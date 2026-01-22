Les livres de photos “nous arment contre la violence de notre monde d’images”

Nous proposons, pendant une journée, un programme de sensibilisation à l’édition de livres de photographie à l’attention des professionnels du livre. Il s’agira de faire découvrir cet objet éditorial singulier qu’est le livre de photographie et de réfléchir ensemble à l’accompagnement des lecteurs.

Pour beaucoup trop de personnes, le livre de photographie est une sorte d’OVNI éditorial. Quels sont ces livres qui n’ont jamais le même format, qui sont des objets aux formes, aux fabrications qui changent tout le temps ? Ces livres dans lesquels se trouvent si peu de textes pour s’accrocher à quelque chose de signifiant. Au grand dam du Centre National du Livre, qui ne lui trouve aucune place dans tous les secteurs éditoriaux qu’il soutient.

Il est indéniable que nos sociétés manquent cruellement d’un apprentissage de l’image. C’est un constat paradoxal dans une société, dans une culture, où l’image est omniprésente depuis, au moins le Concile de Nicée. C’était au VIIIe siècle !

De notre point de vue de passeurs d’images, il est incompréhensible que le livre de photographie ne soit pas plus au cœur des enseignements dès le plus jeune âge, ne soit pas plus présent sur les tables de nos libraires et de nos étudiants. Cela reste un mystère, cette absence.

Filtrer les images. Apprendre à les décrypter. À connaître le vrai du faux à l’heure où l’Intelligence artificielle peut créer de toute pièce un ersatz du réel. Plus que jamais, il y a urgence.

Et le livre de photo a ce pouvoir exceptionnel d’apporter des outils pour apprendre à développer dès le plus jeune âge un sens critique, apprendre à lire le monde par l’expérience qu’en a restitué un photographe.

Un outil plus que nécessaire pour nous armer contre la violence de notre monde d’images d’aujourd’hui. Car un livre de photos, c’est l’inverse de la consommation d’images instagrammables, c’est du temps long. Celui nécessaire pour un photographe à la réalisation des images, d’apporter sa lecture du monde, ses témoignages, ses expériences ou expérimentations sensibles.

Le temps, en quelque sorte, de regarder le monde et d’en rapporter des images, comme dans les Contrebandiers de Godard. Le temps long de laisser reposer les images, de les choisir minutieusement pour sélectionner un corpus qui fera sens pour construire ce qui va devenir un récit. le temps du travail de la mise en forme : les échanges avec les acteurs de la chaîne du livre.

L’éditeur en premier lieu qui est l’un des premiers lecteurs des images apporte à l’auteur cette mise à distance nécessaire pour construire le livre. Et les échanges, avec tous les acteurs essentiels à la création du livre : le graphiste, le photograveur, l’imprimeur – et puis le temps de la diffusion : à vous !

Ce temps long amène du poids à l’image, lui garantit une certaine véracité. C’est un repère dans le flux du monde. Alors même si la part de marché que représente le nombre de livres de photo vendus dans la planisphère de l’édition n’est qu’une goutte d’eau (autour de 5 millions pour 426 millions de chiffre d’affaires), ses valeurs se nichent ailleurs.

Il ne nous faut plus raisonner en PIB, mais plutôt en PIB ressenti comme on dit en économie, ou mieux encore en Bonheur national brut — selon la notion des bouddhistes. Car la valorisation d’un livre photo excède bien les seules ventes de livres, heureusement.

Il ouvre les esprits sur des points de vue et des écritures diverses questionnant des réalités. Il valorise une œuvre de création mieux que n’importe quelle exposition. Il porte les signes du temps pour les lecteurs et les chercheurs des siècles prochains.

Tout cela et plus encore, qui fait qu’il est un élément essentiel d’un écosystème de la création, et qu’il est nécessaire de le soutenir, pour que la création contemporaine puisse continuer à exister, et aujourd’hui résister.

Ce bonheur national brut est ce que notre association tente de provoquer depuis près de 10 ans.

Car France Photobook, ce sont 30 éditeurs fédérés autour d’une association pour réfléchir ensemble à cette production et travailler à des chantiers pour mieux faire connaître nos productions. Réunir ce que l’on appellerait ailleurs des concurrents est déjà une belle prouesse.

