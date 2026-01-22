56 Jours, une adaptation en série du livre de Catherine Ryan Howard

Sacré programme annoncé par Amazon Prime Vidéo, quelques jours après la Saint-Valentin : « Toute belle histoire d'amour a besoin d'un meurtre. » 8 épisodes de 56 Jours seront diffusés par la plateforme à compter du 18 février.

Le casting de cette série réunit Dove Cameron, Avan Jogia, Megan Peta Hill, Dorian Missick ou encore Karla Souza.

L'Irlandaise Catherine Ryan Howard a signé 8 ouvrages, dont deux ont été publiés en France, aux éditions de L'Archipel : 56 jours, donc, mais aussi Le courant d'air, également traduit par Sébastian Danchin.

