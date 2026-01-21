Une librairie-fleuriste s'apprête à éclore dans le centre-ville de Dijon

Après deux ans de réflexion et de préparation, Pauline Morin s'apprête à faire fleurir son projet d'enseigne à Dijon, au 30, rue Piron. La Passeuse de Rêves se présente comme une proposition atypique, qui mêlera les deux passions de sa gérante, la lecture et les fleurs. L'ouverture est prévue dans quelques semaines...
Le 21/01/2026 à 12:33 par Antoine Oury
Au 30, rue Piron, les Dijonnais et Dijonnaises trouvaient jusqu'à récemment la librairie Le Coin des Héros, qui a déménagé au 43, rue du Bourg en octobre 2025. Le local ne restera pas vide bien longtemps : Pauline Morin, cliente de l'enseigne spécialisée dans les mangas et la bande dessinée, a sauté sur l'occasion pour y installer sa propre librairie, La Passeuse de Rêves.
« C'est avec plaisir que j'ai choisi de reprendre cet emplacement, qui est très avantageux, puisqu'il se trouve dans l'hyper centre-ville, au sein d'une rue très passante », se réjouit-elle par téléphone. Le local, d'une quarantaine de mètres carrés, sera réaménagé pour mieux correspondre au projet de la nouvelle occupante avec, notamment, l'installation d'une verrière donnant sur un atelier floral.
Car, au cœur de La Passeuse de Rêves se retrouvent deux passions. D'une part, celle de la lecture, « que je pratique depuis toute petite, avec un intérêt particulier pour les littératures de l'imaginaire » et, d'autre part, un amour des fleurs, « que j'exprime par la création de bouquets et d'autres compositions florales », détaille Pauline Morin.
La Passeuse de Rêves deviendrait donc « la première librairie fleuriste de France », selon elle, dans la foulée d'une autre enseigne, Les Sauvages, ouverte récemment à Marseille, qui convoquait elle aussi un peu de vert parmi les livres.
Côté livres, La Passeuse de Rêves développera une offre de titres dans les domaines du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction et de l'horreur, « avec tous leurs dérivés possibles, en fonction des tendances des moments, de ce que les clients vont me demander aussi », nous précise Pauline Morin. Elle-même entrée dans les littératures de l'imaginaire en explorant la Terre du Milieu de Tolkien, elle est partie, plus récemment, à la découverte de la romantasy.
Parallèlement à ces lectures, un rayon complémentaire proposera des jeux de société et quelques jeux de rôle, également tournés vers l'imaginaire, avec, en perspective, « des soirées jeux au sein de la librairie, après avoir un peu réorganisé le local ».
Fleuriste dans sa précédente vie professionnelle, Pauline Morin a donc souhaité mettre son expérience à profit dans sa propre boutique. L'atelier floral lui permettra de vendre des bouquets et des compositions, mais aussi de proposer des articles mêlant les fleurs et les livres.
« Je peux réaliser des compositions fleuries, des bouquets dans lesquels les clients pourront introduire un ou plusieurs ouvrages, de leur choix ou en me laissant carte blanche. Les accords pourront être obtenus avec les couleurs des couvertures ou les thématiques abordées par les œuvres, en association avec les fleurs utilisées », détaille la libraire-fleuriste.
Elle imaginera par ailleurs des « livres fleuris », soit la réhabilitation de livres défraichis, pour leur donner une seconde vie, « avec des fleurs fraiches, des fleurs séchées ou des plantes vertes, afin de les transformer en véritables objets de décoration ». La Passeuse de Rêves sollicitera des fournisseurs à Dijon, et sa propriétaire compte « valoriser au maximum les fleurs françaises, même s'il n’est pas possible de ne travailler qu’avec des produits locaux ».
En pleine finalisation des démarches administratives, Pauline Morin vise une ouverture de son commerce aux alentours de la Saint-Valentin pour l'activité fleuriste. La partie librairie, elle, devrait suivre dans le courant du mois de mars.
Dans les premiers mois d'activité, Pauline Morin sera secondée par son compagnon, Paul Danton, également associé dans ce projet de librairie-fleuriste. La Passeuse de Rêves a bénéficié de l'accompagnement, pour sa conception, de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte-d'Or et de l'association Initiative Côte-d'Or.
Photographies : crédits Pauline Morin/La Passeuse de Rêves
