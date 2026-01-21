Inscription
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
#Bande dessinée

Contrapaso, chroniques noires de l’Espagne franquiste

Contrapaso, une nouvelle série policière qui reconstitue pour nous l'Espagne des années cinquante, les années Franco. Une intrigue dense, digne d'un roman noir, étayée d’anecdotes véridiques, écrite par une dame (Teresa Valero) qui nous rappelle les basses oeuvres du régime franquiste.

Le 21/01/2026 à 12:34 par Bruno Ménétrier

| 3 Partages

Publié le :

21/01/2026 à 12:34

Bruno Ménétrier

3

Partages

ActuaLitté

C’est une occasion rare dans l’univers de la bande dessinée que de pouvoir rendre hommage à une dame : l’Espagnole Teresa Valero mérite donc tous les éloges.

D’autant qu’elle signe avec Contrapaso le scénario et le dessin de cette trilogie policière, prétexte pour apporter un point de vue féminin sur le franquisme. De l’Histoire, du policier et du féminisme : il n’en fallait pas tant pour nous attirer.

Une trilogie noire ancrée dans l’Histoire

Le premier épisode, sous-titré Les enfants des autres, est paru en français chez Dupuis / Aire Noire sous l’égide de Doug Headline — que l’on connaît comme scénariste mais qui officie également comme éditeur — en 2021. Il vient d’être réédité, quatre ans plus tard, sous une nouvelle maquette à l’occasion de la sortie du second tome (septembre 2025), intitulé Pour adultes, avec réserves (trad : Doug Headline).

Pour adultes avec réserves était l’une des classifications de la censure franquiste concernant le cinéma espagnol : la classe 3R sur une échelle de 1 à 4. Il sera d’ailleurs beaucoup question de cinéma dans ce deuxième album.

À noter pour les curieux : l’époux de Teresa Valero, Juan Díaz Canales, n’est autre que le scénariste de la série Blacksad. La traduction de l’espagnol est signée Marie Estripeaut-Bourjac et Anne-Marie Ruiz.

L’Espagne franquiste en toile de fond

1956. Grâce à l’influence américaine, l’Espagne franquiste se refait une beauté et entre à l’ONU. Face à la menace soviétique — mieux vaut le franquisme que le communisme, n’est-ce pas ? — les États-Unis installent leurs avant-postes en Europe : les accords de Madrid sont signés en 1953 et plusieurs bases militaires américaines sont implantées sur le territoire espagnol.

Dans le même temps, les phalangistes perdent une partie de leur influence au profit de l’Opus Dei.

Teresa Valero rappelle s’appuyer sur de nombreux faits, lieux et personnalités bien réels de l’époque :
le cinéma jouxtant les locaux de la police de la DGS, l’hôtel Hilton, le drive-in, le bar Chicote, les films tournés en double version (une censurée pour l’Espagne, une autre pour l’étranger), l’avènement de la télévision…

Dans un dossier accompagnant l’album, l’autrice précise que son récit est nourri d’histoires vraies, comme celle du documentaire sur la pauvreté des migrants espagnols « volé », manipulé et remonté par la télévision espagnole, ou encore celles des spéculations immobilières et foncières de magouilleurs — dont la propre sœur de Franco — qui profitèrent des troubles liés à la guerre civile.

À Madrid, l’hiver 1956 se montre particulièrement rigoureux avec les hommes, et la censure franquiste particulièrement tatillonne avec la presse. Les faits-diversiers sont bâillonnés : dans l’Espagne catholique de Franco, le crime n’existe pas.

Il suffisait de le dire.

Même si, de temps à autre, on retrouve malencontreusement le corps d’une jeune femme assassinée au bord du Manzanares.

Autour du cadavre, il y a Charo, la fille du médecin légiste. Encore adolescente, elle veut déjà apprendre le métier avec son père. Elle apporte une touche de fraîcheur impertinente dans cette sombre histoire.

Et puis il y a Emilio Sanz, vieux journaliste aigri, désabusé, fatigué de ses propres compromissions avec la censure et le régime.

— Merci de me recevoir, docteur. J’enquête sur la mort de Rosa Saura. Je crois que vous la connaissiez…
— Enquêter ? N’est-ce pas le travail de la police ?
— Non, pas toujours, monsieur.

