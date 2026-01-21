Un appel aux bibliothécaires pour documenter les destructions à Gaza

Reading in Gaza s’est constituée comme une réponse immédiate à la destruction massive d’équipements culturels et éducatifs dans la bande de Gaza. Le projet part d’un constat simple : les bibliothèques, archives et lieux du savoir figurent parmi les cibles invisibles des conflits armés, alors même qu’ils jouent un rôle central dans la transmission, la mémoire collective et la reconstruction intellectuelle des sociétés.

L’initiative entend documenter ces destructions de manière rigoureuse, en produisant des données vérifiables, exploitables et accessibles, afin de sortir ces pertes culturelles de l’angle mort médiatique et institutionnel.

Deux profils de bibliothécaires recherchés

Dans ce cadre, Reading in Gaza lance un appel ciblé à destination de bibliothécaires, autour de deux types de compétences :

Bibliothécaires documentalistes capables de contribuer à l’élaboration de fiches de destruction de bibliothèques, en lien avec des personnes ressources présentes localement ou travaillant sur le terrain. Il s’agit notamment de recenser les établissements touchés, leur statut, leurs collections, leur rôle dans le tissu éducatif et culturel, ainsi que les circonstances connues de leur destruction ou de leur mise hors d’usage.

Bibliothécaires spécialisés dans le numérique ou l’ingénierie documentaire, en mesure d’accompagner la conception d’une architecture numérique dédiée. Cette plateforme doit permettre de centraliser les données collectées, d’organiser les ressources, d’assurer leur pérennité et leur accessibilité, tout en respectant des contraintes éthiques, techniques et sécuritaires.

Les missions proposées s’inscrivent dans un cadre bénévole.

Une plateforme pour documenter et préserver

Reading in Gaza ne se limite pas à un travail de recensement. L’objectif est également de construire une plateforme de ressources numériques, capable d’accueillir des données, des témoignages, des références bibliographiques et des éléments d’analyse sur les destructions culturelles.

Cette plateforme vise à constituer un outil de travail pour les chercheurs, les professionnels de l’information, les institutions culturelles et les organisations internationales, mais aussi un espace de mémoire face à l’effacement matériel des lieux du savoir.

Reading in Gaza s’inscrit dans une tradition internationale de protection du patrimoine culturel en contexte de conflit, à l’image des travaux menés sur la destruction des bibliothèques en ex-Yougoslavie, en Irak ou en Syrie. Le projet souligne que la disparition des bibliothèques ne constitue pas seulement une perte matérielle, mais un appauvrissement durable des capacités éducatives et intellectuelles des populations concernées.

Les porteurs de ce projet insistent également sur la nécessité de penser la protection de l’hospitalité intellectuelle, entendue comme la possibilité, pour une société, de continuer à accueillir le savoir, la lecture et la transmission, même dans des contextes de violence extrême.

Modalités de participation

Les personnes intéressées sont invitées à contacter la commission Livr’exil (livrexil@abf.asso.fr) de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF), chargée de centraliser les candidatures et de faire le lien avec Reading in Gaza. Une session de présentation approfondie du projet est prévue afin d’exposer les objectifs, les besoins concrets et les modalités d’engagement.

L’appel s’adresse prioritairement aux professionnels des bibliothèques, mais aussi plus largement aux spécialistes de la documentation et de l’ingénierie de l’information souhaitant mettre leurs compétences au service d’un projet patrimonial et documentaire à dimension internationale.

Crédits photo : bâtiments détruits et endommagés dans la ville de Gaza (Al Jazeera English, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com