le cadre de travaux menés à l’EHESS. Ces recherches l’ont conduite à travailler dans de nombreuses bibliothèques et archives, en France comme à l’étranger, notamment en Italie, en Allemagne et aux États-Unis.

Philippe Robinet, président-directeur général des éditions Calmann-Lévy, souligne l’importance du patrimoine éditorial de la maison, fondée en 1836. Ces dernières années, Calmann-Lévy a entrepris la republication de textes d’auteurs tels que Charles Baudelaire, Victor Hugo, Pierre Loti, Marcelle Tinayre, ainsi que Vassili Grossman, Arthur Koestler ou Raymond Aron. Une nouvelle édition d’un livre emblématique de George Sand est également annoncée pour l’année en cours.

« Je suis heureux d’accueillir Aude Cirier qui, grâce à son expérience, va contribuer à faire rayonner les auteurs d’hier et d’aujourd’hui de notre catalogue », déclare ce dernier.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com