Il y a aussi Léon Lenoir, de retour de France, qui voudrait faire ses preuves au journal. Un jeune homme encore amoureux de la vérité — et secrètement de sa cousine Paloma. Hébergé chez son oncle et sa tante, Léon vit au sein d’une famille franquiste traditionnelle.

Au journal, les débuts du Français sont difficiles : Sanz est un vieux bougon qui le traite comme son valet.

Deux voix, un contrepoint

D’un côté, un vieux journaliste revenu de tout, parfois bienveillant avec le franquisme qui le nourrit. De l’autre, un jeune ambitieux qui croit encore à la vérité.

Deux voix que tout oppose pour raconter une même époque. C’est le sens même du titre de la série, Contrapaso — contrepoint en français — quand « deux lignes mélodiques différentes sont interprétées en même temps », comme le rappelle Teresa Valero.

Je ne peux pas publier ça sans qu’on interdise le journal. Tu le sais très bien !
— Oui, je le sais.
— Et alors pourquoi tu l’as écrit, nom de Dieu ?
— Parce que c’est la vérité.
[…]
— Tu veux fouiller les poubelles ?
Des lesbiennes et des médecins franquistes…
Qui diable ira publier ta foutue histoire ?

On aime ce sacré duo d’enquêteurs que tout oppose : l’âge comme le parcours, les méthodes comme les sympathies politiques.

Une fresque noire et féministe

L’enquête propose plusieurs pistes au cœur de l’Espagne franquiste, avec comme fil rouge la traque d’un tueur en série qu’Emilio Sanz poursuit depuis des années. Dans le premier épisode, il est question d’eugénisme, d’enfants volés, et des abus psychiatriques infligés aux femmes par les médecins du régime.

La seconde enquête nous emmène sur les plateaux du nouveau cinéma espagnol, voit débarquer les Américains, la télévision… et ressurgir de vieilles affaires immobilières. On aime ce roman graphique à la mise en cases dynamique, porté par un remarquable travail de reconstitution : lieux, décors, usages, costumes, tout concourt à nous replonger dans l’Espagne franquiste des années 1950.

Écrite comme un roman noir, la BD déploie un dessin élégant, enrichi d’éléments graphiques variés : photos, affiches, journaux, publicités, films et actualités cinéma. Les albums sont réalisés en numérique, mais la colorisation apporte transparence, luminosité et relief à ce dessin semi-réaliste.

On apprécie aussi l’humour qui traverse les personnages et les dialogues : ironie caustique, amère, pince-sans-rire. La scène avec la dactylo dans les toilettes du cabaret, la dessinatrice qui crayonne ce que l’on voit dans une case, le jeune Léon qui rend son déjeuner à tout bout de champ… Chaque relecture révèle de nouveaux détails.

L’intrigue du second épisode est plus touffue et moins unifiée que celle du premier. Teresa Valero semble parfois davantage préoccupée de dresser un portrait aussi complet que possible de l’Espagne franquiste que de guider son lecteur dans une profusion de faits et de détails historiques.

Parions que le dernier épisode de la trilogie reprendra la main pour conclure cette fresque historique en beauté — car le tueur en série court toujours.

— Qui l’a tuée, Sanz ?
— J’aimerais bien le savoir.
— Tu le poursuis depuis 17 ans. Tu dois bien avoir une théorie.
— Plus d’une, oui. Et aucune ne m’a mené nulle part.
Il choisit toujours des femmes seules, avec peu ou pas de famille. Et ça n’a jamais rien de sexuel.
Les victimes n’ont rien en commun. Leur seul point commun, c’est que ce sont des femmes.
Il n’en a pas tué deux de la même façon.
— Si c’est différent à chaque fois, comment es-tu sûr que c’est le même tueur ?
— Les victimes sont toujours mortes avant. Parfois plusieurs jours plus tôt. Ensuite, il les déplace à l’endroit où on les retrouve. Et là, il nous prépare toujours une mise en scène

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Bruno Ménétrier
Les enfants des autres

