Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#International

Un appel aux bibliothécaires pour documenter les destructions à Gaza

L’initiative Reading in Gaza recherche actuellement des compétences de bibliothécaires afin de renforcer un travail de documentation consacré aux destructions de bibliothèques et d’infrastructures culturelles sur les territoires palestiniens. L’appel s’inscrit dans un projet plus large visant à préserver, recenser et rendre visible un patrimoine documentaire menacé ou détruit.

Le 21/01/2026 à 13:22 par Hocine Bouhadjera

| 4 Partages

Publié le :

21/01/2026 à 13:22

Hocine Bouhadjera

4

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Reading in Gaza s’est constituée comme une réponse immédiate à la destruction massive d’équipements culturels et éducatifs dans la bande de Gaza. Le projet part d’un constat simple : les bibliothèques, archives et lieux du savoir figurent parmi les cibles invisibles des conflits armés, alors même qu’ils jouent un rôle central dans la transmission, la mémoire collective et la reconstruction intellectuelle des sociétés.

L’initiative entend documenter ces destructions de manière rigoureuse, en produisant des données vérifiables, exploitables et accessibles, afin de sortir ces pertes culturelles de l’angle mort médiatique et institutionnel.

Deux profils de bibliothécaires recherchés

Dans ce cadre, Reading in Gaza lance un appel ciblé à destination de bibliothécaires, autour de deux types de compétences :

Bibliothécaires documentalistes capables de contribuer à l’élaboration de fiches de destruction de bibliothèques, en lien avec des personnes ressources présentes localement ou travaillant sur le terrain. Il s’agit notamment de recenser les établissements touchés, leur statut, leurs collections, leur rôle dans le tissu éducatif et culturel, ainsi que les circonstances connues de leur destruction ou de leur mise hors d’usage.

Bibliothécaires spécialisés dans le numérique ou l’ingénierie documentaire, en mesure d’accompagner la conception d’une architecture numérique dédiée. Cette plateforme doit permettre de centraliser les données collectées, d’organiser les ressources, d’assurer leur pérennité et leur accessibilité, tout en respectant des contraintes éthiques, techniques et sécuritaires.

Les missions proposées s’inscrivent dans un cadre bénévole.

Une plateforme pour documenter et préserver

Reading in Gaza ne se limite pas à un travail de recensement. L’objectif est également de construire une plateforme de ressources numériques, capable d’accueillir des données, des témoignages, des références bibliographiques et des éléments d’analyse sur les destructions culturelles.

Cette plateforme vise à constituer un outil de travail pour les chercheurs, les professionnels de l’information, les institutions culturelles et les organisations internationales, mais aussi un espace de mémoire face à l’effacement matériel des lieux du savoir.

Reading in Gaza s’inscrit dans une tradition internationale de protection du patrimoine culturel en contexte de conflit, à l’image des travaux menés sur la destruction des bibliothèques en ex-Yougoslavie, en Irak ou en Syrie. Le projet souligne que la disparition des bibliothèques ne constitue pas seulement une perte matérielle, mais un appauvrissement durable des capacités éducatives et intellectuelles des populations concernées.

Les porteurs de ce projet insistent également sur la nécessité de penser la protection de l’hospitalité intellectuelle, entendue comme la possibilité, pour une société, de continuer à accueillir le savoir, la lecture et la transmission, même dans des contextes de violence extrême.

Modalités de participation

Les personnes intéressées sont invitées à contacter la commission Livr’exil (livrexil@abf.asso.fr) de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF), chargée de centraliser les candidatures et de faire le lien avec Reading in Gaza. Une session de présentation approfondie du projet est prévue afin d’exposer les objectifs, les besoins concrets et les modalités d’engagement.

À LIRE - Gaza et ses bibliothèques en ruine : à la BnF, une voix s’élève

L’appel s’adresse prioritairement aux professionnels des bibliothèques, mais aussi plus largement aux spécialistes de la documentation et de l’ingénierie de l’information souhaitant mettre leurs compétences au service d’un projet patrimonial et documentaire à dimension internationale.

 Crédits photo : bâtiments détruits et endommagés dans la ville de Gaza (Al Jazeera English, CC BY-SA 2.0)

 
 
 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

À Lyon, les bibliothèques changent de rôle et deviennent aussi des lieux refuges

Longtemps perçues comme des havres de silence et de savoir, les bibliothèques publiques élargissent aujourd’hui leur champ d’action. À Lyon, elles s’inscrivent désormais dans une démarche plus large de protection et d’inclusion, assumant un rôle social renforcé au cœur de la cité. Depuis plusieurs années, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) affirme une vision de l’accueil qui dépasse la seule médiation culturelle : garantir à chacune et chacun un espace sûr, respectueux, accessible. Une ambition qui trouve un prolongement concret dans l’intégration au dispositif Angela.

