Au bonheur des livres réunit Philippe Besson et Victor Dekyvère autour de la quête d’identité

D’un côté, un romancier chevronné, à l’œuvre ample. De l’autre, une voix nouvelle, encore fraîche, mais déjà marquée par une sensibilité affirmée. La rencontre n’a rien d’artificiel. Elle s’impose presque naturellement.

Avec Une pension en Italie (Julliard), Philippe Besson signe son presque trentième roman. Le décor est posé avec une apparente simplicité : la Toscane, au milieu des années soixante, un été écrasant de chaleur, une famille française en villégiature. Et puis, un événement inattendu. Un basculement. Très vite, un secret s’installe, pesant, irréversible.

Deux voix, une même quête

Le récit avance comme une mémoire fragmentée. Celle d’un écrivain qui hérite de cette histoire et tente, bien des années plus tard, d’en percer la vérité. Entre tension sourde et sensualité diffuse, le roman déploie une atmosphère lumineuse, presque trompeuse. Un livre solaire, oui, mais traversé par une question centrale : quel prix faut-il payer pour être soi ?

Les échos à Chambre avec vue ou Sur la route de Madison affleurent sans jamais s’imposer, comme des clins d’œil culturels plus que des références appuyées.

Face à cette œuvre déjà bien installée, Victor Dekyvère arrive avec un premier livre, Les années bleues (Rivages). Un texte très narratif, profondément mélancolique, que l’on découvre après avoir connu l’auteur comme journaliste à la télévision.

L’histoire débute à Roubaix, en 1965. Une mélodie flotte dans l’air — la musique n’est jamais loin. Élias, garçon solitaire issu d’un milieu modeste, voit sa trajectoire se modifier lorsqu’il rencontre Julien, Benoît et surtout Violaine. Elle devient le centre de son monde, malgré les écarts sociaux, les non-dits, les déséquilibres.

Les années passent. Les liens se tendent, se déforment, parfois se rompent. Tandis qu’Élias se consacre à la musique, leur quatuor avance sur une partition sentimentale faite d’incompréhensions, de secrets et d’aveux impossibles. Le récit traverse les décennies, de Mai 68 aux soirées des César… et laisse affleurer, en creux, la difficulté d’aimer sans se perdre.

Si Claire Chazal a choisi de les réunir, ce n’est pas par hasard. Chez Philippe Besson comme chez Victor Dekyvère, une même sensibilité affleure : celle portée aux êtres fragiles, à l’apprentissage parfois douloureux de la vie, aux existences qui se construisent de travers, mais avancent quand même.

L’un évoque un souvenir de vacances qui tourne au drame. L’autre déploie une sorte de saga chorale pour raconter le destin de jeunes gens sur plusieurs décennies. Deux formes différentes, un même souffle romanesque. Tous deux savent donner de l’ampleur à ce que l’on devine être des fêlures intimes, transformées par l’écriture.

Par Dépêche

