Un appel aux bibliothécaires pour documenter les destructions à Gaza

L’initiative Reading in Gaza recherche actuellement des compétences de bibliothécaires afin de renforcer un travail de documentation consacré aux destructions de bibliothèques et d’infrastructures culturelles sur les territoires palestiniens. L’appel s’inscrit dans un projet plus large visant à préserver, recenser et rendre visible un patrimoine documentaire menacé ou détruit.
Le 21/01/2026 à 13:22 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
21/01/2026 à 13:22
0
Commentaires
4
Partages
Reading in Gaza s’est constituée comme une réponse immédiate à la destruction massive d’équipements culturels et éducatifs dans la bande de Gaza. Le projet part d’un constat simple : les bibliothèques, archives et lieux du savoir figurent parmi les cibles invisibles des conflits armés, alors même qu’ils jouent un rôle central dans la transmission, la mémoire collective et la reconstruction intellectuelle des sociétés.
L’initiative entend documenter ces destructions de manière rigoureuse, en produisant des données vérifiables, exploitables et accessibles, afin de sortir ces pertes culturelles de l’angle mort médiatique et institutionnel.
Dans ce cadre, Reading in Gaza lance un appel ciblé à destination de bibliothécaires, autour de deux types de compétences :
Bibliothécaires documentalistes capables de contribuer à l’élaboration de fiches de destruction de bibliothèques, en lien avec des personnes ressources présentes localement ou travaillant sur le terrain. Il s’agit notamment de recenser les établissements touchés, leur statut, leurs collections, leur rôle dans le tissu éducatif et culturel, ainsi que les circonstances connues de leur destruction ou de leur mise hors d’usage.
Bibliothécaires spécialisés dans le numérique ou l’ingénierie documentaire, en mesure d’accompagner la conception d’une architecture numérique dédiée. Cette plateforme doit permettre de centraliser les données collectées, d’organiser les ressources, d’assurer leur pérennité et leur accessibilité, tout en respectant des contraintes éthiques, techniques et sécuritaires.
Les missions proposées s’inscrivent dans un cadre bénévole.
Reading in Gaza ne se limite pas à un travail de recensement. L’objectif est également de construire une plateforme de ressources numériques, capable d’accueillir des données, des témoignages, des références bibliographiques et des éléments d’analyse sur les destructions culturelles.
Cette plateforme vise à constituer un outil de travail pour les chercheurs, les professionnels de l’information, les institutions culturelles et les organisations internationales, mais aussi un espace de mémoire face à l’effacement matériel des lieux du savoir.
Reading in Gaza s’inscrit dans une tradition internationale de protection du patrimoine culturel en contexte de conflit, à l’image des travaux menés sur la destruction des bibliothèques en ex-Yougoslavie, en Irak ou en Syrie. Le projet souligne que la disparition des bibliothèques ne constitue pas seulement une perte matérielle, mais un appauvrissement durable des capacités éducatives et intellectuelles des populations concernées.
Les porteurs de ce projet insistent également sur la nécessité de penser la protection de l’hospitalité intellectuelle, entendue comme la possibilité, pour une société, de continuer à accueillir le savoir, la lecture et la transmission, même dans des contextes de violence extrême.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter la commission Livr’exil (livrexil@abf.asso.fr) de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF), chargée de centraliser les candidatures et de faire le lien avec Reading in Gaza. Une session de présentation approfondie du projet est prévue afin d’exposer les objectifs, les besoins concrets et les modalités d’engagement.
À LIRE - Gaza et ses bibliothèques en ruine : à la BnF, une voix s’élève
L’appel s’adresse prioritairement aux professionnels des bibliothèques, mais aussi plus largement aux spécialistes de la documentation et de l’ingénierie de l’information souhaitant mettre leurs compétences au service d’un projet patrimonial et documentaire à dimension internationale.
