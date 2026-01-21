Vivre entre les langues : Antoine Compagnon interroge notre rapport aux mots

« Nous vivons tous entre les langues », résume Antoine Compagnon. Langue maternelle, langue nationale, langues anciennes ou étrangères : loin de s’exclure, elles se croisent, se superposent et nourrissent la pensée, l’écriture et l’imaginaire. Si la langue française reste au cœur de la mission académique, ce cycle entend montrer combien d’autres langues participent à la construction des œuvres et des identités.

Chaque conférence abordera ce rapport singulier aux langues à partir d’une expérience personnelle et d’un parcours intellectuel.

Antoine Compagnon ouvrira le cycle le 16 février avec It’s like déjà vu all over again. Suivront notamment Dany Laferrière (À propos d’une langue intime), Xavier Darcos (Le latin : cette lumière derrière nous qui éclaire la route), Danièle Sallenave (Une langue peut en cacher une autre), Barbara Cassin (Chérir les intraduisibles), Chantal Thomas (Louis Wolfson, ou la passion du français comme symptôme pathologique), Amin Maalouf (Mes langues et moi), et Maurizio Serra, qui clôturera le cycle le 8 juin avec une réflexion sur le plurilinguisme littéraire.

Les conférences se tiendront à l’auditorium André et Liliane Bettencourt, situé au 3, rue Mazarine, à Paris. L’accès est ouvert au public sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Professeur émérite au Collège de France, critique littéraire, historien des idées et membre de l’Académie française, Antoine Compagnon occupe depuis plusieurs décennies une place centrale dans le paysage intellectuel français. Son travail, à la croisée de la littérature, de l’histoire culturelle et de la sociologie des textes, interroge les conditions de transmission, de réception et de mémoire des œuvres.

Cette actualité académique coïncide avec la parution, le 8 janvier dernier chez Gallimard, de 1966, année mirifique, dans la collection Bibliothèque des Histoires. Dans cet ouvrage, il s’attache à restituer le tissu d’une année charnière, située au sommet des Trente Glorieuses et à l’orée de profondes transformations sociales et culturelles.

1966 apparaît comme un moment de bascule : arrivée à l’âge adulte des enfants du baby-boom, essor de la société de consommation, mutations des mœurs, mais aussi bouillonnement intellectuel et artistique. L’enquête croise figures littéraires et intellectuelles — Georges Perec, Michel Foucault, Marguerite Duras, Roland Barthes — avec des objets et des images emblématiques : le livre de poche, le briquet jetable, La Grande Vadrouille, la microcassette Philips, la Nouvelle Vague ou encore les débats mémoriels sur les camps d’extermination.

À travers cette mosaïque de choses et de mots, de sons et d’images, Antoine Compagnon recompose ce qu’il décrit comme un « incendie prodigieux », marquant le seuil entre deux époques, deux régimes culturels et deux manières d’habiter le monde.

Crédits photo : Antoine Compagnon, en octobre 2015 (Claude Truong-Ngoc, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com