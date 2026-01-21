Mort de Georges Borchardt, passeur majeur de la littérature européenne aux États-Unis

Né à Berlin le 24 février 1928, élevé à Paris jusqu’à l’Occupation, Georges Borchardt voit sa vie bouleversée par la guerre. Son père meurt alors qu’il est encore enfant. Contraint de porter l’étoile jaune, il échappe aux rafles, se cache dans le sud de la France et poursuit ses études à Aix-en-Provence sans être officiellement inscrit, tandis que sa mère et une grande partie de sa famille périssent dans les camps de concentration, notamment à Auschwitz.

Le survivant de la persécution des Juifs d’Europe arrive à New York en 1947 sans projet précis. Il sert dans l’armée américaine pendant la guerre de Corée, et reprend ensuite des études à l’université de New York.

C’est presque par hasard qu’il entre dans le monde du livre, recruté par une agence spécialisée dans les auteurs étrangers, notamment parce qu’il parlait français, rappelle le New York Times. Chargé d’abord de tâches subalternes, il commence rapidement à lire des manuscrits et à défendre ceux qui le frappent par leur singularité.

Un intermédiaire en l'Europe et les États-Unis

Très tôt, il s’impose comme un intermédiaire décisif entre les avant-gardes européennes et les éditeurs américains. Il négocie notamment la publication de « Waiting for Godot », à une époque où Samuel Beckett est encore largement inconnu aux États-Unis. L’œuvre, publiée par Grove Press, deviendra l’un des textes majeurs du théâtre du XXᵉ siècle.

Mais l’épisode le plus marquant de sa carrière reste sans doute son engagement en faveur de La Nuit, le récit d’Elie Wiesel sur les camps nazis. Profondément marqué par ce texte, Georges Borchardt tente de le faire publier par quatorze éditeurs américains, qui le refusent successivement.

Ce n’est qu’en 1959 qu’un petit éditeur, Hill & Wang, accepte le manuscrit. Le livre connaît d’abord un succès limité, avant de devenir, avec le temps, une œuvre incontournable, largement enseignée et diffusée à des millions d’exemplaires dans le monde.

Georges Borchardt Inc.

En 1967, Georges Borchardt fonde avec son épouse Anne Borchardt sa propre agence, Georges Borchardt Inc., qui représentera au fil des décennies un nombre exceptionnel d’auteurs et d’intellectuels.

Parmi eux figurent plusieurs lauréats du prix Nobel et du prix Pulitzer, ainsi que des personnalités comme Ian McEwan, T. C. Boyle, Jerome Charyn ou Robert Coover, mais aussi des figures publiques importante, de Jane Fonda... au général Charles de Gaulle. L’agence gère également les ayants droit de Tennessee Williams, Hannah Arendt, Aldous Huxley, John Gardner ou Stanley Elkin.

Elle joue en parallèle un rôle majeur dans l’introduction aux États-Unis d’auteurs européens, parmi lesquels Marguerite Duras, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, Frantz Fanon, Michel Foucault, Eugène Ionesco, Jacques Lacan, Alain Robbe-Grillet ou Jean-Paul Sartre.

Conférencier reconnu, il a également siégé au conseil d’administration d’International PEN et présidé l’Association of Authors’ Representatives. Jusqu’à un âge très avancé, il continue d’exercer son métier d’agent, guidé par une conviction simple : la primauté du style et de la langue.

Décoré chevalier de la Légion d’honneur en 2010, Georges Borchardt laisse derrière lui une agence toujours active, dirigée par sa fille Valerie Borchardt, et une empreinte durable sur la circulation internationale des œuvres littéraires.

Crédits photo : En attendant Godot, texte de Samuel Beckett, mise en scène de Otomar Krejca. Festival d'Avignon. 1978 (Fernand Michaud, CC0 1.0)

Par Hocine Bouhadjera

