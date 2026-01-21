Au Texas, des passages de Platon censurés dans un cours universitaire

Le cours concerné est une introduction aux grandes questions morales contemporaines, destinée à des étudiants de premier cycle. Parmi les œuvres étudiées figurait le Banquet de Platon, dialogue philosophique abordant la nature de l’amour, du désir et des relations humaines. Certains passages évoquent explicitement des relations homosexuelles.

Ces extraits ont été jugés « incompatibles » avec les règles désormais appliquées à Texas A&M. L’enseignant a reçu l’instruction de les retirer ou de modifier le contenu du cours, sous peine de voir celui-ci requalifié ou confié à un autre professeur. La décision ne concerne pas l’ensemble de l’œuvre de Platon, mais des passages précis.

D'après le média Them, le professeur a donc choisi de remplacer ces lectures par un module consacré à la liberté d’expression et aux mécanismes de censure, en utilisant la situation elle-même comme point de départ pour une réflexion philosophique avec ses étudiants.

Un contrôle renforcé des contenus pédagogiques

Cette décision suit une politique généralisée des programmes menés au sein de la Texas A&M University. Des centaines de cours ont été examinés par intelligence artificielle afin de vérifier leur conformité avec une politique interdisant l’enseignement de ce que l’administration qualifie d’« idéologie raciale ou de genre » dans le tronc commun, explique Texas Tribune.

Les nouvelles règles imposent une validation préalable des plans de cours et autorisent des révisions après leur mise en place. Un dispositif de signalement permet également de remonter des contenus jugés non conformes. Dans ce cadre, plusieurs cours ont été modifiés, déplacés hors du tronc commun ou supprimés, parfois après le début du semestre.

Une université majeure au cœur de tensions politiques

Texas A&M est une université publique située à College Station, au Texas. Issue d’un établissement historiquement tourné vers la formation militaire et scientifique, elle fait aujourd’hui partie d’un vaste réseau universitaire public et compte parmi les plus grandes universités du pays. Elle conserve une forte tradition militaire à travers son corps de cadets, tout en couvrant l’ensemble des disciplines académiques.

Ces dernières années, PEN America a souligné que l’université avait été le théâtre de plusieurs controverses liées à sa gouvernance et à l’encadrement des contenus académiques. Des décisions touchant aux programmes, aux recrutements et aux conférences ont suscité des débats nationaux, notamment sur l’indépendance des universités publiques face aux pressions politiques.

L’affaire Platon s’inscrit dans cette série de tensions, dans un État où les universités sont étroitement surveillées sur les questions de genre, de sexualité et de diversité.

Un héritage politique lié à l’ère Trump

Ces politiques universitaires ont une continuité idéologique avec les combats menés durant les présidences de Donald Trump. Les notions d’« idéologie de genre » et d’« endoctrinement », aujourd’hui utilisées pour justifier la révision des programmes, faisaient déjà partie du vocabulaire politique promu par son administration.

L'agence Associated Press souligne que, sous Donald Trump, plusieurs initiatives fédérales avaient visé les programmes liés à la diversité, à l’identité de genre ou aux études critiques, en particulier dans l’enseignement supérieur. Les débats sur le contenu des cours et le rôle des universités dans la diffusion d’idées jugées progressistes ont alors pris une dimension nationale.

Par ailleurs, peu après son investiture, le président américain a multiplié les listes de centaines de termes que les agences fédérales et leurs représentants devaient « éviter », dont « genre », « non binaire », « LGBT », « personne enceinte », mais aussi « changement climatique », « femme » ou « noir ». Autant de réalités qui se retrouvent, par la même occasion, facilement écartées des projets de recherche universitaires, puisque l'accès aux aides fédérales n'est plus d'actualité.

À Texas A&M, les règles actuelles sont portées par des responsables et des instances proches de ces orientations politiques réactionnaires. Pour les organisations de défense de la liberté académique, l’exclusion partielle de Platon illustre la manière dont des cadres idéologiques forgés au niveau fédéral continuent d’influencer les politiques éducatives locales.

La liberté académique menacée

Des associations de professeurs et des organisations de défense de la liberté d’expression comme le PEN America, cité précédemment, ou encore l'AAUP (American Association of University Professors) ont dénoncé la décision, estimant qu’elle crée un précédent préoccupant. Selon elles, limiter l’accès à des textes classiques pour des raisons idéologiques remet en cause le principe même de l’enseignement universitaire.

Au-delà du cas de Platon, l’inquiétude porte sur la capacité des enseignants à traiter librement des œuvres, des idées et des débats fondamentaux sans craindre de sanctions administratives. Plusieurs observateurs redoutent un appauvrissement durable des contenus enseignés.

Crédits photo : Platon, painted portrait ; Thierry Ehrmann ; CC BY 2.0

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com