09/01/2026, 17:23

ActuaLitté

Bientôt, un cadre officiel à la déontologie des bibliothécaires ?

Si la déontologie des bibliothécaires est au cœur de plusieurs textes interprofessionnels, il n'existe pas de cadre officiel à la déontologie des métiers des bibliothèques, constate un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR). Il propose d'y remédier par un document spécifique, interministériel, renforcé par des actions de formation et un vade-mecum.

06/01/2026, 15:14

ActuaLitté

Lyon : le maire veut transformer la Part-Dieu en “bibliothèque la plus créative d’Europe”

À deux mois des municipales, le maire écologiste sortant Grégory Doucet annonce une transformation complète de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, avec l’ambition affichée d’en faire « la bibliothèque la plus créative d’Europe ». Un chantier chiffré à 140 millions €, au cœur d'une campagne face, entre autres, à l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas.

06/01/2026, 14:26

ActuaLitté

Bibliothèque de Genève : le programme culturel de janvier à juin 2026

Concerts, expositions, rencontres, conférences et visites guidées rythmeront cette nouvelle saison, pensée comme une invitation à sortir, apprendre et partager des moments collectifs. L’ensemble des événements est gratuit, ouvert à toutes et tous, et se déploie sur les différents sites de l’institution.

06/01/2026, 12:19

ActuaLitté

Des bibliothèques et des CDI accessibles à tous les publics : mode d'emploi

D'accès libre et gratuit, les bibliothèques publiques s'efforcent à présent de renforcer l'accessibilité de leur bâtiment et de leurs collections, afin d'être véritablement ouvertes à tous les publics. Le ministère de la Culture a publié un guide détaillé, « pensé comme un outil de référence pour accompagner les professionnels sur le terrain », et ainsi appliquer l'accessibilité à tous les domaines d'activité.

05/01/2026, 11:37

ActuaLitté

33 000 réservations en 2025 : le service qui fait décoller le département d'Indre-et-Loire

La bibliothèque municipale Jean Chamboissier, à Bourgueil, franchit une étape qui simplifie grandement l’accès à la lecture et aux loisirs culturels. Depuis quelques mois, les habitants peuvent réserver en ligne des livres, disques, bandes dessinées, jeux et autres documents appartenant à la Bibliothèque départementale de Touraine puis venir les récupérer sur place — comme auparavant les Tourangeaux et Tourangelles le font déjà dans les bibliothèques du réseau. 

04/01/2026, 09:18

ActuaLitté

Strasbourg : l’accès à la culture devient gratuit dans 34 médiathèques dès à présent

Strasbourg ouvre ses médiathèques à toutes et tous et voici une gratuité qui change (enfin) l’accès à la culture pour plus de 500.000 habitants. À partir du 1er janvier 2026, une étape symbolique — et concrète — est franchie dans l’accès à la culture à Strasbourg : l’inscription dans les 34 médiathèques du réseau Pass’relle — couvrant la ville centre et l’Eurométropole — devient totalement gratuite pour toutes et tous.

03/01/2026, 19:45

ActuaLitté

La Bibliothèque nationale de France bat un nouveau record de fréquentation en 2025

En 2025, la Bibliothèque nationale de France a franchi un cap. Un de plus, et non des moindres. Avec plus de 1,9 million de visiteurs accueillis sur l’ensemble de ses sites, l’institution enregistre un nouveau record historique, en hausse de près de 14 % par rapport à 2024. Une dynamique qui confirme la place singulière de la BnF dans le paysage culturel, bien au-delà de son rôle patrimonial.

03/01/2026, 19:39

ActuaLitté

Punaises de lit : quand les bibliothèques doivent fermer… ou s’adapter

Un parasite minuscule, des conséquences bien réelles. De Paris à l’Oregon, les punaises de lit s’invitent là où on ne les attend pas : dans les bibliothèques, les salles de cinéma, ces lieux de calme et de partage que l’on imagine protégés des aléas domestiques.

27/12/2025, 10:50

ActuaLitté

Marseille : la Bibliobraderie de l’Alcazar revient pour une 3ᵉ édition

La grande « Bibliobraderie » de l’Alcazar fait son retour à Marseille pour une troisième édition, avec des milliers de livres en quête d’une seconde vie. 

11/12/2025, 17:22

ActuaLitté

Incendie criminel à Grenoble : une nouvelle bibliothèque ouvre à côté de l'ancienne

Huit mois après l’attaque à la voiture-bélier qui a ravagé la bibliothèque Chantal-Mauduit et son dojo dans le quartier Mistral, la Ville de Grenoble rouvre une bibliothèque temporaire à quelques mètres du bâtiment détruit. Tandis que les équipements transitoires entrent en service, les travaux de réhabilitation définitive du site d’origine se préparent, pour un chantier estimé entre trois et quatre années.

