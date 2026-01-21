Bienvenue dans la “ville des solitudes cabossées

Ici, la cité est vivante, poreuse, saturée de croyances, de misère et de ferveur. Dès les premières lignes, le texte impose une matière sensorielle dense : « L’eau lui entre dans les narines… c’est tellement beau de voir les rayons du soleil percer le rideau aquatique qui la sépare du monde. » Le ton est posé : l’intime et le mythologique ne cesseront de s’entrelacer.

Le récit s’organise autour de figures féminines — Giana, Émilienne, Eusébia — dont les trajectoires finissent par se répondre. L’enfance cabossée de Giana, marquée par l’abandon et le désir de fuite, s’exprime avec une frontalité troublante : « Il paraît que “là-bas”, les pères ne frappent jamais les mères, et les mères ne pleurent pas. » Face à elle, Émilienne arrive comme une étrangère en quête de sens, happée par la ville : « Ce mélange de dégoût et de délice lui plaît tout de suite. Elle pense : Ça vit. »

Quant à Eusébia, elle incarne la mémoire souterraine, la fidélité aux morts et aux rites : « Ici, les morts et les vivants font bon ménage. La frontière est mince entre les deux mondes. » Cette polyphonie donne de l’ampleur au roman, même si elle demande parfois un effort d’orientation : les changements de focalisation sont fréquents et exigent une attention soutenue.

La trame narrative s’appuie sur des motifs concrets — pauvreté, déracinement, solitude — tout en glissant vers un registre symbolique assumé. L’apparition du Petit Moine, figure ambiguë, condense cette tension : « Une âme mystérieuse, longtemps noble et grande, emprisonnée dans une enveloppe chétive. » Le merveilleux n’est jamais décoratif ; il agit comme un révélateur des failles sociales et intimes. Par moments, l’accumulation de signes et de légendes peut sembler appuyée, mais elle participe à la cohérence d’un univers où la croyance structure le quotidien.

Le style alterne longues phrases ondoyantes et notations sèches. Les descriptions sensorielles sont omniprésentes : « Gaz d’échappement, fritures de poisson, épices, relents d’urine, effluves iodées. » Cette saturation volontaire peut lasser, mais elle traduit l’excès même de la ville. Les dialogues, souvent brefs, ancrent l'ensemble dans une oralité juste. La syntaxe épouse les mouvements intérieurs des personnages, sans chercher la démonstration.

On trouvera dans texte une certain goût pour la digression. Pourtant, cette abondance est aussi sa force : elle donne à voir un monde où rien n’est simple, où le sacré et le trivial coexistent. La phrase résume l’enjeu : « Le miracle, c’est de continuer à s’émerveiller. » Sans emphase excessive, le roman affirme une vision solide, habitée, où la littérature sert à relier les vivants aux absents, les blessures individuelles à une mémoire collective. Une œuvre exigeante, mais généreuse, qui mérite une lecture attentive.