Crédits photo : bâtiments détruits et endommagés dans la ville de Gaza (Al Jazeera English, CC BY-SA 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Longtemps perçues comme des havres de silence et de savoir, les bibliothèques publiques élargissent aujourd’hui leur champ d’action. À Lyon, elles s’inscrivent désormais dans une démarche plus large de protection et d’inclusion, assumant un rôle social renforcé au cœur de la cité. Depuis plusieurs années, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) affirme une vision de l’accueil qui dépasse la seule médiation culturelle : garantir à chacune et chacun un espace sûr, respectueux, accessible. Une ambition qui trouve un prolongement concret dans l’intégration au dispositif Angela.
09/01/2026, 17:23
Si la déontologie des bibliothécaires est au cœur de plusieurs textes interprofessionnels, il n'existe pas de cadre officiel à la déontologie des métiers des bibliothèques, constate un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR). Il propose d'y remédier par un document spécifique, interministériel, renforcé par des actions de formation et un vade-mecum.
06/01/2026, 15:14
À deux mois des municipales, le maire écologiste sortant Grégory Doucet annonce une transformation complète de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, avec l’ambition affichée d’en faire « la bibliothèque la plus créative d’Europe ». Un chantier chiffré à 140 millions €, au cœur d'une campagne face, entre autres, à l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas.
06/01/2026, 14:26
Concerts, expositions, rencontres, conférences et visites guidées rythmeront cette nouvelle saison, pensée comme une invitation à sortir, apprendre et partager des moments collectifs. L’ensemble des événements est gratuit, ouvert à toutes et tous, et se déploie sur les différents sites de l’institution.
06/01/2026, 12:19
D'accès libre et gratuit, les bibliothèques publiques s'efforcent à présent de renforcer l'accessibilité de leur bâtiment et de leurs collections, afin d'être véritablement ouvertes à tous les publics. Le ministère de la Culture a publié un guide détaillé, « pensé comme un outil de référence pour accompagner les professionnels sur le terrain », et ainsi appliquer l'accessibilité à tous les domaines d'activité.
05/01/2026, 11:37
La bibliothèque municipale Jean Chamboissier, à Bourgueil, franchit une étape qui simplifie grandement l’accès à la lecture et aux loisirs culturels. Depuis quelques mois, les habitants peuvent réserver en ligne des livres, disques, bandes dessinées, jeux et autres documents appartenant à la Bibliothèque départementale de Touraine puis venir les récupérer sur place — comme auparavant les Tourangeaux et Tourangelles le font déjà dans les bibliothèques du réseau.
04/01/2026, 09:18
Strasbourg ouvre ses médiathèques à toutes et tous et voici une gratuité qui change (enfin) l’accès à la culture pour plus de 500.000 habitants. À partir du 1er janvier 2026, une étape symbolique — et concrète — est franchie dans l’accès à la culture à Strasbourg : l’inscription dans les 34 médiathèques du réseau Pass’relle — couvrant la ville centre et l’Eurométropole — devient totalement gratuite pour toutes et tous.
03/01/2026, 19:45
En 2025, la Bibliothèque nationale de France a franchi un cap. Un de plus, et non des moindres. Avec plus de 1,9 million de visiteurs accueillis sur l’ensemble de ses sites, l’institution enregistre un nouveau record historique, en hausse de près de 14 % par rapport à 2024. Une dynamique qui confirme la place singulière de la BnF dans le paysage culturel, bien au-delà de son rôle patrimonial.
03/01/2026, 19:39
Un parasite minuscule, des conséquences bien réelles. De Paris à l’Oregon, les punaises de lit s’invitent là où on ne les attend pas : dans les bibliothèques, les salles de cinéma, ces lieux de calme et de partage que l’on imagine protégés des aléas domestiques.
