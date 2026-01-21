Édition et audiovisuel : la SCELF devient membre de l’AMAPA

La décision a été formalisée par l’AMAPA, dont le conseil d’administration réunit à parité des organisations d’auteurs et des entreprises de l’audiovisuel. L’adhésion de la SCELF y a été acceptée à l’unanimité, confirmant l’entrée de la société civile d’éditeurs au sein de ce dispositif de médiation. Dans son communiqué, l’AMAPA précise le cadre de cette validation institutionnelle.

Il expliquent : « Le Conseil d’administration de l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel (AMAPA), composé à parité d’organisations d’auteurs et d’entreprises du secteur audiovisuel, a accepté à l’unanimité l’adhésion de la SCELF (Société civile des éditeurs de langue française)… »

Du côté de la SCELF, cette adhésion est présentée comme un levier au service de ses membres. L’organisme indique vouloir offrir, aux éditeurs qu’il représente, de meilleures conditions d’échange avec les professionnels de l’audiovisuel. La médiation apparaît comme un outil privilégié pour désamorcer les litiges liés aux droits d’adaptation, en amont de tout contentieux. Cette orientation met en avant une recherche de solutions négociées, dans un secteur où les enjeux contractuels sont (très) fréquents.

L’AMAPA, pour sa part, rappelle sa vocation à intervenir comme tiers dans les différends du champ audiovisuel. Sa mission consiste à faciliter le règlement des conflits par des procédures de médiation ou d’arbitrage, en évitant le recours aux tribunaux. L’arrivée de la SCELF élargit le cercle des acteurs concernés par ce mode alternatif de résolution. Elle traduit une volonté partagée de structurer les échanges entre les différentes filières culturelles concernées par l’adaptation des œuvres.

Droits d’adaptation et coopération entre filières

Le rapprochement entre la SCELF et l’AMAPA est présenté comme un moyen de fluidifier les relations entre l’édition et l’audiovisuel. Les deux structures mettent en avant l’importance d’une bonne application de la chaîne des droits lors des cessions d’adaptation. L’enjeu porte sur la clarté des échanges et la prévention des désaccords, dans un contexte où les œuvres littéraires alimentent de nombreux projets audiovisuels. La médiation est ainsi envisagée comme un outil de régulation au service des professionnels.

Au-delà de l’adhésion elle-même, cette coopération traduit un intérêt commun pour le dialogue interprofessionnel. Elle concerne à la fois les éditeurs, les auteurs et les entreprises audiovisuelles impliquées dans le développement des adaptations. En intégrant l’AMAPA, la SCELF entend disposer d’un cadre identifié pour accompagner ses membres face aux situations de conflit. L’AMAPA, de son côté, élargit son périmètre d’intervention à de nouveaux interlocuteurs du monde du livre.

