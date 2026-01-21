Sur les chemins noirs : François Schuiten et Sylvain Tesson à la Galerie Gallimard

Du 5 février au 18 avril 2026, la Galerie Gallimard consacre une exposition-vente aux dessins originaux réalisés par François Schuiten pour le tirage de tête de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson.
21/01/2026
Présentée à l’occasion de la parution de cette édition illustrée, l’exposition réunit une trentaine d’œuvres exécutées à la carte à gratter, ainsi que des documents personnels des deux auteurs. Elle propose une lecture graphique du récit de la traversée à pied de la France menée par l’écrivain entre août et novembre 2015, après un grave accident.
À l’occasion de la sortie du tirage de tête de Sur les chemins noirs, la Galerie Gallimard organise une exposition-vente dédiée au travail de François Schuiten. L’événement se tient du 5 février au 18 avril 2026 et présente les dessins originaux conçus pour illustrer l’ouvrage de Sylvain Tesson. Ces œuvres sont proposées à la vente tout au long de l’exposition.
Publié comme un récit personnel, Sur les chemins noirs retrace la marche de Sylvain Tesson à travers la France, menée en dehors des grands axes et des zones urbanisées. Entre août et novembre 2015, l’écrivain emprunte des chemins ruraux et peu fréquentés, dans une démarche volontairement éloignée des infrastructures contemporaines.
Les dessins de François Schuiten accompagnent ce récit en proposant une interprétation visuelle du parcours et de ses paysages. Réalisées à la carte à gratter, les œuvres jouent sur les contrastes entre ombre et lumière. La série suit une progression graphique qui accompagne l’évolution du cheminement raconté dans le texte.
L’exposition rassemble trente dessins originaux de François Schuiten, réalisés spécifiquement pour cette édition illustrée. Ils sont présentés aux côtés de documents personnels, tels que des esquisses, des cartes ou des outils de travail appartenant à l’artiste et à Sylvain Tesson. Cet ensemble permet de retracer les étapes de la collaboration entre le dessinateur et l’écrivain.
Sylvain Tesson a ajouté un commentaire à l’exposition :
Il m’aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je disposais là, sous mes yeux, dans un pays si proche dont j'ignorais les replis, d'un réseau de chemins campagnards ouverts sur le mystère, baignés de pur silence, miraculeusement vides. La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de traverser la France à pied sur mes chemins noirs. Là, personne ne vous indique ni comment vous tenir, ni quoi penser, ni même la direction à prendre.
En complément des dessins originaux, deux tirages d’art de François Schuiten sont exposés et proposés à la vente en exclusivité à la Galerie Gallimard. Numérotés et signés, ils sont limités à trente exemplaires chacun.
Dessinateur belge, François Schuiten est notamment l’auteur des Cités obscures et du Dernier Pharaon, et a reçu le Grand Prix de la ville d’Angoulême en 2002.
Crédits photo : Dessin original de François Schuiten