27/12/2025, 10:50
Huit mois après l’attaque à la voiture-bélier qui a ravagé la bibliothèque Chantal-Mauduit et son dojo dans le quartier Mistral, la Ville de Grenoble rouvre une bibliothèque temporaire à quelques mètres du bâtiment détruit. Tandis que les équipements transitoires entrent en service, les travaux de réhabilitation définitive du site d’origine se préparent, pour un chantier estimé entre trois et quatre années.
10/12/2025, 12:21
Pour célébrer ses 60 ans, La Petite Bibliothèque Ronde lance une résidence artistique confiée à l’auteur-illustrateur Loïc Froissart. De novembre 2025 à juin 2026, il partagera le quotidien de l’institution à Clamart, animera des ateliers gratuits ouverts à tous et réalisera un portrait créatif de la bibliothèque, conçu avec les enfants et les familles dans l’Antenne temporaire.
10/12/2025, 10:18
Kiléma Éditions ouvrira début janvier 2026 un tiers-lieu dédié à la lecture, à la création et aux rencontres, dans la continuité de son engagement pour l’inclusion. L’entreprise à mission lance une collecte participative pour finaliser l’aménagement de cet espace parisien, qui rassemblera une librairie de livres adaptés, un café-restaurant, un espace de ressources et un coworking.
02/12/2025, 16:11
L’intersyndicale CGT–FSU–SUD de la Bibliothèque nationale de France appelle les agents à faire grève mardi 2 décembre, jour où sera présenté le budget 2026 de l’établissement au conseil d’administration. Une manifestation est annoncée à 14 heures place de la Bourse, avec un rendez-vous devant l’entrée Richelieu.
01/12/2025, 16:50
À La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), l’inauguration de la nouvelle médiathèque marque une étape symbolique du vaste programme de requalification urbaine engagé par la municipalité. L’équipement, installé dans le prolongement immédiat de l’Hôtel de Ville – où cohabitent théâtre, salles d’exposition, cinéma et services municipaux – s’inscrit dans une logique de continuité architecturale et de proximité culturelle. L’ambition affichée ? Transformer ce quartier central en un véritable pôle de vie publique, à la fois convivial, lisible et ouvert.
27/11/2025, 12:35
La Bibliothèque apostolique vaticane et la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont conclu, lundi 17 novembre, un accord de coopération culturelle et scientifique lors d’une cérémonie organisée à la villa Bonaparte, siège de l’ambassade de France près le Saint-Siège.
19/11/2025, 17:13
Les bibliothèques parisiennes entreront en grève reconductible à partir du mercredi 19 novembre. Les syndicats SUPAP-FSU, CGT et FO dénoncent une accumulation de décisions jugées « opaques, verticales et autoritaires » dans la mise en œuvre du Plan Lire à Paris 2 (PLAP2), porté par le Service des bibliothèques et de la lecture (SBL) et la Direction des affaires culturelles (DAC).
18/11/2025, 16:23
Fermée depuis le 2 mars, dans le sillage de la fermeture progressive du Centre Pompidou - devenue totale le 22 septembre -, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) a retrouvé son public dès le mois d’août, désormais installée dans l’immeuble Lumière, avenue des Terroirs de France. À quelques encablures de la bibliothèque François-Mitterrand ou de la Cinémathèque française, elle s’inscrit dans un quartier vivant et bien desservi : un environnement pratique, même si elle y perd sa centralité.
13/11/2025, 19:04
La commune de La Haye-Fouassière, en Loire-Atlantique, vient d’inaugurer la bibliothèque Babouillec, un lieu qui se veut moderne et modulable, entièrement dédié à la lecture et à la culture. Réalisé par l’entreprise Demco-Diblio.
23/10/2025, 17:44
Du 7 au 16 novembre, l’initiative de l’Association italienne des éditeurs (AIE) fête son dixième anniversaire. Elle mobilise plus de 4,2 millions d’élèves, 29.000 écoles et 4000 librairies à travers le pays. Une grande fête inaugurale aura lieu le 7 novembre, tandis que l’AIE annonce l’ouverture de cinq nouvelles bibliothèques scolaires dans des territoires fragiles du Sud.