10/12/2025, 12:21

ActuaLitté

Loïc Froissart en résidence pour les 60 ans de La Petite Bibliothèque Ronde

Pour célébrer ses 60 ans, La Petite Bibliothèque Ronde lance une résidence artistique confiée à l’auteur-illustrateur Loïc Froissart. De novembre 2025 à juin 2026, il partagera le quotidien de l’institution à Clamart, animera des ateliers gratuits ouverts à tous et réalisera un portrait créatif de la bibliothèque, conçu avec les enfants et les familles dans l’Antenne temporaire.

10/12/2025, 10:18

ActuaLitté

Kiléma lance une collecte pour ouvrir son tiers-lieu en janvier 2026

Kiléma Éditions ouvrira début janvier 2026 un tiers-lieu dédié à la lecture, à la création et aux rencontres, dans la continuité de son engagement pour l’inclusion. L’entreprise à mission lance une collecte participative pour finaliser l’aménagement de cet espace parisien, qui rassemblera une librairie de livres adaptés, un café-restaurant, un espace de ressources et un coworking. 

02/12/2025, 16:11

ActuaLitté

BnF : grève et manifestation contre les coupes budgétaires et la suppression de postes

L’intersyndicale CGT–FSU–SUD de la Bibliothèque nationale de France appelle les agents à faire grève mardi 2 décembre, jour où sera présenté le budget 2026 de l’établissement au conseil d’administration. Une manifestation est annoncée à 14 heures place de la Bourse, avec un rendez-vous devant l’entrée Richelieu.

01/12/2025, 16:50

ActuaLitté

La Celle-Saint-Cloud dévoile sa nouvelle médiathèque : un tournant pour la ville

À La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), l’inauguration de la nouvelle médiathèque marque une étape symbolique du vaste programme de requalification urbaine engagé par la municipalité. L’équipement, installé dans le prolongement immédiat de l’Hôtel de Ville – où cohabitent théâtre, salles d’exposition, cinéma et services municipaux – s’inscrit dans une logique de continuité architecturale et de proximité culturelle. L’ambition affichée ? Transformer ce quartier central en un véritable pôle de vie publique, à la fois convivial, lisible et ouvert.

27/11/2025, 12:35

ActuaLitté

La BnF et la Bibliothèque vaticane signent un accord de coopération

La Bibliothèque apostolique vaticane et la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont conclu, lundi 17 novembre, un accord de coopération culturelle et scientifique lors d’une cérémonie organisée à la villa Bonaparte, siège de l’ambassade de France près le Saint-Siège. 

19/11/2025, 17:13

ActuaLitté

Paris : grève reconductible dans les bibliothèques à partir du 19 novembre

Les bibliothèques parisiennes entreront en grève reconductible à partir du mercredi 19 novembre. Les syndicats SUPAP-FSU, CGT et FO dénoncent une accumulation de décisions jugées « opaques, verticales et autoritaires » dans la mise en œuvre du Plan Lire à Paris 2 (PLAP2), porté par le Service des bibliothèques et de la lecture (SBL) et la Direction des affaires culturelles (DAC). 

18/11/2025, 16:23

ActuaLitté

Nouvelle Bpi : Rachida Dati souhaite “que cette implantation ne soit pas seulement provisoire”

Fermée depuis le 2 mars, dans le sillage de la fermeture progressive du Centre Pompidou - devenue totale le 22 septembre -, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) a retrouvé son public dès le mois d’août, désormais installée dans l’immeuble Lumière, avenue des Terroirs de France. À quelques encablures de la bibliothèque François-Mitterrand ou de la Cinémathèque française, elle s’inscrit dans un quartier vivant et bien desservi : un environnement pratique, même si elle y perd sa centralité.

13/11/2025, 19:04

ActuaLitté

Lyon : retour de la braderie de la Bibliothèque municipale

La traditionnelle braderie de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) revient le dimanche 16 novembre, de 10h à 17h, à la bibliothèque de la Part-Dieu.

24/10/2025, 15:34

ActuaLitté

À La Haye-Fouassière, la bibliothèque Babouillec devient le cœur culturel du village

La commune de La Haye-Fouassière, en Loire-Atlantique, vient d’inaugurer la bibliothèque Babouillec, un lieu qui se veut moderne et modulable, entièrement dédié à la lecture et à la culture. Réalisé par l’entreprise Demco-Diblio.

23/10/2025, 17:44

ActuaLitté

#ioleggoperché célèbre dix ans de lecture et de bibliothèques scolaires en Italie

Du 7 au 16 novembre, l’initiative de l’Association italienne des éditeurs (AIE) fête son dixième anniversaire. Elle mobilise plus de 4,2 millions d’élèves, 29.000 écoles et 4000 librairies à travers le pays. Une grande fête inaugurale aura lieu le 7 novembre, tandis que l’AIE annonce l’ouverture de cinq nouvelles bibliothèques scolaires dans des territoires fragiles du Sud.

