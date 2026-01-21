Gustave Courbet, Correspondance avec Mathilde remporte le Prix Sévigné 2025

Créé en 1996 par Anne de Lacretelle, le Prix Sévigné distingue chaque année une correspondance inédite ou une réédition enrichie. Pour cette édition 2025, trois titres étaient en lice.

Le livre récompensé repose sur la plus importante découverte de lettres de Gustave Courbet depuis la publication de sa correspondance en 1996. Ces échanges, adressés à Mathilde, figure décrite comme audacieuse et intrigante, livrent une facette intime et charnelle du peintre. La correspondance, parfois d’une grande crudité, éclaire un Courbet affranchi des relectures posthumes qui ont longtemps atténué la radicalité de l’artiste.

À travers ces lettres, c’est aussi la figure du communard, du peintre subversif et du déboulonneur de la colonne Vendôme qui se redessine, dans une liberté de ton et de pensée rarement documentée avec une telle précision.

Le jury du Prix Sévigné réunit notamment Jean Bonna, Claude Arnaud, Jean-Pierre de Beaumarchais, Manuel Carcassonne, Charles Dantzig, Anne de Lacretelle, Marc Lambron et Daniel Rondeau, membres de l’Académie française, ainsi que Christophe Ono-dit-Biot et Anne-Marie Springer.

Le Prix Sévigné 2024 a récompensé Martin Rueff pour son édition de la Correspondance d’Italo Calvino, publiée sous le titre Le métier d’écrire, chez Gallimard, dans la collection Du Monde entier.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Gallimard

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com