22/10/2025, 16:55
Le jeudi 27 novembre 2025, le département Documentation régionale & Dépôt légal de la Bibliothèque municipale de Lyon, en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, organise une nouvelle journée professionnelle consacrée aux fonds photographiques. Cette quatrième édition mettra l’accent sur la dimension intime dans la photographie vernaculaire.
15/10/2025, 17:07
Alors que toutes les études montrent que la lecture tend à reculer dans la population française, le livre reste un pilier culturel et économique solide. Une nouvelle étude du Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du Ministère de la Culture, signée par Joeffrey Drouard et Marianne Lumeau, s’est penchée sur les différences entre deux modes d’accès à la littérature : l’achat et l’emprunt.
15/10/2025, 13:01
Des agents des bibliothèques municipales de Toulouse appellent à une grève et un rassemblement le mercredi 15 octobre à 10h, devant la Médiathèque José Cabanis. Une mobilisation soutenue par le syndicat CGT Mairie de Toulouse, qui alerte sur une situation jugée « intenable » dans les établissements du réseau.
13/10/2025, 18:11
Coorganisées par la Bibliothèque publique d'information et la Ville de Strasbourg, les rencontres « Comment faire vivre le pluralisme en bibliothèque ? » prolongent la journée d’étude tenue à Paris le 8 avril 2025 et s’inscrivent dans la continuité du congrès 2025 de l’Association des bibliothécaires de France. Les échanges aborderont les menaces sur le pluralisme et la liberté de programmation, les outils pour y faire face, l’organisation du débat au sein des établissements ou encore la prise en compte de l’inclusion dans la diversité des collections.
09/10/2025, 11:56
Les Français et Françaises plébiscitent les bibliothèques et médiathèques publiques, avec un nombre d'inscrits particulièrement élevé, à 6,9 millions, selon l'estimation du ministère de la Culture. La contribution forfaitaire de l'État au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, elle, dépasse les 10 millions €.
09/10/2025, 09:44
Se félicitant de la participation de 1585 bibliothèques et médiathèques à l'opération « Biblis en folie », le ministère de la Culture annonce sa reconduction en 2026, les 2, 3 et 4 octobre. Et met en branle une nouvelle méthode de comptage, afin de mieux mesurer la fréquentation des établissements et ainsi « valoriser ce premier service culturel de proximité ».
08/10/2025, 15:27
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une campagne destinée à sensibiliser les candidates et candidats à l’importance des bibliothèques publiques, véritables alliées du développement et du bien-être des communautés.
01/10/2025, 15:50
Présenté en 2022 à l'occasion des Assises de la formation en bibliothèque territoriale, le référentiel national des compétences posait un cadre bienvenu pour l'évolution des carrières, mais aussi l'élaboration des fiches de postes, entre autres. Le ministère de la Culture en publie une nouvelle version, mise à jour et enrichie.
30/09/2025, 12:13
Après deux mandats de cinq années chacun à la direction de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNUS), Alain Colas est sur le départ. Le ministère chargé de l'Enseignement supérieur recherche les candidats à même de lui succéder, pour une entrée en fonction à partir du 1er janvier 2026.
29/09/2025, 09:44
Le poste de directeur de la Bibliothèque publique d'information (Bpi) sera vacant à compter du 1er janvier 2026, annonce le ministère de la Culture. Conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques sont invités à postuler, tandis que l'actuelle directrice, Christine Carrier, termine son troisième mandat.
19/09/2025, 10:38
La nouvelle Médiathèque Jean d’Ormesson a été ouverte au public le mardi 9 septembre 2025, au 167 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine, au sein du nouvel Espace culturel Jean d’Ormesson. Cet établissement culturel couvre une surface d’environ 3000 m².