22/10/2025, 16:55

ActuaLitté

Lyon : une journée de rencontre autour des photographies vernaculaires

Le jeudi 27 novembre 2025, le département Documentation régionale & Dépôt légal de la Bibliothèque municipale de Lyon, en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, organise une nouvelle journée professionnelle consacrée aux fonds photographiques. Cette quatrième édition mettra l’accent sur la dimension intime dans la photographie vernaculaire.

15/10/2025, 17:07

ActuaLitté

Livres empruntés, livres achetés : les deux visages du lectorat français

Alors que toutes les études montrent que la lecture tend à reculer dans la population française, le livre reste un pilier culturel et économique solide. Une nouvelle étude du Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du Ministère de la Culture, signée par Joeffrey Drouard et Marianne Lumeau, s’est penchée sur les différences entre deux modes d’accès à la littérature : l’achat et l’emprunt.

15/10/2025, 13:01

ActuaLitté

Grève des bibliothèques à Toulouse : les agents dénoncent le sous-effectif et le stress croissant

Des agents des bibliothèques municipales de Toulouse appellent à une grève et un rassemblement le mercredi 15 octobre à 10h, devant la Médiathèque José Cabanis. Une mobilisation soutenue par le syndicat CGT Mairie de Toulouse, qui alerte sur une situation jugée « intenable » dans les établissements du réseau.

13/10/2025, 18:11

ActuaLitté

Strasbourg : une journée d'étude autour du pluralisme en bibliothèque

Coorganisées par la Bibliothèque publique d'information et la Ville de Strasbourg, les rencontres « Comment faire vivre le pluralisme en bibliothèque ? » prolongent la journée d’étude tenue à Paris le 8 avril 2025 et s’inscrivent dans la continuité du congrès 2025 de l’Association des bibliothécaires de France. Les échanges aborderont les menaces sur le pluralisme et la liberté de programmation, les outils pour y faire face, l’organisation du débat au sein des établissements ou encore la prise en compte de l’inclusion dans la diversité des collections.

09/10/2025, 11:56

ActuaLitté

Elles ont la cote : 6,9 millions d'usagers inscrits dans les bibliothèques

Les Français et Françaises plébiscitent les bibliothèques et médiathèques publiques, avec un nombre d'inscrits particulièrement élevé, à 6,9 millions, selon l'estimation du ministère de la Culture. La contribution forfaitaire de l'État au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, elle, dépasse les 10 millions €.

09/10/2025, 09:44

ActuaLitté

“Les bibliothèques comptent” : le ministère prend des mesures

Se félicitant de la participation de 1585 bibliothèques et médiathèques à l'opération « Biblis en folie », le ministère de la Culture annonce sa reconduction en 2026, les 2, 3 et 4 octobre. Et met en branle une nouvelle méthode de comptage, afin de mieux mesurer la fréquentation des établissements et ainsi « valoriser ce premier service culturel de proximité ».

08/10/2025, 15:27

ActuaLitté

Québec : les bibliothèques publiques au coeur du débat municipal

L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une campagne destinée à sensibiliser les candidates et candidats à l’importance des bibliothèques publiques, véritables alliées du développement et du bien-être des communautés.

01/10/2025, 15:50

ActuaLitté

Bibliothèques : le référentiel national des compétences revu et actualisé

Présenté en 2022 à l'occasion des Assises de la formation en bibliothèque territoriale, le référentiel national des compétences posait un cadre bienvenu pour l'évolution des carrières, mais aussi l'élaboration des fiches de postes, entre autres. Le ministère de la Culture en publie une nouvelle version, mise à jour et enrichie.

30/09/2025, 12:13

ActuaLitté

Vers un changement de direction pour la BNU de Strasbourg

Après deux mandats de cinq années chacun à la direction de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNUS), Alain Colas est sur le départ. Le ministère chargé de l'Enseignement supérieur recherche les candidats à même de lui succéder, pour une entrée en fonction à partir du 1er janvier 2026.

29/09/2025, 09:44

ActuaLitté

La Bibliothèque publique d'information se cherche une nouvelle direction

Le poste de directeur de la Bibliothèque publique d'information (Bpi) sera vacant à compter du 1er janvier 2026, annonce le ministère de la Culture. Conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques sont invités à postuler, tandis que l'actuelle directrice, Christine Carrier, termine son troisième mandat.

19/09/2025, 10:38

ActuaLitté

Neuilly-sur-Seine a inauguré la médiathèque Jean d’Ormesson

La nouvelle Médiathèque Jean d’Ormesson a été ouverte au public le mardi 9 septembre 2025, au 167 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine, au sein du nouvel Espace culturel Jean d’Ormesson. Cet établissement culturel couvre une surface d’environ 3000 m². 