Teresa Valero trad. Anne-Marie Ruiz, Marie Estripeaut-Bourjac

Paru le 12/09/2025

152 pages

Editions Dupuis

25,00 €

ActuaLitté
Pour adultes avec réserves

Teresa Valero trad. Doug Headline

Paru le 12/09/2025

192 pages

Editions Dupuis

27,95 €

ActuaLitté

Le réel augmenté : Insula de Théo Casciani

21/01/2026, 11:48

ActuaLitté

Grandir trop vite ? Petite crasse, ou l'enfance sans savon

Été 1989, au ras du bitume, entre des odeurs de chiens errants et des secrets d’adultes. D’emblée, la voix de Judith s’impose, brute, drôle, indisciplinée : « Le dimanche quand il fait beau, je vais aux Trieux nourrir les chiens. » En une phrase, le décor est planté : un terrain vague, des bêtes abandonnées, une enfant déjà trop lucide pour son âge.

21/01/2026, 10:38

ActuaLitté

Soixante kilos de coups durs

21/01/2026, 10:08

ActuaLitté

Peut-on vraiment échapper au hasard ? Un roman met nos certitudes à l’épreuve

Un livre peut-il tenir tout entier dans une question, simple et vertigineuse à la fois ? Ici, elle affleure dès les premières pages : qu’est-ce qui, dans une vie, relève encore du choix lorsque le hasard, la maladie, l’héritage familial semblent avoir pris la main ? Agathe Charnet publie ce 4 février Peut-être le hasard. Et qui sait...

21/01/2026, 10:03

ActuaLitté

La Chance rouge, plongée dans une expérience soviétique interdite

La Chance rouge, premier roman de Damien Igor Delhomme, paraîtra le 12 février 2026 aux éditions Agullo et propose un thriller d’anticipation situé au cœur de la guerre froide, où un scientifique soviétique est chargé d’explorer les mécanismes de la chance dans une ville artificielle de Sibérie, au risque de transformer une expérience sociale en instrument de domination mentale.

21/01/2026, 08:07

ActuaLitté

Paul Celan, les poèmes de jeunesse enfin traduits en français

Aux éditions du Seuil, dans la collection « La Librairie du XXIᵉ siècle », Poèmes de Czernowitz (1938-1945) de Paul Celan paraît le 20 février, dans une édition bilingue traduite, préfacée et annotée par Jean-Pierre Lefebvre. Inédit en français, ce volume rassemble les premiers poèmes du poète, écrits entre Czernowitz et les camps de travail, où se nouent déjà lyrisme amoureux, mémoire historique et pressentiment de l’anéantissement.

21/01/2026, 07:00

ActuaLitté

Un chien arrive : une splendide autobiographie à hauteur de museau

Tout commence par un rêve. Ou plutôt par sa perte. « Il y a presque dix ans, j’ai rêvé d’un chien que je n’avais pas, et que je perdais. » D’emblée, le texte place le lecteur dans une zone de frottement entre imaginaire et vécu, entre anticipation et deuil. Ce chien rêvé, aimé « douloureusement », précède le chien réel. Il l’annonce. Il le prépare. 

20/01/2026, 14:19

ActuaLitté

Un cadavre sous la glace : quand une sage-femme défie la justice des hommes

Ici, nul simple récit judiciaire ni d’une fresque historique décorative. Tout commence par une vision saisissante, presque cinématographique : « Le corps dérive vers l’aval. Mais, en cette fin de novembre, les eaux de la Kennebec commencent à geler. » Le lecteur est happé par cette image figée, par ce cadavre prisonnier de la glace, déjà promesse d’un drame où la nature, la violence humaine et la vérité vont s’entrelacer. À paraître le 11 février.

20/01/2026, 11:50

ActuaLitté

Le crime n’a pas dit son dernier mot

De retour au village de Gourdon, Nico est renvoyé à son passé et aux meurtres non élucidés qui ont secoué le village trente ans plus tôt. Le prédateur qui sévissait à l’époque court toujours. La menace plane encore. D’autant qu’un mystérieux témoin distille des indices inquiétants. Personnage à part entière, la nature provençale colore cette intrigue de ses ombres et lumières.

