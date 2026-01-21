Buenos Aires, laboratoire urbain de la lecture et “paradis du livre

Cette singularité repose d’abord sur un fait mesurable. Selon une étude du Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de l’Universidad Nacional de San Martín, citée par El País, Buenos Aires comptait jusqu’en janvier 2024 3,43 librairies pour 100 000 habitants, soit la densité la plus élevée d’Amérique latine.

Le chiffre dépasse ceux du Brésil, du Chili, de la Colombie ou du Mexique. Certes, le paysage évolue : certaines enseignes ferment sous la pression des loyers et de la baisse des ventes, tandis que d’autres, plus petites ou plus spécialisées, ouvrent leurs portes. Mais cet indicateur demeure un repère éclairant, révélateur d’un rapport particulier au livre.

Plus l'histoire est longue, plus vivant est l'héritage

Rien de folklorique dans cette concentration. Elle est le produit d’une histoire intellectuelle dense : essor de l’édition au XXᵉ siècle, accueil d’intellectuels exilés, rôle central des universités et des cafés comme lieux de discussion.

La Cámara Argentina del Libro rappelle régulièrement que Buenos Aires a longtemps été l’un des centres majeurs de l’édition en langue espagnole. Une tradition qui a laissé des traces durables dans la physionomie de la ville.

Cette mémoire s’incarne aussi dans des lieux devenus emblématiques. L’ancienne salle de théâtre transformée en librairie El Ateneo Grand Splendid, construite en 1903, attire chaque mois des milliers de visiteurs. Élue par National Geographic « la plus belle librairie du monde », elle joue un rôle de vitrine spectaculaire. Mais réduire Buenos Aires à cette icône serait trompeur.

Des librairies à hauteur de quartier

La véritable force du modèle porteño se niche ailleurs, dans un réseau dense de librairies de quartier. À Palermo, Eterna Cadencia ou Libros del Pasaje associent bibliothèques en bois, musique feutrée et cafés où l’on peut lire en prenant le temps. Sur l’avenue Corrientes, d’autres enseignes historiques accueillent un public mêlé : lecteurs fidèles, promeneurs du soir, spectateurs sortant du théâtre.

Plus loin encore, dans des zones moins centrales, des librairies de proximité comme Verne Libros, Naesqui ou Te Llamaré Viernes cultivent une relation presque personnalisée avec leurs clients. Ici, le conseil prime. Le libraire connaît les goûts, propose un auteur inattendu, suggère un détour. « La librairie n’est pas un commerce comme les autres, mais un espace social où se produisent toutes sortes de rencontres », résume Marco Cingolani, de La Coop.

La librairie comme espace social

Dans une Argentine traversée par l’inflation et l’érosion du pouvoir d’achat, la vitalité de ces lieux peut surprendre. Pourtant, la crise renforce parfois leur fréquentation. El País rapporte que, le vendredi ou le samedi soir, nombre de visiteurs entrent sans acheter. Les libraires le savent.

Ils acceptent ces présences silencieuses ou bavardes, ces échanges qui commencent par un titre et s’achèvent sur tout autre chose. « Quand tout devient incertain, le livre offre une forme de stabilité symbolique », confie un libraire cité dans l’article.

Cette dimension sociale avait déjà été soulignée par The Guardian, qui évoquait dès 2023 un modèle de librairie-lieu de vie, à rebours de la standardisation commerciale observée ailleurs. Clubs de lecture, débats politiques, ateliers d’écriture : autant de micro-forums civiques disséminés dans la ville.

Une liberté totale, et affirmée

Autre particularité : la liberté de curation. Maximiliano Tomas, directeur du Centro Cultural Recoleta et copropriétaire de Verne Libros, parle d’une véritable « souveraineté des libraires ». À Buenos Aires, les vitrines ne sont pas systématiquement dominées par les nouveautés des grands groupes. Beaucoup de libraires sont aussi éditeurs, journalistes ou écrivains. Leur personnalité façonne l’offre. « Il existe une volonté affirmée de se montrer authentiques, indépendants », explique-t-il à El País.

Cette autonomie s’inscrit dans une histoire plus large. Dans les années 1960, Buenos Aires fut une capitale de la traduction et de l’édition en espagnol. Si cette centralité s’est déplacée, un orgueil professionnel demeure. Le lecteur argentin, exigeant, attend du libraire une compétence égale ou supérieure à la sienne.

Une fragilité persistante, malgré la reconnaissance internationale

La vitalité du réseau repose aussi sur des soutiens institutionnels. La municipalité organise chaque année la Noche de las Librerías, transformant l’avenue Corrientes en scène littéraire à ciel ouvert. L’UNESCO, qui avait désigné Buenos Aires Capitale mondiale du livre en 2011, saluait alors « une articulation exemplaire entre acteurs publics, éditeurs, libraires et lecteurs ».

Rien n’est pourtant acquis. Les prix élevés des livres, souvent signalés par les visiteurs étrangers, rappellent la fragilité économique du secteur. Le « paradis » se maintient moins par domination que par résistance : résistance à la standardisation, à la solitude urbaine, à l’effacement des lieux partagés.

À l’heure où de nombreuses métropoles voient disparaître leurs librairies indépendantes, Buenos Aires apparaît comme un laboratoire à ciel ouvert. Non un modèle clé en main, mais un rappel précieux : la lecture prospère là où les lieux qui l’abritent restent pensés comme des espaces communs. Ici, le livre n’est ni un luxe ni une relique. Il circule, s’échange, se discute. Et accompagne la ville, pas à page.