17/09/2025, 18:11

ActuaLitté

Vente des terrains de la Bibliothèque du Québec : la mobilisation a eu raison du projet

Après deux ans de controverse et une mobilisation citoyenne soutenue, Hydro-Québec renonce à implanter son poste électrique sur les terrains de la Grande Bibliothèque du Québec. Jugé incompatible avec la mission culturelle de l’institution et dénoncé pour les menaces qu’il faisait peser sur son développement futur, le projet est relocalisé sur le site de l’ex-hôpital de la Miséricorde.

16/09/2025, 13:14

ActuaLitté

Dijon, Aix-en-Provence, Lille... L'État soutient des projets de bibliothèques

Les ministères de la Culture et de l'Aménagement des territoires et de la Décentralisation ont communiqué le montant de la troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, au titre de l'année 2025. 7,75 millions € sont répartis entre 7 personnes morales, pour différents projets.

12/09/2025, 16:21

ActuaLitté

Mobilisation du 10 septembre : la BnF répond présente

À la Bibliothèque nationale de France, l’intersyndicale CGT-FSU-SUD Culture appelle à une journée de mobilisation le mercredi 10 septembre, avec un rassemblement prévu à 9h30 sur le site Richelieu, entrée rue Vivienne.

09/09/2025, 17:00

ActuaLitté

Communiquer sans saturer, le défi des bibliothèques universitaires

Du 1er au 3 octobre prochain, à La Cité des Congrès de Nantes, l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) organise son 54e congrès. Celui-ci s'articule autour de la notion de communication, dans un contexte de saturation d'informations des publics, qu'il s'agisse d'étudiants, d'enseignants-chercheurs ou de partenaires...

02/09/2025, 12:15

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Au Texas, des passages de Platon censurés dans un cours universitaire

À l’université Texas A&M, un professeur de philosophie a été contraint de retirer des passages du Banquet de Platon de son enseignement avant le début du semestre de printemps. La décision découle de nouvelles règles internes excluant certains contenus liés aux « questions de genre et de sexualité » dans les cours du tronc commun. 

21/01/2026, 14:19

ActuaLitté

Buenos Aires, laboratoire urbain de la lecture et “paradis du livre”

À Buenos Aires, le livre n’est pas un simple produit culturel : il structure l’espace urbain. C’est le constat dressé par El País dans un long portrait publié le 17 janvier 2026, qui décrit la capitale argentine comme un véritable « paradis du livre » — une ville où les librairies ne se contentent pas d’occuper l’espace urbain : elles le structurent, le rythment, parfois même le définissent. Ici, la librairie n’est ni un simple point de vente ni un sanctuaire réservé aux initiés. Elle est un lieu de passage, de débat, de refuge.

21/01/2026, 13:01

ActuaLitté

Une librairie-fleuriste s'apprête à éclore dans le centre-ville de Dijon

Après deux ans de réflexion et de préparation, Pauline Morin s'apprête à faire fleurir son projet d'enseigne à Dijon, au 30, rue Piron. La Passeuse de Rêves se présente comme une proposition atypique, qui mêlera les deux passions de sa gérante, la lecture et les fleurs. L'ouverture est prévue dans quelques semaines...

21/01/2026, 12:33

ActuaLitté

Édition et audiovisuel : la SCELF devient membre de l’AMAPA

La SCELF, la Société Civile des Editeurs de Langue Française, annonce son adhésion à l’AMAPA, l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel, une décision validée à l’unanimité par le conseil d’administration de l’association. Ce rapprochement vise à améliorer le dialogue entre éditeurs et acteurs de l’audiovisuel. Il doit notamment faciliter le règlement des différends liés aux adaptations audiovisuelles par la médiation, sans passer par une procédure judiciaire. 

21/01/2026, 10:41

ActuaLitté

L'élargissement de la publicité pour le livre à la télé, une réforme à zapper ?

Plus de publicité pour les livres à la télévision, tel était le souhait de Rachida Dati, exprimé en début d'année 2024. Un bon moyen de promouvoir le livre et la lecture, selon elle, mais, assurément, un étrange combat pour une ministre de la Culture. Après la publication des résultats d'une « expérimentation » sur les chaines de la TNT, le monde du livre oscille entre rejet, circonspection ou simple désintérêt pour la question.

20/01/2026, 13:30

ActuaLitté

Édition : les Messageries de la Cité relancent Le Lys Bleu

Un nouvel acteur indépendant fait son entrée dans le paysage de l’édition française. Les Messageries de la Cité annoncent la reprise du Lys Bleu Éditions, maison connue pour son ouverture et la diversité de son catalogue. Derrière cette opération, une volonté affirmée : engager une transformation de fond, à la fois éditoriale et structurelle, et donner à la maison un nouvel élan.

20/01/2026, 13:08

ActuaLitté

Mort de Coluche : un roman anniversaire sur l’accident, 40 ans déjà

Le 19 juin 1986, Coluche trouvait la mort sur la route après une collision avec un camion. Quarante ans plus tard, l’humoriste n’a pas disparu des mémoires : ses mots, son insolence et son rire continuent d’imprégner les esprits. Un accident qui a marqué toute une génération. Ce jour-là, Coluche, accompagné de deux amis, rejoignait Opio depuis Cannes.