20/01/2026, 08:00

ActuaLitté

Quand un mage timide tombe amoureux d’un pirate rebelle

Esteban, étudiant appliqué mais maladroit, rêve d’intégrer la caste des mages d’élite de Verama. Un jour, il tombe sur Luis, pirate rebelle et excentrique, qui n’en ferait qu’à sa tête s’il n’était pourchassé par un redoutable monstre marin. 

20/01/2026, 07:00

ActuaLitté

Une femme sur le toit, roman social et poétique de Souad Benkirane

C'est une quête maternelle à couper le souffle. Dès l’exergue emprunté à Simone Weil — « Nous ne possédons rien au monde – car le hasard peut tout nous ôter — sinon le pouvoir de dire “je”. » —, le roman donne le ton : une histoire de dignité, de survie et d’identité. À paraître le 5 février.

19/01/2026, 12:14

ActuaLitté

La Trilogie chronolytique : la SF française des années 1970 en un volume

La Trilogie chronolytique, de Michel Jeury, paraît en librairie le 26 février et réunit trois romans majeurs de la science-fiction française, Le Temps incertain, Les Singes du temps et Soleil chaud, poisson des profondeurs. Publié par la maison d’édition mentionnée dans ton dossier, cet ensemble explore les dérèglements du temps, les futurs totalitaires et les mutations technologiques à travers une écriture visionnaire qui a marqué durablement le genre.

19/01/2026, 08:00

ActuaLitté

Quand Thétis supplante Homère : une épopée féministe contemporaine

Aux éditions du Seuil, dans la collection « Pierres vives », Thétis de Christine Spianti paraît le 20 février. Dans ce roman ample et singulier, l’autrice réinvente l’Iliade en déplaçant le regard vers Thétis, mère d’Achille, pour faire entendre une épopée contemporaine portée par la compassion, la voix des femmes et des oubliés, des rives de la Grèce antique aux luttes actuelles.

 
 

19/01/2026, 07:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Caserne 1900, de Léon Werth (1878-1958)

Si Léon Werth fit scandale en 1919 après la publication de sa charge antimilitariste Clavel soldat et Clavel chez les majors (objets d'un précédent article des Ensablés) il reste dans les mémoires comme le dédicataire du Petit Prince dont la page de garde affiche: A Léon Werth quand il était petit garçon». Et c'est bien ainsi qu'il apparaît sur la photographie qui orne la couverture de son Caserne 1900 réédité en 1993 par les éditions Viviane Hamy.POar Isabelle Luciat.

18/01/2026, 09:00

ActuaLitté

Comment habiller un garçon : Cyrille Martinez explore la mode comme roman d’apprentissage

Comment habiller un garçon, nouveau roman de Cyrille Martinez, paraît aux éditions Verticales le 19 février et poursuit une exploration littéraire de la jeunesse et de ses rites, en racontant l’initiation d’un jeune homme à la mode masculine à travers l’apprentissage collectif d’une bande d’étudiants provençaux, entre quête de style, construction de soi et détournement des codes sociaux.

17/01/2026, 08:00

ActuaLitté

Après Kim Jiyoung, Cho Nam-Joo poursuit son autopsie de la société coréenne

Avec Miss Kim, Cho Nam-Joo poursuit son exploration implacable de la condition féminine en Corée du Sud à travers huit portraits de femmes, dans un roman traduit du coréen par Pierre Bisiou et Choi Kyung-Ran, à paraître le 5 février aux éditions Robert Laffont. De l’enfance à la vieillesse, ces trajectoires intimes exposent les violences, les discriminations et les contradictions auxquelles les femmes sont confrontées, dessinant en creux le visage d’une société entière.

17/01/2026, 07:10

ActuaLitté

Pierre Lemaitre tient ses belles promesses et s’empare du top des ventes

Certains auteurs tiennent parole, dès le titre de l'œuvre : Pierre Lemaitre signe ainsi une entrée fracassante sur le marché. Il se place au sommet des meilleures ventes dès la première semaine, apportant un souffle nouveau à un classement qui ronronnait depuis plusieurs mois. Passage en revue du palmarès des derniers jours (du 05/01 au 11/01)...