17/09/2025, 18:11
Après deux ans de controverse et une mobilisation citoyenne soutenue, Hydro-Québec renonce à implanter son poste électrique sur les terrains de la Grande Bibliothèque du Québec. Jugé incompatible avec la mission culturelle de l’institution et dénoncé pour les menaces qu’il faisait peser sur son développement futur, le projet est relocalisé sur le site de l’ex-hôpital de la Miséricorde.
16/09/2025, 13:14
Les ministères de la Culture et de l'Aménagement des territoires et de la Décentralisation ont communiqué le montant de la troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, au titre de l'année 2025. 7,75 millions € sont répartis entre 7 personnes morales, pour différents projets.
12/09/2025, 16:21
À la Bibliothèque nationale de France, l’intersyndicale CGT-FSU-SUD Culture appelle à une journée de mobilisation le mercredi 10 septembre, avec un rassemblement prévu à 9h30 sur le site Richelieu, entrée rue Vivienne.
09/09/2025, 17:00
Du 1er au 3 octobre prochain, à La Cité des Congrès de Nantes, l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) organise son 54e congrès. Celui-ci s'articule autour de la notion de communication, dans un contexte de saturation d'informations des publics, qu'il s'agisse d'étudiants, d'enseignants-chercheurs ou de partenaires...
02/09/2025, 12:15
Autres articles de la rubrique Métiers
À l’université Texas A&M, un professeur de philosophie a été contraint de retirer des passages du Banquet de Platon de son enseignement avant le début du semestre de printemps. La décision découle de nouvelles règles internes excluant certains contenus liés aux « questions de genre et de sexualité » dans les cours du tronc commun.
21/01/2026, 14:19
À Buenos Aires, le livre n’est pas un simple produit culturel : il structure l’espace urbain. C’est le constat dressé par El País dans un long portrait publié le 17 janvier 2026, qui décrit la capitale argentine comme un véritable « paradis du livre » — une ville où les librairies ne se contentent pas d’occuper l’espace urbain : elles le structurent, le rythment, parfois même le définissent. Ici, la librairie n’est ni un simple point de vente ni un sanctuaire réservé aux initiés. Elle est un lieu de passage, de débat, de refuge.
21/01/2026, 13:01
Après deux ans de réflexion et de préparation, Pauline Morin s'apprête à faire fleurir son projet d'enseigne à Dijon, au 30, rue Piron. La Passeuse de Rêves se présente comme une proposition atypique, qui mêlera les deux passions de sa gérante, la lecture et les fleurs. L'ouverture est prévue dans quelques semaines...
21/01/2026, 12:33
La SCELF, la Société Civile des Editeurs de Langue Française, annonce son adhésion à l’AMAPA, l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel, une décision validée à l’unanimité par le conseil d’administration de l’association. Ce rapprochement vise à améliorer le dialogue entre éditeurs et acteurs de l’audiovisuel. Il doit notamment faciliter le règlement des différends liés aux adaptations audiovisuelles par la médiation, sans passer par une procédure judiciaire.
21/01/2026, 10:41
Plus de publicité pour les livres à la télévision, tel était le souhait de Rachida Dati, exprimé en début d'année 2024. Un bon moyen de promouvoir le livre et la lecture, selon elle, mais, assurément, un étrange combat pour une ministre de la Culture. Après la publication des résultats d'une « expérimentation » sur les chaines de la TNT, le monde du livre oscille entre rejet, circonspection ou simple désintérêt pour la question.
20/01/2026, 13:30
Un nouvel acteur indépendant fait son entrée dans le paysage de l’édition française. Les Messageries de la Cité annoncent la reprise du Lys Bleu Éditions, maison connue pour son ouverture et la diversité de son catalogue. Derrière cette opération, une volonté affirmée : engager une transformation de fond, à la fois éditoriale et structurelle, et donner à la maison un nouvel élan.