20/01/2026, 11:28

ActuaLitté

Rouquemoute célèbre ses 10 ans et prépare son festival

La maison d’édition Rouquemoute célèbre cette année ses dix ans d’existence. Fondée en 2016, dans le sillage du Centre de culture et d’information sur le monde arabe créé en 1981, la structure indépendante entame 2026 avec un programme dense, marqué par des changements structurants, une forte présence au Grand Off d’Angoulême et plusieurs événements festifs à Nantes.

19/01/2026, 17:24

ActuaLitté

Livre et culture : une pétition contre les coupes budgétaires prévues en 2026

Face aux baisses budgétaires prévues dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, des professionnels du livre lancent une pétition pour alerter l’opinion publique et les parlementaires sur les risques encourus par le secteur. 

19/01/2026, 16:10

ActuaLitté

From the River to the Sea : ce qu'en dit la Commission de contrôle des livres jeunesse

Le 7 janvier dernier, la librairie Violette and Co était visée par une perquisition de police, menée par 5 agents et un procureur de la République. Un événement considérable, qui a choqué toute une profession, dont l'objectif revendiqué était la saisie d'un livre de coloriage pour enfants, From the River to the Sea (Social Bandit Media). Évoquant la situation palestinienne, le titre a reçu en fin d'année 2025 un avis défavorable de la très contestée Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.

19/01/2026, 15:14

ActuaLitté

Dino Attanasio, doyen de la BD et figure du journal Tintin, est mort à 100 ans

Les éditions Le Lombard annoncent le décès de Dino Attanasio, figure majeure de la bande dessinée européenne. Dessinateur historique du journal Tintin, créateur de Spaghetti et premier illustrateur de Bob Morane en bande dessinée, il s’est éteint à l’âge de 100 ans. Auteur prolifique, il a traversé plus d’un demi-siècle d’histoire de la BD franco-belge, laissant une œuvre marquée par la diversité des styles et des collaborations.

19/01/2026, 12:22

ActuaLitté

Julian Barnes : la leucémie et ses adieux à la fiction, avec Départ(s)

À quelques jours de son 80ᵉ anniversaire, l’écrivain britannique Julian Barnes, figure tutélaire de la littérature contemporaine, s’est ouvert publiquement sur sa lutte contre un cancer du sang tout en dévoilant Départ(s), son dernier ouvrage, publié en France par les éditions Stock (trad. Jean-Pierre Aoustin). L’annonce, à la fois sobre et intense, donne à ce moment une résonance singulière : celle d’une carrière littéraire qui se conclut sous le signe de la lucidité et de la fragilité humaine.

19/01/2026, 11:21

ActuaLitté

Un livre n'est pas toujours un livre, rappelle la justice administrative

Les logiques fiscales sont parfois subtiles. À Rouen, le tribunal administratif vient ainsi de souligner qu'un livre n'est pas toujours un livre, d'après le code général des impôts, et la société Dis-moi tout en a fait les frais. Visée par un rappel de TVA, elle a tenté de contester ce dernier, sans succès, en raison du caractère très particulier des ouvrages qu'elle vend...

19/01/2026, 10:53

ActuaLitté

Qui sont les éditeurs indépendants en Île-de-France ? Une grande étude est lancée

Combien sont-elles, où sont-elles implantées, quel poids réel représentent-elles dans l’écosystème du livre ? L’édition indépendante francilienne fait l’objet d’une nouvelle enquête d’ampleur, lancée par l’EDIF, l'association de l’édition indépendante en Île-de-France. Une initiative attendue de longue date, alors qu’aucune étude de référence n’a été menée sur le territoire depuis près de dix ans.

19/01/2026, 07:00

ActuaLitté

Municipales 2026 : Rachida Dati quitte le gouvernement pour Paris

Ce dimanche 18 janvier, un secret de polichinelle a finalement pris fin : Rachida Dati a confirmé qu’elle quitterait prochainement le gouvernement. Et ce, pour se consacrer pleinement à sa campagne en vue de devenir maire de Paris lors des élections municipales de mars prochain. Sur l’antenne de France Inter, l’information a fait son petit effet…

18/01/2026, 18:46

ActuaLitté

George RR Martin : achever The Winds of Winter, ou mourir en essayant...

Pour des millions de lecteurs et de spectateurs, le nom de George R.R. Martin reste étroitement associé à l’univers foisonnant de A Song of Ice and Fire, œuvre dont la conclusion fait figure d’énigme aussi insaisissable que les intrigues politiques de Westeros. Quatorze ans après A Dance with Dragons, l’auteur poursuit inlassablement l’écriture de The Winds of Winter, tandis que ses rapports avec l’une des adaptations télévisuelles de son œuvre, House of the Dragon, se sont ouvertsement détériorés.