 

16/01/2026, 11:36

ActuaLitté

L’Avant-poste : le roman qui transforme la frontière en poison

Il suffit de quelques pages pour comprendre que L’Avant-poste (trad. Raphaëlle Pache) n’est pas un simple roman d’anticipation. C’est un territoire. Un monde clos, poisseux, saturé de brouillard et de non-dits, où l’Histoire a reculé jusqu’à se figer. D’emblée, Glukhovsky plante le décor avec force : « L’immense pont s’enfonce dans une vase glauque, dans un épais brouillard empoisonné, s’y dissout peu à peu et disparaît complètement. » Tout est là : la frontière, l’interdit, la peur de ce qui se trouve “de l’autre côté”.  

16/01/2026, 10:33

ActuaLitté

Accréditée : plongée inédite au cœur de la Macronie

Oubliez les dorures, les poignées de main chorégraphiées et les communiqués aseptisés : Accréditée vous propulse dans l’arrière-boutique du pouvoir, là où ça sue, ça ruse et ça verrouille. Ania Nussbaum écrit comme on infiltre un bunker, carnet en bandoulière et lucidité en alerte maximale. Ici, l’Élysée n’est pas un symbole, mais une machine nerveuse, parfois parano, souvent fascinante. Un livre qui ne murmure pas : il observe, il note, il appuie là où ça fait mal.

16/01/2026, 10:30

ActuaLitté

Elle menait une vie discrète, jusqu’au jour où tout a dérapé

Une employée modèle, roman de Jean-Christophe Tixier publié chez Albin Michel et attendu en librairie le 11 février, met en scène une femme ordinaire dont l’existence réglée bascule lorsqu’elle décide de sauver son frère menacé, déclenchant un engrenage clandestin où la transgression devient peu à peu une manière d’exister.

16/01/2026, 08:00

ActuaLitté

Une Russie coupée du monde au cœur de L’Avant-poste

Avec L’Avant-poste, roman de Dmitry Glukhovsky traduit du russe par Raphaëlle Pache et publié chez Robert Laffont, l’auteur de Metro 2033 plonge le lecteur dans une Russie de l’après, ravagée par une guerre civile et coupée de son propre centre, où un jeune homme isolé dans un poste-frontière rêve d’un monde auquel plus personne n’ose accéder. En librairie le 5 février, ce récit d’anticipation explore l’attente, l’enfermement et la peur de l’inconnu à travers un suspense tendu et politique.

16/01/2026, 07:00

ActuaLitté

Les enfants de la Creuse, page éprouvante de la sombre histoire coloniale de l'État français

Une lecture éprouvante, à l'image du destin de Rose, mais un salutaire devoir de mémoire avec le rappel de l'histoire récente de l'île de La Réunion et de la sinistre affaire des « enfants de la Creuse ».

15/01/2026, 13:04

ActuaLitté

Le Voile des illusions : le roman qui vous fait douter de l’amour… et de vous-même

Il y a des romans qui happent sans élever la voix. Et ça secoue. Le Voile des illusions (trad. Carine Chichereau) sera à ajouter au compte : le texte avance, et c’est nous qu’il déshabille. Anna, à quarante-cinq ans, enquête sur sa propre trajectoire — non pour dresser un dossier, mais pour comprendre la part souterraine des choix.

15/01/2026, 11:03

ActuaLitté

La Résidence, un roman pour comprendre la colonisation de l’Afrique du Nord

Avec La Résidence, Laurent Crassat, dont le livre paraît le 6 février 2026, propose un roman historique solidement documenté qui explore l’histoire européenne de la colonisation de l’Afrique du Nord entre 1830 et 1925, en mettant en regard la violence de la conquête algérienne et la mise en place plus feutrée du protectorat marocain, tout en dévoilant les ressorts politiques, militaires et financiers d’une domination aux effets durables.

15/01/2026, 08:17

ActuaLitté

Une bande dessinée jeunesse au cœur de la mythologie nordique

Skara est une jeune viking qui a reçu à la naissance un talent rare et divin : le don du Loup. Ce don fait d’elle une redoutable guerrière pouvant tenir tête à n’importe qui malgré son jeune âge ! Après la mort de sa mère, tuée par des pillards, Skara, emportée par la colère et le désespoir, incendie accidentellement un temple sacré d’Odin. 