20/01/2026, 13:08
Le 19 juin 1986, Coluche trouvait la mort sur la route après une collision avec un camion. Quarante ans plus tard, l’humoriste n’a pas disparu des mémoires : ses mots, son insolence et son rire continuent d’imprégner les esprits. Un accident qui a marqué toute une génération. Ce jour-là, Coluche, accompagné de deux amis, rejoignait Opio depuis Cannes.
20/01/2026, 11:28
La maison d’édition Rouquemoute célèbre cette année ses dix ans d’existence. Fondée en 2016, dans le sillage du Centre de culture et d’information sur le monde arabe créé en 1981, la structure indépendante entame 2026 avec un programme dense, marqué par des changements structurants, une forte présence au Grand Off d’Angoulême et plusieurs événements festifs à Nantes.
19/01/2026, 17:24
Face aux baisses budgétaires prévues dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, des professionnels du livre lancent une pétition pour alerter l’opinion publique et les parlementaires sur les risques encourus par le secteur.
19/01/2026, 16:10
Le 7 janvier dernier, la librairie Violette and Co était visée par une perquisition de police, menée par 5 agents et un procureur de la République. Un événement considérable, qui a choqué toute une profession, dont l'objectif revendiqué était la saisie d'un livre de coloriage pour enfants, From the River to the Sea (Social Bandit Media). Évoquant la situation palestinienne, le titre a reçu en fin d'année 2025 un avis défavorable de la très contestée Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
19/01/2026, 15:14
Les éditions Le Lombard annoncent le décès de Dino Attanasio, figure majeure de la bande dessinée européenne. Dessinateur historique du journal Tintin, créateur de Spaghetti et premier illustrateur de Bob Morane en bande dessinée, il s’est éteint à l’âge de 100 ans. Auteur prolifique, il a traversé plus d’un demi-siècle d’histoire de la BD franco-belge, laissant une œuvre marquée par la diversité des styles et des collaborations.
19/01/2026, 12:22
À quelques jours de son 80ᵉ anniversaire, l’écrivain britannique Julian Barnes, figure tutélaire de la littérature contemporaine, s’est ouvert publiquement sur sa lutte contre un cancer du sang tout en dévoilant Départ(s), son dernier ouvrage, publié en France par les éditions Stock (trad. Jean-Pierre Aoustin). L’annonce, à la fois sobre et intense, donne à ce moment une résonance singulière : celle d’une carrière littéraire qui se conclut sous le signe de la lucidité et de la fragilité humaine.
19/01/2026, 11:21
Les logiques fiscales sont parfois subtiles. À Rouen, le tribunal administratif vient ainsi de souligner qu'un livre n'est pas toujours un livre, d'après le code général des impôts, et la société Dis-moi tout en a fait les frais. Visée par un rappel de TVA, elle a tenté de contester ce dernier, sans succès, en raison du caractère très particulier des ouvrages qu'elle vend...
19/01/2026, 10:53
Combien sont-elles, où sont-elles implantées, quel poids réel représentent-elles dans l’écosystème du livre ? L’édition indépendante francilienne fait l’objet d’une nouvelle enquête d’ampleur, lancée par l’EDIF, l'association de l’édition indépendante en Île-de-France. Une initiative attendue de longue date, alors qu’aucune étude de référence n’a été menée sur le territoire depuis près de dix ans.
19/01/2026, 07:00
Ce dimanche 18 janvier, un secret de polichinelle a finalement pris fin : Rachida Dati a confirmé qu’elle quitterait prochainement le gouvernement. Et ce, pour se consacrer pleinement à sa campagne en vue de devenir maire de Paris lors des élections municipales de mars prochain. Sur l’antenne de France Inter, l’information a fait son petit effet…
18/01/2026, 18:46
Pour des millions de lecteurs et de spectateurs, le nom de George R.R. Martin reste étroitement associé à l’univers foisonnant de A Song of Ice and Fire, œuvre dont la conclusion fait figure d’énigme aussi insaisissable que les intrigues politiques de Westeros. Quatorze ans après A Dance with Dragons, l’auteur poursuit inlassablement l’écriture de The Winds of Winter, tandis que ses rapports avec l’une des adaptations télévisuelles de son œuvre, House of the Dragon, se sont ouvertsement détériorés.
