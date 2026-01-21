La galerie Martel met en regard Guido Crepax et le dessin contemporain

La galerie Martel Paris ouvre sa programmation 2026 avec Fragments d’expositions, une exposition collective présentée du 24 janvier au 28 février. Le projet accompagne la célébration de la première année de l’espace bruxellois de la galerie. Il rassemble des œuvres issues des expositions organisées à Bruxelles, réagencées dans le contexte parisien.

Cinq artistes sont réunis : Yann Kebbi, Éric Lambé, Lorenzo Mattotti, Stefano Ricci et Brecht Vandenbroucke. Leurs œuvres témoignent de pratiques graphiques variées, allant du dessin narratif à la peinture, sans chercher à produire une unité stylistique. L’exposition fonctionne par rapprochements visuels et thématiques, laissant apparaître des correspondances ponctuelles entre les travaux.

Le vernissage, prévu le 24 janvier à partir de 15 heures, s’accompagne d’une séance de dédicaces en présence de Yann Kebbi et Lorenzo Mattotti. L’exposition se présente comme une synthèse partielle de la programmation bruxelloise, sans ambition rétrospective exhaustive.

Affiches de représentation des artistes - galerie Martel

Cinq écritures graphiques contemporaines

Les œuvres d’Éric Lambé présentées prolongent une réflexion sur l’ordinaire, traversée par des références au surréalisme. Les lieux et les figures y apparaissent isolés, parfois répétés, dans une logique de dérive visuelle qui s’éloigne de la représentation mimétique. Le dessin agit comme un espace de déplacement du réel.

Avec Las Vegas Travel Book, Yann Kebbi s’inscrit dans la tradition du reportage dessiné. Son travail combine observation urbaine et narration visuelle, en restituant à la fois les espaces de la ville et les comportements qui les animent. La couleur joue un rôle central dans la construction de l’atmosphère.

Les œuvres de Brecht Vandenbroucke, Lorenzo Mattotti et Stefano Ricci complètent cet ensemble par des approches distinctes. Entre paysages recomposés, corps en mouvement et images inspirées du cinéma, leurs travaux interrogent la mémoire visuelle et la capacité du dessin à suggérer des récits sans les expliciter.

Du côté belge

À Bruxelles, la galerie Martel présente du 7 février au 11 avril 2026 Nous nous sommes tant aimés, Valentina…, troisième exposition monographique consacrée à Guido Crepax. Le vernissage a lieu le 7 février à partir de 15 heures, en présence de la famille de l’artiste. L’exposition se concentre sur Valentina Rosselli, personnage central de son œuvre.

Créée au milieu des années 1960 dans la revue italienne Linus, Valentina est ensuite découverte en France dans Charlie mensuel. Le personnage se distingue par une construction narrative détaillée, rare à l’époque dans la bande dessinée européenne. Photographe, engagée politiquement et inscrite dans une vie familiale, Valentina évolue au fil des épisodes.

Valentina- Un Poco Loco 10/Baba Yaga 16/La forza di gravità 18 © Courtesy Galerie Martel

Les planches exposées montrent comment Crepax a développé une biographie étendue de son héroïne, intégrant souvenirs d’enfance et événements contemporains. Cette continuité narrative participe à faire de Valentina l’une des premières figures féminines centrales et durables du médium.

Guido Crepax et la composition de la page

L’exposition bruxelloise aborde également le travail formel de Guido Crepax. L’auteur a adapté de nombreux textes littéraires, de la littérature érotique aux récits fantastiques, et a entretenu un dialogue constant avec le cinéma, les arts plastiques et la musique. Ces références irriguent son univers graphique sans s’y substituer.

Crepax accorde une place centrale à la composition de la page. Il développe notamment le procédé de l’hyperfragmentation, fondé sur la multiplication de cases et de rythmes visuels. L’exposition présente différents dispositifs : grilles serrées, grandes cases isolées, images aux contours irréguliers ou bandeaux horizontaux.

Ces choix formels structurent la narration sans contraindre les personnages. Valentina et les autres héroïnes de Crepax apparaissent comme des figures mobiles, capables de circuler entre les cadres. À travers cette exposition, la galerie Martel met en avant une œuvre où la bande dessinée est envisagée comme un espace d’expérimentation graphique et narrative.

Crédits photo : Joezattere, CC BY-SA 3.0 - Archivio Storico Ricordi, CC BY-SA 4.0

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com