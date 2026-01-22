Toujours vient la nuit : l'art poétique de Robert E. Howard, créateur de Conan le Barbare

ActuaLitté : Quand a été créé Mecanic Books et quelle est sa ligne éditoriale ?

Mecanic Books : Mecanic Books est en fait le nouveau nom de Mitsu Edition. Nous sommes graphistes de métier et avons créé cette maison d’édition en 2021 comme un espace de libre expression où nous nous laissons la liberté d’aborder les sujets qui nous passionnent et de faire les objets que nous voulons.

Toujours vient la nuit est notre cinquième publication et le premier ouvrage qui paraît sous cette nouvelle identité. Notre volonté est de donner un nouveau souffle à notre pratique éditoriale pour nous concentrer sur ce qui nous passionne le plus : le beau livre, qu’il soit expérimental ou plus institutionnel.

Quel rythme de parution est envisagé pour la structure, et quels types ou genres d’ouvrages ?

Mecanic Books : Ce qui nous intéresse, c’est de parvenir à traduire sensiblement le contenu d’un livre au travers de l’objet en lui-même. Les réflexions sur la matérialité de l’ouvrage sont centrales dans notre processus de travail, et ce dès les premières étapes de conception d’un projet.

Dans le cas de Toujours vient la nuit, la fabrication entre en résonance avec le fait qu’il s’agisse d’une édition bilingue. Le livre peut être consulté dans un sens en français et dans l’autre en anglais. Les choix typographiques ont également été réfléchis en fonction des habitudes de l’auteur. Robert E. Howard a écrit toute sa vie à la machine à écrire ; nous avons donc choisi une police monospace pour rappeler ce type de caractères.

Cette approche exigeante requiert du temps et des moyens, donc nous serions déjà très satisfaits d’assurer une parution annuelle pour commencer.

Que voulez-vous produire via Mecanic Books ? Quelle sera la distribution pour les livres publiés ?

Mecanic Books : Nous cherchons à produire de beaux livres, où la forme est toujours connectée au fond. Nous proposons des textes ou œuvres rares, mais toujours avec la volonté de nous adresser au plus grand nombre.

Nous avons cherché, par cette publication, à faire voyager l’œuvre d’Howard au-delà des codes habituels de l’heroic fantasy. Le choix des poèmes et de la forme du livre est un moyen pour nous de faire découvrir l’œuvre d’Howard à un public qui n’est pas forcément sensible à Conan le Barbare.

Chacune de nos publications est un tirage unique à un petit nombre d’exemplaires. Nous nous occupons nous-mêmes de la distribution auprès d’une petite sélection de librairies et vendons majoritairement via notre plateforme, ou un site dédié dans le cas de Toujours vient la nuit.

Que représente la poésie au sein de l’œuvre de Robert E. Howard ? Était-elle aussi importante, à ses yeux, que son œuvre romanesque ?

Mecanic Books : D’après François Truchaud, traducteur, sa mère adorait la poésie : elle connaissait par cœur de nombreux poèmes qu’elle lui récitait lorsqu’il était enfant, créant ainsi chez Howard un lien affectif profond avec l’art poétique. Il s’est ensuite emparé du genre pour se créer un espace privilégié où exprimer ses pensées les plus intimes, ses obsessions les plus sombres.

C’est d’ailleurs au travers d’un tout dernier poème très explicite, intitulé Le Tentateur, qu’il décide de faire ses adieux au monde, quarante-huit heures avant la manifestation tragique de son mal-être [Howard s'est suicidé le 11 juin 1936, à l'âge de 30 ans, NdR].

Ce sont les réalités économiques de l’époque qui ont contraint Howard à reléguer la poésie au second plan de sa carrière d’écrivain, l’obligeant à se concentrer sur son œuvre romanesque, beaucoup plus rentable.

Quelles sont les inspirations poétiques de Howard ? S’inscrit-il dans un ou plusieurs courants particuliers ?

Mecanic Books : Les goûts d’Howard étaient très éclectiques, oscillant entre des auteurs populaires comme Rudyard Kipling, les romantiques et symbolistes tels qu’Edgar Allan Poe ou Oscar Wilde, et bien entendu les écrivains fantastiques comme Lord Dunsany, G. K. Chesterton, Clark Ashton Smith ou H. P. Lovecraft, avec qui il a entretenu une longue correspondance.

Nous retrouvons chacune de ces influences dans son œuvre poétique, mais elle n’est pas cantonnée à un courant précis. Howard refusait d’ailleurs de se contraindre à des caractéristiques esthétiques définies, cultivant ainsi une forme de décadence jusque dans le processus créatif.

La poésie de Robert E. Howard entre-t-elle en écho avec son œuvre romanesque et le genre heroic fantasy en général ?

Mecanic Books : La poésie de Robert E. Howard résonne profondément avec son œuvre romanesque et constitue même un pilier essentiel pour comprendre le genre de l’heroic fantasy. Elle exprime toutes les obsessions que l’on retrouve dans ses romans : la tension entre civilisation et barbarie, la mélancolie face au passage du temps, la violence comme force primordiale de l’existence.

On peut même imaginer que c’est au travers de l’écriture poétique qu’il façonne le ton lyrique et épique qui caractérise l’ensemble de son œuvre.

Quelle a été la réception de la poésie de Robert E. Howard aux États-Unis et dans le monde anglophone plus largement ?

Mecanic Books : Lors de nos recherches, nous avons trouvé plusieurs archives de lettres de refus de maisons d’édition auxquelles Howard envoyait ses poèmes. Malgré quelques rares publications, il reste largement plus connu et reconnu pour ses romans d’heroic fantasy.

Sans Glenn Lord, un fan à l’origine du premier recueil posthume de ses œuvres poétiques — sur lequel notre ouvrage repose —, il n’aurait peut-être jamais accédé à cette reconnaissance en tant que poète.

Un soin particulier a été apporté au façonnage du livre : quelles étaient vos envies pour cette publication ?

Mecanic Books : L’un des enjeux majeurs du projet a été de faire coexister le texte et les illustrations sans que l’un n’empiète sur l’autre. Le travail d’Antoine Leisure, réalisé spécialement pour le livre, propose une relecture visuelle et contemporaine de l’œuvre poétique d’Howard, ce qui a été notre manière singulière de rendre hommage à l’auteur.

Les choix inhérents au façonnage ont donc été pensés dans le sens d’une quasi-collaboration entre deux artistes, afin de montrer toute l’influence du poète sur plusieurs générations.

Comment avez-vous travaillé avec Antoine Leisure sur les illustrations de l’ouvrage, et pourquoi avoir pensé à lui ?

Mecanic Books : Le travail d’Antoine nous est apparu comme une évidence, car ses compositions, oscillant entre le figuratif et l’abstrait, nous ont semblé tout à fait pertinentes pour illustrer les poèmes d’Howard, dont certains peuvent s’apparenter à des sortes de rêves — ou de cauchemars — lucides.

Nous avions également perçu l’appétence d’Antoine pour les créatures étranges et les vanités, ce qui nous a confortés dans l’idée qu’il serait à la fois facile et stimulant pour lui de créer ces sept illustrations originales.