18/01/2026, 10:49
Près de quatre mois désormais que la Biblioteca Civica Carlo Bonetta demeure fermée au public : en cause des raisons de sécurité et de conservation. Située à Pavie (Lombardie - Italie) elle incarne plus qu’un simple lieu de lecture : un symbole de l’urgence à protéger un héritage culturel menacé par des années de dégradations structurelles, d’humidité et d’infiltrations.
18/01/2026, 10:34
Dans un paysage académique marqué par des pressions financières croissantes et des espaces de stockage limités, les bibliothèques universitaires et nationales du Royaume-Uni ont lancé une initiative collective susceptible de réinventer la gestion des collections imprimées.
17/01/2026, 10:24
À Rome, les livres n’ont pas disparu. Pourtant, durant un après-midi, ce sont bien des étagères fantômes qui ont saisi les visiteurs. Des stands entiers, recouverts de draps gris, comme si l’on avait voulu effacer symboliquement la parole éditoriale. Derrière ce geste théâtral se joue une crise plus profonde : celle d’un secteur du livre qui expose au grand jour ses tensions internes, ses luttes d’influence et ses fractures idéologiques. Une image forte, lourde de sens, qui rappelle que la culture n’est jamais un territoire neutre.
17/01/2026, 10:06
À Chișinău, la campagne “Biblioteca de sub brad” aura pris une ampleur nouvelle avec la participation des pompiers, transformés en collecteurs de livres. L'initiative, portée depuis plusieurs années durant la période des fêtes, aura rassemblé environ 8000 ouvrages, et ce pour répondre aux besoins d'accès à la culture pour les populations vulnérables. Mais les services publics s'engagent ici dans une démarche qui va bien au-delà de leur mission traditionnelle.
17/01/2026, 09:29
Dans un communiqué de son président, Hervé Le Tellier, l'Ouvroir de littérature potentielle, lors de sa réunion n˚783 du 14 janvier 2026, a coopté à l’unanimité trois nouveaux membres. Il s’agit donc de Guillaume Marie, Louise Rose, et Samuel Deshayes.
17/01/2026, 08:50
La maison d’édition indépendante de bande dessinée Rouquemoute, basée à Nantes, change de diffuseur-distributeur. À compter du 1er février 2026, l’éditeur rejoint le catalogue de Dod&Cie, après dix années de collaboration avec BLDD Images. Ce changement intervient alors que Rouquemoute s’apprête à célébrer ses dix ans d’existence en 2026.
16/01/2026, 17:58
À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, le ministère de la Culture ouvre un fonds de soutien exceptionnel destiné à accompagner l’édition, la traduction et la réédition d’ouvrages majeurs consacrés à la photographie. Ce dispositif, annoncé par la ministre de la Culture Rachida Dati lors de la 28e édition de Paris Photo en novembre 2025, ambitionne de renforcer la visibilité de la création photographique française et internationale.
16/01/2026, 16:31
Visée par une campagne de dénigrement et par des dégradations pour une vitrine consacrée à la situation à Gaza, la librairie parisienne Violette and Co a été perquisitionnée par cinq policiers et un procureur de la République, ce mercredi 7 janvier. L'enseigne dénonce une « utilisation politisée de l’appareil policier et judiciaire » afin de « contrôler des espaces culturels et militants ».
