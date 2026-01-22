Apprendre à repérer les menteurs avec Alexis Laipsker

Longtemps relégué au rang de sujet gênant, le mensonge est pourtant omniprésent dans les relations humaines, et Alexis Laipsker choisit de l’aborder de front. L’auteur part d’un constat simple : chacun ment, à des degrés et pour des raisons différentes. Loin des clichés sur les techniques infaillibles ou les gadgets technologiques, il montre qu’il n’est pas nécessaire d’être un expert pour détecter une dissimulation ou une vérité altérée.

Fort de vingt-cinq années passées à étudier le bluff, notamment dans l’univers du poker, Alexis Laipsker détaille les ressorts psychologiques du mensonge et en propose une typologie accessible. Il s’interroge sur les motivations qui poussent à mentir, sur les signaux verbaux et non verbaux révélateurs, et sur les façons d’aborder un menteur sans tomber dans la confrontation stérile. Son approche repose à la fois sur des recherches, des entretiens avec des professionnels de la psychologie et de la police, et sur ses propres anecdotes issues des tables de poker et des plateaux télé.

Pensé comme un outil pratique, Qui vous ment ? se présente comme un guide pour affiner son sens de l’observation et mieux comprendre les stratégies de dissimulation, avec l’ambition assumée de se montrer plus efficace qu’un détecteur de mensonge.

Les éditions Michel Lafon vous proposent les premières pages en avant-première :

Ancien journaliste au Point, Alexis Laipsker s’est imposé au fil des années comme une figure incontournable du paysage médiatique, à la fois à la télévision et à la radio. Il est surtout reconnu comme l’un des visages majeurs du poker en France, aussi bien par les spécialistes que par le grand public, incarnant le renouveau de cette discipline qu’il a contribué à populariser.

Auteur de plusieurs ouvrages et animateur d’émissions dédiées sur M6 et NRJ 12, celui que beaucoup surnomment « La Voix du poker » a su mêler pédagogie et spectacle. Depuis 2020, il s’est également affirmé comme une signature marquante du polar français. Avec Qui vous ment ?, Alexis Laipsker s’éloigne de la fiction pour explorer un thème central de nos interactions quotidiennes, en mettant son expertise du bluff au service de la compréhension du mensonge.