18/01/2026, 10:49

ActuaLitté

250 000 livres menacés : l’humidité menace une bibliothèque historique en Italie

Près de quatre mois désormais que la Biblioteca Civica Carlo Bonetta demeure fermée au public : en cause des raisons de sécurité et de conservation. Située à Pavie (Lombardie - Italie) elle incarne plus qu’un simple lieu de lecture : un symbole de l’urgence à protéger un héritage culturel menacé par des années de dégradations structurelles, d’humidité et d’infiltrations.

18/01/2026, 10:34

ActuaLitté

Royaume-Uni : un plan inédit pour sauver les livres rares en bibliothèque

Dans un paysage académique marqué par des pressions financières croissantes et des espaces de stockage limités, les bibliothèques universitaires et nationales du Royaume-Uni ont lancé une initiative collective susceptible de réinventer la gestion des collections imprimées.

17/01/2026, 10:24

ActuaLitté

Colère des éditeurs à Rome : un salon mobilisé contre une maison “fasciste”

À Rome, les livres n’ont pas disparu. Pourtant, durant un après-midi, ce sont bien des étagères fantômes qui ont saisi les visiteurs. Des stands entiers, recouverts de draps gris, comme si l’on avait voulu effacer symboliquement la parole éditoriale. Derrière ce geste théâtral se joue une crise plus profonde : celle d’un secteur du livre qui expose au grand jour ses tensions internes, ses luttes d’influence et ses fractures idéologiques. Une image forte, lourde de sens, qui rappelle que la culture n’est jamais un territoire neutre.

17/01/2026, 10:06

ActuaLitté

Solidarité et lecture : les pompiers moldaves mobilisés pour les enfants

À Chișinău, la campagne “Biblioteca de sub brad” aura pris une ampleur nouvelle avec la participation des pompiers, transformés en collecteurs de livres. L'initiative, portée depuis plusieurs années durant la période des fêtes, aura rassemblé environ 8000 ouvrages, et ce pour répondre aux besoins d'accès à la culture pour les populations vulnérables. Mais les services publics s'engagent ici dans une démarche qui va bien au-delà de leur mission traditionnelle.

17/01/2026, 09:29

ActuaLitté

Guillaume Marie, Louise Rose, et Samuel Deshayes, nouveaux membres de l'Oulipo

Dans un communiqué de son président, Hervé Le Tellier, l'Ouvroir de littérature potentielle, lors de sa réunion n˚783 du 14 janvier 2026, a coopté à l’unanimité trois nouveaux membres. Il s’agit donc de Guillaume Marie, Louise Rose, et Samuel Deshayes.

17/01/2026, 08:50

ActuaLitté

Les éditions Rouquemoute changent de diffuseur-distributeur

La maison d’édition indépendante de bande dessinée Rouquemoute, basée à Nantes, change de diffuseur-distributeur. À compter du 1er février 2026, l’éditeur rejoint le catalogue de Dod&Cie, après dix années de collaboration avec BLDD Images. Ce changement intervient alors que Rouquemoute s’apprête à célébrer ses dix ans d’existence en 2026.

16/01/2026, 17:58

ActuaLitté

Un fonds inédit pour soutenir l’édition photo en 2026 : voici comment en bénéficier

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, le ministère de la Culture ouvre un fonds de soutien exceptionnel destiné à accompagner l’édition, la traduction et la réédition d’ouvrages majeurs consacrés à la photographie. Ce dispositif, annoncé par la ministre de la Culture Rachida Dati lors de la 28e édition de Paris Photo en novembre 2025, ambitionne de renforcer la visibilité de la création photographique française et internationale.

16/01/2026, 16:31

ActuaLitté

Perquisitionnée, Violette and Co dénonce des “agissements de police politique”

Visée par une campagne de dénigrement et par des dégradations pour une vitrine consacrée à la situation à Gaza, la librairie parisienne Violette and Co a été perquisitionnée par cinq policiers et un procureur de la République, ce mercredi 7 janvier. L'enseigne dénonce une « utilisation politisée de l’appareil policier et judiciaire » afin de « contrôler des espaces culturels et militants ».

16/01/2026, 13:28

ActuaLitté

Hachette : Diff Diffusion recrute un nouveau responsable des ventes

Diff Diffusion, filiale du groupe Hachette, confie la responsabilité de ses ventes à Pierre Marie Dubreucq. 

16/01/2026, 12:09

ActuaLitté

Budget 2026 : la filière du livre accuse l’État d’un “effondrement programmé”

Le livre est attaqué comme on rase une digue : discrètement, méthodiquement, à coups de lignes budgétaires. Pas de fracas, pas de censure officielle, mais une asphyxie organisée. Derrière les discours lyriques sur la lecture et les proclamations de « grande cause nationale », le projet de loi de finances 2026 taille dans le vif. Le monde du livre, habituellement fragmenté, se dresse d’un seul bloc. Non pour défendre un privilège, mais pour empêcher un effondrement. Celui d’un écosystème culturel. Et, plus loin encore, d’un pilier démocratique.

