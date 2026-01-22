John Harvey, chronique noire de l’Angleterre des années Thatcher

Dans l’univers abondant et varié du polar britannique, John Harvey est l’un de nos écrivains préférés.

Avec la série des enquêtes du policier Charles Resnick, cet auteur — qui va aujourd’hui sur ses 90 ans — s’est fait une spécialité de la peinture sociale des années Thatcher dans une ville provinciale du centre de l’Angleterre : Nottingham, dans la région des Midlands.

Les années perdues est la cinquième enquête de Resnick. Parue en 1993, publiée en français en 1998, elle est rééditée aujourd’hui chez Payot/Rivages pour cette rentrée littéraire de l’hiver 2026. La traduction est signée Jean-Paul Gratias.

Charles Resnick, flic ordinaire

Charles Resnick est l’un des shérifs flics de Nottingham. D’origine polonaise, il apprécie le jazz, le whisky et les chats. Le récit alterne deux époques et deux enquêtes.

En 1981, Resnick est encore marié et enquête sur une série de braquages avec un collègue un peu ripoux. Une série particulièrement violente et réussie.

Onze ans plus tard, en 1992, Resnick est désormais divorcé, mais il a pris du galon, de la maturité, de l’expérience. Et du poids. Une nouvelle série de braquages, tout aussi violente et efficace, met de nouveau la police sur les dents.

Bref, en onze ans, la société anglaise n’a guère changé. Seuls les hommes ont un peu vieilli.

Une peinture sociale avant tout

Les intrigues policières de John Harvey sont avant tout un prétexte à une description minutieuse de la société anglaise des années Thatcher. Autant dire que misère et délinquance, chômage et violence sont au cœur de chaque histoire.

La force de ces romans tient à la consistance des personnages, secondaires comme principaux, à leur authenticité. Harvey s’intéresse à des figures denses, fouillées, complexes, mais qui restent toujours des gens ordinaires.

Il fait preuve d’une réelle empathie pour toutes ses créatures, les bonnes comme les mauvaises. La prose de John Harvey est soignée — il n’y a pas d’autre mot. La lecture est fluide, intelligente et très agréable.

On pense parfois au suédois Henning Mankell, pour le versant social et humain, et surtout à son presque compatriote, l’Écossais Ian Rankin, pour le ton désenchanté et désabusé.

Pas d’effets tonitruants, ni dans l’intrigue ni dans le style, mais une écriture qui se situe très au-delà des polars « TGV » qu’on n’arrive pas toujours à éviter.

J’avoue toutefois que cet épisode n’est pas mon préféré de la série — sans trop savoir dire pourquoi : peut-être une intrigue moins prenante, ou le jeu de va-et-vient entre les deux époques…

Mais il y en a plein d’autres à découvrir.

Par Bruno Ménétrier

