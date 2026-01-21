Chevaliers, vikings, samouraïs : une histoire globale de la guerre médiévale

Le résultat s’appelle La guerre au Moyen-Âge, grand volume de plus de 400 pages, et plus de 150 illustrations, entre grands artistes de l’illustration historique, photographies issues des fonds du Musée de l’Armée, cartes, schémas, et autres infographies.

Le Moyen Âge, pas un décor

Premier constat du volume : la guerre médiévale est incessante et métamorphique. Entre le Franc du Ve siècle qui se bat à pied, équipé de ce que son monde peut produire, et l’armée royale du XVe siècle où la cavalerie lourde n’est plus seule au centre du tableau, où les archers, les piquiers, les spécialistes du siège et les artilleurs pèsent de plus en plus, il n’y a pas seulement un changement de panoplie : il y a une transformation des sociétés, des économies, des façons d’obéir, de payer, de durer.

Laurent Vissière, spécialiste d'histoire militaire, regarde en face, dans son introduction au volume, l’imaginaire moderne : casques à cornes, charges héroïques, donjons vertigineux, catapultes lançant des rochers de conte, pour rappeler calmement que cet imaginaire est d’abord une littérature, un art, une réécriture. Et qu’en histoire, « médiéval » ne signifie pas « naïf ». L’infanterie est déterminante, les sièges sont des opérations techniques, et la guerre réelle, moins théâtrale que la geste, est souvent plus déroutante.

La méthode : se débarrasser des images automatiques pour revenir aux logiques. Pourquoi les hommes combattent-ils ainsi ? Que peuvent-ils payer ? Combien de temps peuvent-ils tenir ? Comment se déplacent-ils ? Quelles chaînes de commandement tiennent, et lesquelles cassent dès le premier choc ? Derrière les épées et les étendards, le livre cherche le nerf : la logistique, la discipline, la fiscalité, l’organisation sociale, les techniques de siège, l’apparition de spécialistes, la circulation des savoirs.

On ne reste pas enfermé dans le « Moyen Âge occidental » réduit à ses batailles canonisées. Le volume embrasse large : des Vikings aux Arabes, des Bretons aux Japonais, avec Byzance et les steppes en bonne place. L’architecture se répartit en quatre parties - conflits et batailles, armes, guerriers, puis un grand basculement « du côté de l’Asie » -, et chaque partie est renforcée par un dossier consistant : l’armée de Charlemagne, Venise puissance navale, la guerre de Cent Ans, les samouraïs.

Charlemagne n’est pas seulement un nom propre, c’est une mécanique de mobilisation et de domination. Venise n’est pas qu’une république « exotique », c’est une matrice industrielle et maritime. La guerre de Cent Ans n’est pas une ligne droite de Crécy à Castillon, mais une superposition de conflits, de crises politiques, de mutations techniques. Les samouraïs sont traités en objet historique.

La guerre comme norme, pas comme accident

Au Moyen Âge, la guerre n’est pas l’exception scandaleuse qui déchire un temps de paix. Elle est un horizon, souvent idéalisé, souvent dénoncé, mais structurellement présent. Cela ne veut pas dire « tout le monde se bat tout le temps », mais que la société s’organise avec cette possibilité permanente, et qu’elle la légitime, l’encadre, la ritualise, la finance.

La chute de l’Empire romain d’Occident ne met pas en scène, comme on aime parfois le raconter, une légion « moderne » balayée par des hordes « primitives ». Le Ve siècle est déjà un temps d’hybridations : Rome délègue, compose, recrute, s’adosse à des fédérés, s’en remet à des chefs d’origine germanique qui servent l’Empire tout en conservant leurs fidélités, leurs réseaux, leurs hommes. On s’habitue à ce monde mêlé où la frontière entre « Romains » et « barbares » devient poreuse, où la romanisation des uns répond à la barbarisation des autres.

À mesure que l’on avance dans les siècles, le cheval prend du galon. Il faut des bêtes, du fourrage, des saisons de campagne adaptées, des entraînements longs, des équipements coûteux, une culture du prestige et de la distinction. Un monde se met en place où la guerre fabrique et exhibe la hiérarchie : « Ceux qui combattent » sont aussi « ceux qui voient le monde de haut », du haut du destrier, du haut du donjon. On tient un territoire comme on tient une position, depuis une hauteur symbolique autant que militaire.

Mais l’armure ne nourrit pas, et l’héroïsme ne transporte pas les vivres. Les armées ne gagnent pas seulement avec du courage, elles gagnent avec du pain, du foin et des soldes. La guerre, dès qu’elle dépasse l’escarmouche locale, oblige à compter : combien d’hommes, combien de chevaux, combien de jours, combien de tonnes. Tout ce qui paraît glorieux se heurte au banal, et le banal décide souvent de l’issue. La conquête de l’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, en est un exemple caractéristique.

Cette logique se voit encore mieux dans la guerre de siège, ce jeu à trois entre les assiégés, les assiégeants et les secours. La peur principale n’est pas toujours la famine, elle peut être la surprise, la trahison, la brèche, l’information qui manque, le commando qui grimpe, la porte qui s’ouvre la nuit. Une guerre d’ingénieurs autant que de bras, de psychologie autant que de choc, de patience autant que de violence.

Et puis vient la poudre noire, non comme un rideau qui tombe d’un coup sur le Moyen Âge, mais comme une montée en puissance, lente et décisive. Rien d’un « moment spectaculaire » où l’on passerait des trébuchets aux canons comme on change de chapitre. Il y a des essais, des calibres, des pièces plus grosses, des monstres difficiles à déplacer, des effets tactiques inégaux, des adaptations progressives.

La conséquence la plus durable n’est pas seulement militaire : elle est urbaine et architecturale. Les villes se corsettent, se reforment, se réinventent, épaississent leurs défenses, modifient leurs silhouettes. À travers l’artillerie, c’est une histoire des paysages construits qui s’écrit, une histoire où la guerre ne se contente pas de détruire : elle oblige à bâtir autrement.

Une culture

Dans ce riche volume, les batailles sont là, oui, et les armes aussi, de l’arc long aux premières bouches à feu, des épées célèbres aux pièces d’armure, des machines de siège aux innovations venues d’Asie. Mais l’objet réel, c’est la société médiévale en action : les serments, l’honneur - qui vaut aussi monnaie de rançon -, les impôts, les révoltes, les croisades, les rivalités de princes, les formes de propagande naissantes, jusqu’aux métiers spécialisés qui apparaissent autour de la guerre.

Parler de guerre médiévale, c’est parler de l’État en train de se faire, ou de se défaire. C’est parler de la capacité à lever des hommes, à les encadrer, à les solder, à les ravitailler, à leur imposer une discipline collective, à transformer une agrégation de contingents en corps manœuvrant. On suit l’évolution vers des troupes stipendiées, la recherche d’armées plus cohérentes, on raconte une histoire politique autant que militaire.

Comprendre la guerre est en effet primordial pour saisir l’époque médiévale, profondément aristocratique. La domination sociale y est fondée sur la capacité à combattre, à commander et à protéger, ou à prétendre le faire. La culture chevaleresque est l’expression d’un ordre du monde dans lequel la plus haute vertu est guerrière.

L’honneur, la fidélité, le serment, le courage, la largesse ou la renommée prennent sens dans et par la guerre. On est dans un monde où aller à l’Église constitue un divertissement, pour situer.

Un beau livre pour rêvasser aux châteaux forts et autres ballades, hors des fantasmes.

Par Hocine Bouhadjera