16/01/2026, 11:43

ActuaLitté

Artistes-auteurs : derrière la réforme 2026, une gouvernance toujours contestée

L’annonce est arrivée par courriel, dans une tonalité volontairement apaisée, presque didactique. « Artistes-auteurs : ce qui change pour votre protection sociale en 2026 ! » titrait l’Urssaf. Après plus d’une décennie de crises, de contentieux et de réformes avortées, le message se voulait celui d’une stabilisation enfin acquise. Sauf qu'à peine diffusé, il a ravivé une défiance profondément ancrée. 

15/01/2026, 18:19

ActuaLitté

Alice Kneusé prend la suite d’Elsa Pierrot à Paris Librairies

Du mouvement à Paris Librairies. L’association annonce l’arrivée d’Alice Kneusé au poste de déléguée générale. À partir de février, elle prendra la suite d’Elsa Pierrot, avec qui une période de passation est engagée tout au long du mois de janvier. La prise de fonctions définitive est prévue le 11 février.

15/01/2026, 17:40

ActuaLitté

Olivia, du roman à l’animation : une héroïne entre librairie et cinéma

Le même prénom, deux supports, une même histoire de courage. Olivia revient aujourd’hui en librairie, tandis que son adaptation animée s’apprête à rencontrer le public en salles le 21 janvier. Un double événement qui relance le parcours singulier de cette jeune héroïne née sous la plume de Maite Carranza.

15/01/2026, 17:08

ActuaLitté

Les Éditions du Seuil recrutent une nouvelle responsable marketing

Les Éditions du Seuil accueillent Meghann Spinella au poste de responsable marketing. 

15/01/2026, 13:49

ActuaLitté

L'État condamné pour avoir occulté la vitrine de la librairie féministe Les Parleuses

En décembre 2022, à l'occasion du déplacement à Nice de Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, la librairie Les Parleuses avait exposé en vitrine Impunité d'Hélène Devynck, et affiché plusieurs messages, dont « Impunité » et « Qui sème l'impunité récolte la colère ». Les forces de l'ordre avaient recouvert les vitrines d'un rideau noir, afin de ne pas froisser le ministre, accusé de viol, mais bénéficiant d'un non-lieu prononcé en juillet 2022. Le tribunal administratif de Nice a annulé, ce 14 janvier, la décision de procéder à l’occultation de la librairie.

15/01/2026, 12:54

ActuaLitté

En 2026, l'application Pass Culture s'ouvre à toute la population

Dans le cadre du plan Culture et Ruralité, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé la généralisation du Pass Culture à l’ensemble de la population à partir de 2026. Présentée le 15 janvier à Saint-Dié-des-Vosges, cette ouverture vise à faire du Pass Culture un outil de repérage de l’offre culturelle de proximité, sans s’accompagner de crédits supplémentaires pour le grand public, dans un contexte de resserrement budgétaire du dispositif.

15/01/2026, 12:39

ActuaLitté

Colin Niel quitte le Rouergue pour son prochain livre au Seuil

Colin Niel publiera son prochain ouvrage aux Éditions du Seuil, dans la collection Cadre rouge, au second semestre 2026. Un changement d’éditeur et de collection pour un auteur dont le parcours s’est construit à la frontière, puis au-delà, du roman policier.

15/01/2026, 11:15

ActuaLitté

2025 marqué par un net repli du marché du livre allemand

L'Association des éditeurs et des libraires allemands (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) a rendu ses conclusions sur l'année 2025, observant un important recul du chiffre d'affaires de l'industrie du livre, à -2,9 %. Les librairies n'échappent pas à la tendance, avec des ventes à la baisse.

15/01/2026, 10:35

ActuaLitté

Un guide pour orienter les auteurs sur les mers des négociations contractuelles

Pour les auteurices, s'engager sur les mers des négociations n'est pas sans risque, entre tempêtes de clauses contractuelles et remous liés à la mauvaise volonté de la partie adverse. Afin de prendre le large plus sereinement, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse met à disposition un guide ludique et synthétique sur les contrats d'édition et leurs subtilités...

15/01/2026, 09:33

ActuaLitté

Après le Conseil d’État, l’écriture inclusive portée devant la justice européenne

La décision du Conseil d’État validant l’usage du point médian sur des plaques commémoratives à l’Hôtel de Ville de Paris continue d’alimenter la controverse. Après la réaction de l’Académie française, l’association Francophonie Avenir annonce, cette fois, son intention de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour contester le jugement, estimant que le dossier est « loin d’être terminé ». 

14/01/2026, 18:44

Top Articles

Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini “Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.