Guillaume Nicloux adaptera à l'écran le livre Article 353 de Tanguy Viel

Produit par Felicita et Les Films du Kiosque, Article 353, dont la date de sortie en salles n'est pas encore annoncée, sera basé sur le livre quasi homonyme de Tanguy Viel. Article 353 du code pénal avait été largement remarqué au moment de sa parution, en 2017, recevant la même année le Grand Prix RTL-Lire et le Prix François Mauriac.

Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient d'être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des événements qui l'ont mené là : son divorce, la garde de son fils Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants projets de Lazenec. Il faut dire que la tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel appartement avec vue sur la mer. Encore faut-il qu'il soit construit. – Le résumé de l'éditeur pour Article 353 du code pénal

Le tournage doit s'ouvrir au mois de mars prochain, à Sète et ses alentours, dans le département de l'Hérault.

Pour l'instant, la distribution exacte du long-métrage n'est pas connue, mais le scénario devrait être coécrit par Guillaume Nicloux et Anne-Louise Trividic. Le réalisateur avait déjà travaillé avec cette dernière à l'occasion du téléfilm Les Rives du fleuve, tiré de l'enquête Les Fossoyeurs, de Victor Castanet (Fayard).

Prolifique, Guillaume Nicloux a récemment réalisé Sarah Bernhardt, La Divine (2024), Dans la peau de Blanche Houellebecq (2024), avec Blanche Gardin et Michel Houellebecq, ou encore La Petite (2023).

Outre Article 353, Les Films du Kiosque ont d'ores et déjà annoncé son film suivant, Mi Amor, coécrit avec Nathalie Leuthreau. À la distribution, Pom Klementieff, Benoît Magimel, Freya Mavor et Astrid Bergès-Frisbey, entre autres.

Photographie : Guillaume Nicloux en 2014 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com