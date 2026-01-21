En 2026, le musée Guimet consacre une année entière à la Corée

En 2026, le musée Guimet place la Corée au centre de sa programmation. L’institution réunit expositions patrimoniales, création contemporaine et événements publics afin de présenter les multiples dimensions d’une culture ancienne et toujours en transformation. Cette année thématique s’appuie sur des collaborations avec de grandes institutions sud-coréennes et françaises.

Parmi les temps forts figure l’exposition « K-Beauty », du 18 mars au 6 juillet 2026, consacrée à l’émergence et à l’évolution d’une esthétique coréenne de la fin du 18e siècle à aujourd’hui. Peintures, photographies, publicités, vêtements et objets liés à la beauté issus des collections du musée Guimet et de partenaires sud-coréens permettent d’analyser les codes d’une approche qui dépasse la cosmétique. L’exposition montre comment ces codes s’inscrivent dans une tradition fondée sur l’équilibre, l’harmonie et la relation entre apparence et intériorité.

À la fin du 18e siècle, sous l’influence du néo-confucianisme, se développe une esthétique féminine caractérisée par des vêtements fluides, une peau claire et des pratiques de maquillage élaborées. Des artistes comme Shin Yun-bok contribuent à fixer ces représentations dans un patrimoine visuel durable. Les cosmétiques, issus de la pharmacopée traditionnelle, participent alors d’une conception globale liant beauté, vertu et ordre intérieur.

K-Beauty, traditions anciennes et diffusion mondiale

Au 20e siècle, les dominations et influences étrangères successives modifient les codes esthétiques en Corée. La photographie, le cinéma et l’essor de l’industrie cosmétique participent à la diffusion de nouvelles normes, tandis que le développement économique intègre l’art et la beauté au discours culturel. Ces évolutions préparent l’émergence de la Hallyu au début des années 2000.

La vague coréenne consacre la K-Beauty comme un élément central du soft power sud-coréen. Présente dans la mode, le cinéma, la littérature et la K-Pop, elle conjugue héritages anciens et innovations contemporaines. L’exposition met en évidence la continuité de certains canons esthétiques forgés à la fin du royaume du Joseon et leur adaptation au contexte globalisé.

En parallèle, le musée Guimet confie à l’artiste Seulgi Lee une installation temporaire intitulée « Dal Dari, La Lune et les Jambes » du 17 avril 2026 à février 2027. Le projet comprend une sculpture monumentale sur la façade, réalisée avec l’architecte Jean-Benoît Vétillard, et une fresque murale dans la rotonde du 4e étage, exécutée avec des peintres Dancheong venus de Corée.

Du royaume du Silla aux illusions picturales

Sur la façade, deux formes semi-circulaires en bois évoquent à la fois les grilles modernistes et les claustras traditionnels coréens. La mise en couleur partielle des structures modifie la perception selon le déplacement du visiteur. Le titre de l’œuvre renvoie à une croyance populaire associant la première pleine lune de l’année à la vigueur physique.

À l’intérieur, la fresque Dancheong mobilise un système de polychromie architecturale reconnu comme patrimoine immatériel en Corée et inscrit à l’Unesco. Motifs stylisés et couleurs symboliques s’organisent selon un ordre cosmologique reliant architecture, éléments naturels et vertus. Cette intervention inscrit la création contemporaine dans une continuité historique assumée.

L’année coréenne du musée Guimet comprend également l’exposition « Silla : L’or et le sacré. Trésors royaux de Corée » du 20 mai au 31 août 2026. Présentée pour la première fois en Europe, elle retrace près d’un millénaire d’histoire du royaume du Silla à travers cinq sections thématiques. Couronnes d’or, parures de jade et objets rituels témoignent d’un savoir-faire exceptionnel et d’un royaume ouvert aux échanges.

Enfin, du 16 septembre 2026 au 4 janvier 2027, l’exposition « Le cabinet des illusions. Savoirs en trompe-l’œil » revient sur les peintures de bibliothèques développées à partir de la fin du 18e siècle dans le royaume du Joseon. Issues d’influences chinoises et européennes, ces œuvres jouent avec la perspective et l’accumulation d’objets savants. Elles rappellent une Corée ouverte aux circulations artistiques et intellectuelles, et complètent une programmation qui, en 2026, fait du musée Guimet un espace entièrement consacré à la Corée.

Crédits illustration : Musée Guimet

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com