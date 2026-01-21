Spotify avance un outil pour synchroniser livre audio et ouvrage imprimé

La plateforme de distribution numérique, Spotify, cofondée en 2006 par Daniel Ek et Martin Lorentzon, s'est imposée comme l'un des acteurs majeurs du secteur, doté d'un catalogue conséquent qui aurait attiré 713 millions d'utilisateurs actifs fin 2025, d'après le bilan communiqué par l'entreprise.

La société, d'abord centrée sur la musique, a diversifié ses activités en accueillant les podcasts, puis les livres audio, dans son offre. En octobre 2024, Spotify inaugurait ainsi, en France, un vaste catalogue de plus de 200.000 livres audio, incluant plus de 15.000 titres en français. Une offre accessible aux abonnés Premium, dotés de 12 heures d'écoute de livres audio par mois et d'un recours possible à des « recharges » de 10 heures, pour 9,99 €.

Afin d'étendre son offre, Spotify s'est associé en 2025 avec ElevenLabs, connue pour sa technologie de synthèse vocale avancée, pour offrir une narration vocale numérique aux auteurs, leur permettant de créer des livres audio en 29 langues. Ces ouvrages sont ainsi « lus » par une voix de synthèse générée à l'aide d'une intelligence artificielle vocale.

Un choix stratégique polémique, alors que Spotify est également critiqué, dans le domaine musical, pour sa large ouverture aux contenus générés par des intelligences artificielles. Enfin, son cofondateur Daniel Ek est pour sa part visé pour des investissements, à l'aide des bénéfices de la plateforme, dans l'entreprise allemande Helsing SE, qui développe des drones de combat et d'autres armes utilisant... l'intelligence artificielle.

Une innovation pour la lecture

Le média Android Authority s'est penché sur la version 9.1.18.282 de l'application Spotify, avant d'y découvrir, au sein du code, quelques lignes relatives à un outil inédit, nommé « Page Match » (« correspondance de pages », en français), qui s'appuie sur une technologie de reconnaissance de caractères.

Celui-ci permet tout simplement de scanner la page d'un livre imprimé, à l'aide de la caméra de son smartphone, afin que l'application Spotify ouvre automatiquement l'équivalent audio, à l'endroit correspondant. Cette fonctionnalité fonctionnerait dans les deux sens : l'application pourrait ainsi indiquer à quelle page de l'exemplaire imprimé correspond un passage dans un livre audio.

Si le titre scanné n'est pas disponible dans la bibliothèque Spotify de l'utilisateur, il serait alors invité à l'acquérir.

« Page Match » serait ainsi particulièrement adapté pour les lecteurs hybrides, qui passent d'un exemplaire imprimé à sa version audio. Android Authority suggère une praticité élevée pour les membres d'un club de lecture, par exemple, où certains pourront lire sur papier et d'autres préférer l'écoute.

Au-delà, difficile de prédire le succès d'une telle fonctionnalité. La 13e édition du baromètre des usages du livre, réalisée par Médiamétrie en début d'année 2024, estimait que seuls 3 % des lecteurs de livres cumulaient 4 supports (imprimé, numérique, audio physique et audio numérique). Cette même étude indiquait toutefois que 44 % des auditeurs de livres audio utilisaient 3 supports (imprimé, numérique, audio), sans préciser si cette lecture hybride s'appliquait à un seul et même titre...

Android Authority entend, dans « Page Match », un écho à la fonctionnalité « Whispersync for Voice » d'Amazon, laquelle permet de naviguer d'un livre numérique Kindle à un livre audio numérique Audible sans perdre le fil de sa lecture.

Pour l'instant, « Page Match » n'est pas disponible, et devrait logiquement être réservé aux marchés où Spotify propose déjà des livres audio.

Photographie : illustration, Focal Foto, CC BY-NC 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com