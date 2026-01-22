Un amour impossible sur l’île de Groix : le pari romanesque de Sophie Tal Men

Sur l’île de Groix, Rose exerce son métier de sage-femme avec un dévouement total, au service de femmes marquées par une guerre qui s’éternise et laisse des traces profondes dans les corps et les esprits. En septembre 1944, son quotidien déjà fragile vole en éclats lorsque sa maison est réquisitionnée pour héberger deux officiers ennemis. Prisonnière de cette cohabitation imposée, Rose se retrouve confrontée à une situation qu’elle réprouve sans pouvoir la fuir.

Dans cet espace clos où la peur s’installe à chaque instant, les certitudes de la jeune femme vacillent. Les silences deviennent lourds de menaces, les regards chargés de tensions, tandis que des liens inattendus se tissent dans l’ombre du conflit. À mesure que les destins s’entrelacent, la frontière entre ennemi et humain se brouille, laissant place à des choix déterminants qui marqueront les vies à jamais.

À travers ce récit ancré dans l’histoire de l’Occupation, Sophie Tal Men compose une histoire profondément humaine, portée par une héroïne forte et passionnée, et rend hommage à la solidarité et au courage qui subsistent même au cœur des périodes les plus sombres.

Les éditions Albin Michel vous proposent les premières pages en avant-première :

Neurologue de formation, profondément attachée à la Bretagne, Sophie Tal Men est l’autrice de onze romans publiés chez Albin Michel. Son parcours singulier nourrit une œuvre où se croisent l’univers médical, l’exploration des émotions humaines et l’ancrage territorial, avec une attention constante portée aux paysages et aux âmes bretonnes.

De roman en roman, elle développe une écriture sensible qui met en lumière la résilience, la force des liens et la capacité à se relever face à l’adversité. Fidèle à ses thèmes de prédilection, elle s’attache à dépeindre des personnages confrontés à l’épreuve, mais toujours portés par l’espoir et l’humanité.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com