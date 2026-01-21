Contrapaso, chroniques noires de l’Espagne franquiste

C’est une occasion rare dans l’univers de la bande dessinée que de pouvoir rendre hommage à une dame : l’Espagnole Teresa Valero mérite donc tous les éloges.

D’autant qu’elle signe avec Contrapaso le scénario et le dessin de cette trilogie policière, prétexte pour apporter un point de vue féminin sur le franquisme. De l’Histoire, du policier et du féminisme : il n’en fallait pas tant pour nous attirer.

Une trilogie noire ancrée dans l’Histoire

Le premier épisode, sous-titré Les enfants des autres, est paru en français chez Dupuis / Aire Noire sous l’égide de Doug Headline — que l’on connaît comme scénariste mais qui officie également comme éditeur — en 2021. Il vient d’être réédité, quatre ans plus tard, sous une nouvelle maquette à l’occasion de la sortie du second tome (septembre 2025), intitulé Pour adultes, avec réserves (trad : Doug Headline).

Pour adultes avec réserves était l’une des classifications de la censure franquiste concernant le cinéma espagnol : la classe 3R sur une échelle de 1 à 4. Il sera d’ailleurs beaucoup question de cinéma dans ce deuxième album.

À noter pour les curieux : l’époux de Teresa Valero, Juan Díaz Canales, n’est autre que le scénariste de la série Blacksad. La traduction de l’espagnol est signée Marie Estripeaut-Bourjac et Anne-Marie Ruiz.

L’Espagne franquiste en toile de fond

1956. Grâce à l’influence américaine, l’Espagne franquiste se refait une beauté et entre à l’ONU. Face à la menace soviétique — mieux vaut le franquisme que le communisme, n’est-ce pas ? — les États-Unis installent leurs avant-postes en Europe : les accords de Madrid sont signés en 1953 et plusieurs bases militaires américaines sont implantées sur le territoire espagnol.

Dans le même temps, les phalangistes perdent une partie de leur influence au profit de l’Opus Dei.

Teresa Valero rappelle s’appuyer sur de nombreux faits, lieux et personnalités bien réels de l’époque :

le cinéma jouxtant les locaux de la police de la DGS, l’hôtel Hilton, le drive-in, le bar Chicote, les films tournés en double version (une censurée pour l’Espagne, une autre pour l’étranger), l’avènement de la télévision…

Dans un dossier accompagnant l’album, l’autrice précise que son récit est nourri d’histoires vraies, comme celle du documentaire sur la pauvreté des migrants espagnols « volé », manipulé et remonté par la télévision espagnole, ou encore celles des spéculations immobilières et foncières de magouilleurs — dont la propre sœur de Franco — qui profitèrent des troubles liés à la guerre civile.

À Madrid, l’hiver 1956 se montre particulièrement rigoureux avec les hommes, et la censure franquiste particulièrement tatillonne avec la presse. Les faits-diversiers sont bâillonnés : dans l’Espagne catholique de Franco, le crime n’existe pas.

Il suffisait de le dire.

Même si, de temps à autre, on retrouve malencontreusement le corps d’une jeune femme assassinée au bord du Manzanares.

Autour du cadavre, il y a Charo, la fille du médecin légiste. Encore adolescente, elle veut déjà apprendre le métier avec son père. Elle apporte une touche de fraîcheur impertinente dans cette sombre histoire.

Et puis il y a Emilio Sanz, vieux journaliste aigri, désabusé, fatigué de ses propres compromissions avec la censure et le régime.

— Merci de me recevoir, docteur. J’enquête sur la mort de Rosa Saura. Je crois que vous la connaissiez…

— Enquêter ? N’est-ce pas le travail de la police ?

— Non, pas toujours, monsieur.

Il y a aussi Léon Lenoir, de retour de France, qui voudrait faire ses preuves au journal. Un jeune homme encore amoureux de la vérité — et secrètement de sa cousine Paloma. Hébergé chez son oncle et sa tante, Léon vit au sein d’une famille franquiste traditionnelle.

Au journal, les débuts du Français sont difficiles : Sanz est un vieux bougon qui le traite comme son valet.

Deux voix, un contrepoint

D’un côté, un vieux journaliste revenu de tout, parfois bienveillant avec le franquisme qui le nourrit. De l’autre, un jeune ambitieux qui croit encore à la vérité.

Deux voix que tout oppose pour raconter une même époque. C’est le sens même du titre de la série, Contrapaso — contrepoint en français — quand « deux lignes mélodiques différentes sont interprétées en même temps », comme le rappelle Teresa Valero.

— Je ne peux pas publier ça sans qu’on interdise le journal. Tu le sais très bien !

— Oui, je le sais.

— Et alors pourquoi tu l’as écrit, nom de Dieu ?

— Parce que c’est la vérité.

[…]

— Tu veux fouiller les poubelles ?

Des lesbiennes et des médecins franquistes…

Qui diable ira publier ta foutue histoire ?

On aime ce sacré duo d’enquêteurs que tout oppose : l’âge comme le parcours, les méthodes comme les sympathies politiques.

Une fresque noire et féministe

L’enquête propose plusieurs pistes au cœur de l’Espagne franquiste, avec comme fil rouge la traque d’un tueur en série qu’Emilio Sanz poursuit depuis des années. Dans le premier épisode, il est question d’eugénisme, d’enfants volés, et des abus psychiatriques infligés aux femmes par les médecins du régime.

La seconde enquête nous emmène sur les plateaux du nouveau cinéma espagnol, voit débarquer les Américains, la télévision… et ressurgir de vieilles affaires immobilières. On aime ce roman graphique à la mise en cases dynamique, porté par un remarquable travail de reconstitution : lieux, décors, usages, costumes, tout concourt à nous replonger dans l’Espagne franquiste des années 1950.

Écrite comme un roman noir, la BD déploie un dessin élégant, enrichi d’éléments graphiques variés : photos, affiches, journaux, publicités, films et actualités cinéma. Les albums sont réalisés en numérique, mais la colorisation apporte transparence, luminosité et relief à ce dessin semi-réaliste.

On apprécie aussi l’humour qui traverse les personnages et les dialogues : ironie caustique, amère, pince-sans-rire. La scène avec la dactylo dans les toilettes du cabaret, la dessinatrice qui crayonne ce que l’on voit dans une case, le jeune Léon qui rend son déjeuner à tout bout de champ… Chaque relecture révèle de nouveaux détails.

L’intrigue du second épisode est plus touffue et moins unifiée que celle du premier. Teresa Valero semble parfois davantage préoccupée de dresser un portrait aussi complet que possible de l’Espagne franquiste que de guider son lecteur dans une profusion de faits et de détails historiques.

Parions que le dernier épisode de la trilogie reprendra la main pour conclure cette fresque historique en beauté — car le tueur en série court toujours.

— Qui l’a tuée, Sanz ?

— J’aimerais bien le savoir.

— Tu le poursuis depuis 17 ans. Tu dois bien avoir une théorie.

— Plus d’une, oui. Et aucune ne m’a mené nulle part.

Il choisit toujours des femmes seules, avec peu ou pas de famille. Et ça n’a jamais rien de sexuel.

Les victimes n’ont rien en commun. Leur seul point commun, c’est que ce sont des femmes.

Il n’en a pas tué deux de la même façon.

— Si c’est différent à chaque fois, comment es-tu sûr que c’est le même tueur ?

— Les victimes sont toujours mortes avant. Parfois plusieurs jours plus tôt. Ensuite, il les déplace à l’endroit où on les retrouve. Et là, il nous prépare toujours une mise en scène

Par Bruno Ménétrier