16/01/2026, 13:28
Le livre est attaqué comme on rase une digue : discrètement, méthodiquement, à coups de lignes budgétaires. Pas de fracas, pas de censure officielle, mais une asphyxie organisée. Derrière les discours lyriques sur la lecture et les proclamations de « grande cause nationale », le projet de loi de finances 2026 taille dans le vif. Le monde du livre, habituellement fragmenté, se dresse d’un seul bloc. Non pour défendre un privilège, mais pour empêcher un effondrement. Celui d’un écosystème culturel. Et, plus loin encore, d’un pilier démocratique.
16/01/2026, 11:43
L’annonce est arrivée par courriel, dans une tonalité volontairement apaisée, presque didactique. « Artistes-auteurs : ce qui change pour votre protection sociale en 2026 ! » titrait l’Urssaf. Après plus d’une décennie de crises, de contentieux et de réformes avortées, le message se voulait celui d’une stabilisation enfin acquise. Sauf qu'à peine diffusé, il a ravivé une défiance profondément ancrée.
15/01/2026, 18:19
Du mouvement à Paris Librairies. L’association annonce l’arrivée d’Alice Kneusé au poste de déléguée générale. À partir de février, elle prendra la suite d’Elsa Pierrot, avec qui une période de passation est engagée tout au long du mois de janvier. La prise de fonctions définitive est prévue le 11 février.
15/01/2026, 17:40
Le même prénom, deux supports, une même histoire de courage. Olivia revient aujourd’hui en librairie, tandis que son adaptation animée s’apprête à rencontrer le public en salles le 21 janvier. Un double événement qui relance le parcours singulier de cette jeune héroïne née sous la plume de Maite Carranza.
15/01/2026, 17:08
En décembre 2022, à l'occasion du déplacement à Nice de Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, la librairie Les Parleuses avait exposé en vitrine Impunité d'Hélène Devynck, et affiché plusieurs messages, dont « Impunité » et « Qui sème l'impunité récolte la colère ». Les forces de l'ordre avaient recouvert les vitrines d'un rideau noir, afin de ne pas froisser le ministre, accusé de viol, mais bénéficiant d'un non-lieu prononcé en juillet 2022. Le tribunal administratif de Nice a annulé, ce 14 janvier, la décision de procéder à l’occultation de la librairie.
15/01/2026, 12:54
Dans le cadre du plan Culture et Ruralité, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé la généralisation du Pass Culture à l’ensemble de la population à partir de 2026. Présentée le 15 janvier à Saint-Dié-des-Vosges, cette ouverture vise à faire du Pass Culture un outil de repérage de l’offre culturelle de proximité, sans s’accompagner de crédits supplémentaires pour le grand public, dans un contexte de resserrement budgétaire du dispositif.
15/01/2026, 12:39
Colin Niel publiera son prochain ouvrage aux Éditions du Seuil, dans la collection Cadre rouge, au second semestre 2026. Un changement d’éditeur et de collection pour un auteur dont le parcours s’est construit à la frontière, puis au-delà, du roman policier.
15/01/2026, 11:15
L'Association des éditeurs et des libraires allemands (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) a rendu ses conclusions sur l'année 2025, observant un important recul du chiffre d'affaires de l'industrie du livre, à -2,9 %. Les librairies n'échappent pas à la tendance, avec des ventes à la baisse.
15/01/2026, 10:35
Pour les auteurices, s'engager sur les mers des négociations n'est pas sans risque, entre tempêtes de clauses contractuelles et remous liés à la mauvaise volonté de la partie adverse. Afin de prendre le large plus sereinement, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse met à disposition un guide ludique et synthétique sur les contrats d'édition et leurs subtilités...
15/01/2026, 09:33
La décision du Conseil d’État validant l’usage du point médian sur des plaques commémoratives à l’Hôtel de Ville de Paris continue d’alimenter la controverse. Après la réaction de l’Académie française, l’association Francophonie Avenir annonce, cette fois, son intention de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour contester le jugement, estimant que le dossier est « loin d’être terminé ».
14/01/2026, 18:44
Top ArticlesGrand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini “Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives
Commenter cet article