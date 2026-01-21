Michel Houellebecq revient à la poésie avec un recueil publié chez Flammarion

Ce nouveau livre rassemble des textes, dont plusieurs seront également mis en musique dans Souvenez-vous de l’homme, un album de douze chansons cosignées par Michel Houellebecq et Frédéric Lo, attendu le 6 mars prochain. Six poèmes du recueil y trouveront une seconde vie, chantée cette fois.

« Non, cette vie n’est pas suffisante, elle ne peut contenir la millième partie de nos rêves », écrit Michel Houellebecq, fidèle à une veine mélancolique et désabusée qui traverse son œuvre poétique depuis ses débuts. L’auteur lui-même souligne, avec son ton singulier : « La seule chose qui n’est au fond pas très surprenante dans ce projet, c’est que Frédéric Lo et moi travaillions ensemble. »

Considéré par certains comme un écrivain de plus en plus réactionnaire - une évolution que refléterait notamment Anéantir, son dernier roman - et perçu par d’autres comme un observateur lucide, voire prophétique, des dérives des sociétés occidentales, Michel Houellebecq continue d’occuper une place centrale dans le paysage littéraire contemporain.

Romancier prolifique, mais aussi essayiste et poète, il s’est imposé avec des œuvres devenues emblématiques telles que Les Particules élémentaires, Soumission ou La carte et le territoire, ce dernier couronné par le prix Goncourt. L’ensemble de son œuvre a été traduit dans une quarantaine de langues.

En 2023, Michel Houellebecq a publié Quelques mois dans ma vie. Octobre 2022 – mars 2023 chez Flammarion. Dans ce récit autobiographique, l’écrivain revient notamment sur la polémique liée à son film pornographique, ses différends avec Michel Onfray, ainsi que sur sa réflexion personnelle autour de l’euthanasie.

Anéantir s’est écoulé à plus de 500.000 exemplaires tous formats confondus, selon Edistat, contre 19.067 exemplaires pour Quelques mois dans ma vie. Octobre 2022 – mars 2023.

