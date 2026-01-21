27 romans en lice pour le Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs 2026

Créé en partenariat avec le journal Ouest-France, le Prix Étonnants Voyageurs se distingue par son mode de désignation : le lauréat est choisi par un jury de jeunes lecteurs âgés de 15 à 23 ans, passionnés de littérature et sélectionnés sur lettre de motivation.

Ces jurés délibèrent à partir d’une sélection resserrée opérée par un comité de parrainage composé d’écrivains, de journalistes et de partenaires du festival.

Voici la liste complète des ouvrages retenus dans cette première sélection :

Ici tombent les filles de Stephene Gillieux (Phébus)

Fossiles de Laurence Potte-Bonneville (Verdier)

Loin du Mékong de Louis Raymond (Calmann-Lévy)

L’art du ricochet de Nicolas Delesalle (JC Lattès)

La fille de la colline de Sevin Sahin (Philippe Rey)

L’île où je ne suis pas morte de Marie Neuser (Éditions du Rouergue)

Le soleil se lève deux fois de Soundouss Chraïbi (Gallimard)

L’enfant du vent des Féroé d’Aurélien Gautherie (Noir sur blanc)

Bréviaire des anonymes de Lyonel Trouillot (Actes Sud)

Aqua de Gaspard Koenig (Éditions de l’Observatoire)

Lâcher les chiens d’Antonin Feurté (Paulsen)

Sicario Bébé de Fanny Taillandier (Rivages)

Si tu traverses les eaux de Justine Bo (Gallimard)

La Guerre des os de Benjamin Hoffmann (Denoël)

Comédie française de Charlie Jégonday (La Tribu)

Les courants d’arrachement d’Élise Lepine (Grasset)

Peuple de verre de Catherine Leroux (Éditions de l’Olivier)

Les nouveaux territoires de Grace Ly (Harper Collins)

La montagne ardente de Philippe Manevy (Bruit du monde)

Chimères tropicales de Corinne Morel Darleux (Dalva)

Prélude à la goutte d’eau de Rémi David (Gallimard)

L’ordre immuable des choses de Néhémy Dahomey (Seuil)

Terre des sans-patrie de Mahmoud Soumaré (Globe)

Écume d’hiver d’Anne-Solange Muis (Phébus)

On ne verra pas les fleurs le long de la route d’Éric Pessan (Aux Forges de Vulcain)

L’étreinte des siècles d’Emmanuelle Pirotte (Le Cherche Midi)

Le Sigisbée de Mathilde Désaché (Finitude)

Une deuxième sélection, ramenée à dix romans, sera annoncée fin février 2026. Le jury de jeunes lecteurs désignera ensuite cinq finalistes en mai, avant de choisir le lauréat lors du festival à Saint-Malo.

Un prix porté par un double jury

Le comité de parrainage réunit Stéphane Vernay, rédacteur en chef délégué et directeur de la rédaction de Paris – Ouest-France, ainsi que les écrivains Ananda Devi, Marie Charrel (lauréate 2023), Yahia Belaskri, Jean-Marie Blas de Roblès, Carole Martinez, Sami Tchak, Hervé Bertho, ancien rédacteur en chef du Dimanche Ouest-France, et Jean-Michel Le Boulanger, président du festival Étonnants Voyageurs.

Conformément au règlement, le prix distingue un roman de langue française publié entre janvier et mai de l’année en cours, dans l’esprit du festival Étonnants Voyageurs.

Le jury final est composé de dix jeunes lecteurs âgés de 15 à 20 ans, sélectionnés sur lettre de motivation. L’auteur ou l’autrice récompensé·e bénéficie d’une campagne de promotion assurée par Ouest-France ainsi que d’une dotation d’une valeur de 2000 euros.

Calendrier et appel à candidatures

La première sélection des dix romans sera dévoilée fin février 2026. Les délibérations du jury de jeunes auront lieu en deux temps : une première rencontre en mai à Rennes, puis une seconde à Saint-Malo, lors du festival Étonnants Voyageurs, en présence du jury des écrivains.

L’appel à candidatures pour rejoindre le jury de jeunes lecteurs est actuellement ouvert. Les candidatures sont étudiées par le comité de parrainage adulte.

Palmarès récent du Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs :

2025 : Minh Tran Huy, Ma grand-mère et le pays de la poésie (Actes Sud)

2024 : Velibor Colic, Guerre et Pluie (Gallimard)

2023 : Marie Charrel, Les mangeurs de nuit (L’Observatoire)

2022 : Audrée Wilhelmy, Blanc résine (Grasset)

2021 : Jean-Baptiste Andrea, Des diables et des saints (L’Iconoclaste)