15/01/2026, 07:00

ActuaLitté

Vous ne lirez plus jamais l’Histoire du Cambodge de la même manière : Une main vers le ciel

Impossible de rester simple spectateur devant Une main vers le ciel : Jean-Christophe Boccou vous attrape par le col et vous installe, d’emblée, dans la tête de Khieu, seize ans, Phnom Penh, avril 1975. « La guerre est finie ? Tu n’y crois pas beaucoup. Tu n’y crois pas du tout. » « Les doctrines changent, les mains aussi, mais il y a toujours une lame, et une gorge coupable à trancher – au nom de la justice, au nom de la sauvegarde du régime, au nom du nom. »  À paraître le 5 février. Par Jérôme Bosch.

14/01/2026, 16:19

ActuaLitté

Intervalles

14/01/2026, 16:00

ActuaLitté

Loin du Mékong

14/01/2026, 11:39

ActuaLitté

Julien Denormandie et Érik Orsenna imaginent la révolte silencieuse d’un sol que l’humanité n’écoute plus

Publié au Seuil et attendu en librairie le 6 février, Le Chant du sol est un conte écologique signé Julien Denormandie, ingénieur agronome et ancien ministre, avec une préface d’Érik Orsenna, membre de l’Académie française, qui imagine la révolte silencieuse de ce sol que l’humanité croit connaître mais qu’elle n’écoute plus, dans un récit engagé où la fiction devient un outil pour alerter sur notre rapport au vivant.

14/01/2026, 08:18

ActuaLitté

Un thriller coréen sur une leçon particulière qui tourne au règlement de comptes

Avec Leçon particulière, roman de Sulmi Bak traduit du coréen par Marion Gilbert et publié aux éditions HarperCollins le 18 février, l’autrice sud-coréenne signe un premier livre sombre et tendu, construit comme une descente méthodique au cœur de la cruauté humaine, où une jeune professeure particulière s’immisce dans la vie d’un adolescent pour l’obliger à affronter une vérité dont les conséquences s’annoncent glaçantes.

14/01/2026, 07:00

ActuaLitté

Vins d'Orient. 4000 ans d'ivresse

13/01/2026, 18:09

ActuaLitté

Nicolas Le Clerc, chirurgien des âmes rurales dans Aurore

Il suffit de quelques pages à Aurore pour installer un climat de tension sourde, presque organique. Un appel nocturne, un réveil brutal : « Le téléphone laisse échapper deux courtes sonneries et Mélanie l’a déjà saisi, par réflexe. » En quelques lignes, le lecteur est plongé dans une mécanique d’urgence, rythmée par l’épuisement et la responsabilité. Le roman s’ouvre sur cette cadence heurtée, qui ne cessera plus de structurer le récit. À paraître le 6 février.

 

13/01/2026, 15:29

ActuaLitté

Beyrouth Paradise : le polar du black-out

Avant même le premier corps, il y a une panne. Et quelle panne… « Soixante-treize heures d’affilée, ça fait tout de même un peu long pour une seule et même coupure de courant. » Le ton est donné : sec, drôle, lucide. À Beyrouth, l’électricité n’est pas un confort ; c’est une humeur nationale. « Routine absurde qui rythme leurs journées, à lui comme aux deux millions d’habitants de la capitale. » À paraître le 5 février.

13/01/2026, 11:28

ActuaLitté

Brasileiras, voix de femmes sous la dictature brésilienne

Devant le magnétophone de Maryvonne Lapouge et Clélia Pisa, ces femmes nous plongent au cœur de la condition féminine dans un Brésil où les inégalités sociales, le racisme structurel, la violence de genre et la colonisation des femmes à l’intérieur du pays marquent profondément le quotidien.

13/01/2026, 08:00

ActuaLitté

Croire un auteur pour sa notoriété : déconstruire les figures d'autorité

Partant du constat que nous accordons spontanément du crédit au nom posé en haut d’une couverture ou en bas d’un tableau, Samah Karaki analyse comment certaines figures d’autorité constituent une fiction cognitive, un mécanisme mental auquel notre cerveau est spontanément enclin. 

13/01/2026, 07:00

ActuaLitté

Histoire du Maghreb de la fin du XVIIIe siècle aux Printemps arabes

12/01/2026, 18:22

