Mille millilitres de Ganymède : histoire d’un corps “poreux dans lequel le monde vient s’échouer

À la recherche de son Zeus, qu’il nomme Jupiter, le jeune homme explore les plaisirs du corps et les substances illicites. Texte protéiforme à plusieurs voix, Patrick Sachet écrit comme on danse sur de la musique techno : phrases répétitives, mélange des genres (poème, discussion SMS, retranscription journalistique, émissions TV…), pas de répit, des accélérations à bout de souffle et de la transe à oublier son corps.

Jupiter obsède Ganymède. Mentor, amant, ange destructeur, Jupiter est un premier amour initiateur qui fatalement entraine une désillusion totale, comme si la liberté du désir des corps empêchait les sentiments. Ganymède apprend tout de cette nouvelle frénésie sexuelle, et expérimente tous les excès qu’il consigne sur des bouts de papier. Ses textes sont retrouvés dans sa chambre et lus par sa sœur qui cherche à comprendre et retracer son parcours de vie.

Ganymède est à la recherche des « trous de la terre », des espaces-temps dans lesquels on s’abandonne, une chimère hors du temps pour oublier son corps. Trous mystiques qui seraient reliés au corps :

« les yeux représentent le trou creusé par mes parents

les oreilles représentent le trou creusé par ma honte

les narines représentent le trou creusé par mon enfance

la bouche représente le trou creusé par mon addiction

l’anus représente le trou par mon désir »

Mille millilitres de Ganymède ou les cinq ou six trous du monde est un voyage sous MDMA à Rome, Paris, New York, lové dans les bras et les corps des hommes de passage à la recherche de Jupiter : « j’ai reconstruit ton corps dans les corps des autres j’ai retrouvé ton odeur dans l’odeur des autres j’ai retrouvé ta queue dans les autres queues et je n’existais plus en dehors de tout ce sexe que je pouvais avoir et qui se présentait à moi »

Ce roman est un survol de la réalité avec des descentes vertigineuses, transfiguration d’un étudiant prometteur en zombie clubbeur, c’est une lecture à la verticale de la raison. Ganymède reste introuvable jusqu’à la parution quelques années après, d’un livre portant son nom à la grande surprise et stupéfaction de ses proches. Patrick Savet brouille les pistes : Ganymède a-t-il vraiment disparu ? Rapt ou fugue en « queer majeur », Mille millilitres de Ganymède est un Pink Narcissus littéraire trash, sexe et intensément poétique.

Par Christian Dorsan

